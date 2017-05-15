Yeni X-Men dizisi The Gifted'ın ilk fragmanı yayınlandı

Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni X-Men dizisi The Gifted'a ilk sezon onayını veren Amerikan televizyon kanalı FOX, sonbaharda başlaması beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde diziden ilk görüntüleri paylaşan FOX, bugün de The Gifted'ın ilk fragmanını yayınladı.

Burn Notice'in yaratıcısı olan Matt Nix tarafından yazılan The Gifted; çocuklarının mutant olduğunu öğrenen sıradan bir çiftin hikayesini anlatacak. Kötü niyetli hükümet birimlerinden kaçmak zorunda kalan aile, bu kaçışları sırasında hayatta kalmak için bir yeraltı mutant şebekesi ile birlikte çalışacak.

The Gifted'ın ilk bölümünü X-Men, X-Men 2 ve X-Men: Days of Future Past'in de yönetmeni olan Bryan Singer yönetti. 20th Century Fox ve Marvel ortaklığında hazırlanan dizinin yapımcıları arasında, FOX'un kurduğu X-Men sinematik evreninin başındaki isim olan Simon Kinberg de yer alıyor.

The Gifted'ın başrollerinde Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale, Jamie Chung, Coby Bell, Emma Dumont, Blair Redford, John Proudstar, Natalie Alyn Lind ve Percy Hynes White yer alıyor.

http://deadline.com/2017/05/the-gifted-trailer-marvel-drama-series-matt-nix-x-men-bryan-singer-1202093488/