Yeni Windows 8 uygulama mağazası tasarımı bir videoda ortaya çıktı





Microsoft, yıl sonuna doğru işletim sistemlerine sunacağı yeni güncelleme ile özellikle donanım tarafında çıtayı yükseltecekken, uygulama mağazalarına da yeni bir çehre kazandıracak. Windows 8.1 ile yeni bir görünüme kavuşacak olan uygulama mağazası bir videoda ortaya çıktı.





Mağaza yeni dizayn ile daha sade bir görünüme kavuşurken, ana sayfada sol kısımda editörün seçtikleri uygulamalar, sağ kısımda ise kullanıcıya önerilen uygulamalar yer alacak. Burada kategorilere göre uygulama listelerine de gidebileceksiniz.





Uygulamaların kendi sayfası da önemli yeniliklere uğramış. Uygulamanın sayfasında daha fazla ayrıntıya yer verilirken, galeri de büyük resmin sol kısmına alınmış. Ayrıca bir de benzer uygulama bölümü bulunuyor.





