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Yeni X-Men dizisi The Gifted'ın ilk fragmanı yayınlandı

FOX, yeni X-Men dizisi The Gifted'ın ilk fragmanını yayınladı. Çocuklarının mutant olduğunu öğrenen sıradan bir çiftin hikayesini anlatacak dizinin bu sonbahar başlaması bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
7b
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni X-Men dizisi The Gifted'a ilk sezon onayını veren Amerikan televizyon kanalı FOX, sonbaharda başlaması beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde diziden ilk görüntüleri paylaşan FOX, bugün de The Gifted'ın ilk fragmanını yayınladı.
Burn Notice'in yaratıcısı olan Matt Nix tarafından yazılan The Gifted; çocuklarının mutant olduğunu öğrenen sıradan bir çiftin hikayesini anlatacak. Kötü niyetli hükümet birimlerinden kaçmak zorunda kalan aile, bu kaçışları sırasında hayatta kalmak için bir yeraltı mutant şebekesi ile birlikte çalışacak.
The Gifted'ın ilk bölümünü X-Men, X-Men 2 ve X-Men: Days of Future Past'in de yönetmeni olan Bryan Singer yönetti. 20th Century Fox ve Marvel ortaklığında hazırlanan dizinin yapımcıları arasında, FOX'un kurduğu X-Men sinematik evreninin başındaki isim olan Simon Kinberg de yer alıyor.
The Gifted'ın başrollerinde Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale, Jamie Chung, Coby Bell, Emma Dumont, Blair Redford, John Proudstar, Natalie Alyn Lind ve Percy Hynes White yer alıyor.

http://deadline.com/2017/05/the-gifted-trailer-marvel-drama-series-matt-nix-x-men-bryan-singer-1202093488/ Yorum Yaz
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Taylor Lautnerr 2 yıl
Saçma bir şey olmaması dileğiyle
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rainfall2535 2 yıl
Bazısı tomorrow people dizisine heroes çakması demiş bu kabul edilir birşey değil.
Asıl heroes tomorrow people dizisi çakması uçuk kaçık heroes dizisi süpermen gibi uçan karakter bile var ben biraz izledim o kanıya sahip oldum.
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BlindGuardianNN 2 yıl
Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni X-Men dizisi The Gifted'a ilk sezon onayını veren Amerikan televizyon kanalı FOX, sonbaharda başlaması beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde diziden ilk görüntüleri paylaşan FOX, bugün de The Gifted'ın ilk fragmanını yayınladı.

Burn Notice'in yaratıcısı olan Matt Nix tarafından yazılan The Gifted; çocuklarının mutant olduğunu öğrenen sıradan bir çiftin hikayesini anlatacak. Kötü niyetli hükümet birimlerinden kaçmak zorunda kalan aile, bu kaçışları sırasında hayatta kalmak için bir yeraltı mutant şebekesi ile birlikte çalışacak.
ses gelir :)
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Habidin 2 yıl
aha bana böyle dizilerle gelin!
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s_mail 2 yıl
şu kızı görünce iğrenen tek ben miyim?
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MALTHAEL 2 yıl
Byran Singer'a bunu mu yaptırıyorlarmış
kaliteli olacaktır ama daha iyi bir projede görmek isterdim bu adamı .
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Master_Evil 2 yıl
fragmanı izlerken sıkıldım
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aceleciburak 2 yıl
Haberi derleyen arkadaşın konu içinde Legion a yer vermesini beklerdim ama tahmin ediyorum ki izlememiş ki bağlantılı olduğunu görememiş.
FX kanalında 1. sezonu yayınlanmış olan X-Men Evreninde geçen ''Legion'' dan sonra bu tarz X-Men evreni hikayelerinin gelmesi doğal çünkü Legion beklenenden daha fazla popüler oldu nedeni ise konudan ziyade oyunculuklar ki bana göre Legion da Aubrey Plaza nın müthiş oyunculuğunun etkisi yüksektir.
X-Men evrenindeki hikayeler Marvel destekli o açıdan bunların başarılı olması olası.
1 Yanıt Yanıtla
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neuro 2 yıl aceleciburak
Orijinalden alıntı: aceleciburak
Haberi derleyen arkadaşın konu içinde Legion a yer vermesini beklerdim ama tahmin ediyorum ki izlememiş ki bağlantılı olduğunu görememiş.
FX kanalında 1. sezonu yayınlanmış olan X-Men Evreninde geçen ''Legion'' dan sonra bu tarz X-Men evreni hikayelerinin gelmesi doğal çünkü Legion beklenenden daha fazla popüler oldu nedeni ise konudan ziyade oyunculuklar ki bana göre Legion da Aubrey Plaza nın müthiş oyunculuğunun etkisi yüksektir.
X-Men evrenindeki hikayeler Marvel destekli o açıdan bunların başarılı olması olası.

Haberi veren kişiden ne bekliyorsun ki?
Zekasını eleştirmen çok yersiz. Forum botu o. Çok sınırlı bir zekaya sahip.
Görevi yabancı sitedeki bir yazıyı çevirip foruma kopyalararak forumu kirletmek. Başka bir amacı yok ki.
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muratkaya 2 yıl
The Boring.
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Lionel Fusco 2 yıl
Konuk oyuncu olarak Hugh Jackman gelir mi acaba
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