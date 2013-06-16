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Yeni Windows 8 uygulama mağazası tasarımı bir videoda ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni Windows 8 uygulama mağazası tasarımı bir videoda ortaya çıktı

Microsoft, yıl sonuna doğru işletim sistemlerine sunacağı yeni güncelleme ile özellikle donanım tarafında çıtayı yükseltecekken, uygulama mağazalarına da yeni bir çehre kazandıracak. Windows 8.1 ile yeni bir görünüme kavuşacak olan uygulama mağazası bir videoda ortaya çıktı.

Mağaza yeni dizayn ile daha sade bir görünüme kavuşurken, ana sayfada sol kısımda editörün seçtikleri uygulamalar, sağ kısımda ise kullanıcıya önerilen uygulamalar yer alacak. Burada kategorilere göre uygulama listelerine de gidebileceksiniz.

Uygulamaların kendi sayfası da önemli yeniliklere uğramış. Uygulamanın sayfasında daha fazla ayrıntıya yer verilirken, galeri de büyük resmin sol kısmına alınmış. Ayrıca bir de benzer uygulama bölümü bulunuyor.



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onur01651 6 yıl ekrem71
VİDEODA TEMPLE RUN BRAVE GÖRDÜM, nASIL OYNANACAK Kİ O,?
sENSÖR?
sENSÖRLÜ KLAVYE Mİ ÇIKTI?
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Zenci Forvet 6 yıl
Bu sisteme henüz alışamadım.
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oktayakgoz 6 yıl
çok güzel olmuş. bence dokunmatik için en güzel arabirim bu. ekranın yarım olması adama beni kenara çek diyor resmen.
Windows 8 güzeldi. sanırım 9 ile bomba patlamış olur
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Fx_57,5 6 yıl
yok arkadaş sevemedim 8 i
orjinal wind i kaldırıp kopya 7 yğklemeyi düşünüyorum
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