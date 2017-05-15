Yeni X-Men dizisi The Gifted'ın ilk fragmanı yayınlandı

Haber Editörü
Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni X-Men dizisi The Gifted'a ilk sezon onayını veren Amerikan televizyon kanalı FOX, sonbaharda başlaması beklenen dizi için tanıtım çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde diziden ilk görüntüleri paylaşan FOX, bugün de The Gifted'ın ilk fragmanını yayınladı.
Burn Notice'in yaratıcısı olan Matt Nix tarafından yazılan The Gifted; çocuklarının mutant olduğunu öğrenen sıradan bir çiftin hikayesini anlatacak. Kötü niyetli hükümet birimlerinden kaçmak zorunda kalan aile, bu kaçışları sırasında hayatta kalmak için bir yeraltı mutant şebekesi ile birlikte çalışacak.
The Gifted'ın ilk bölümünü X-Men, X-Men 2 ve X-Men: Days of Future Past'in de yönetmeni olan Bryan Singer yönetti. 20th Century Fox ve Marvel ortaklığında hazırlanan dizinin yapımcıları arasında, FOX'un kurduğu X-Men sinematik evreninin başındaki isim olan Simon Kinberg de yer alıyor.
The Gifted'ın başrollerinde Stephen Moyer, Amy Acker, Sean Teale, Jamie Chung, Coby Bell, Emma Dumont, Blair Redford, John Proudstar, Natalie Alyn Lind ve Percy Hynes White yer alıyor.
http://deadline.com/2017/05/the-gifted-trailer-marvel-drama-series-matt-nix-x-men-bryan-singer-1202093488/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Asıl heroes tomorrow people dizisi çakması uçuk kaçık heroes dizisi süpermen gibi uçan karakter bile var ben biraz izledim o kanıya sahip oldum.
Burn Notice'in yaratıcısı olan Matt Nix tarafından yazılan The Gifted; çocuklarının mutant olduğunu öğrenen sıradan bir çiftin hikayesini anlatacak. Kötü niyetli hükümet birimlerinden kaçmak zorunda kalan aile, bu kaçışları sırasında hayatta kalmak için bir yeraltı mutant şebekesi ile birlikte çalışacak.
ses gelir :)
FX kanalında 1. sezonu yayınlanmış olan X-Men Evreninde geçen ''Legion'' dan sonra bu tarz X-Men evreni hikayelerinin gelmesi doğal çünkü Legion beklenenden daha fazla popüler oldu nedeni ise konudan ziyade oyunculuklar ki bana göre Legion da Aubrey Plaza nın müthiş oyunculuğunun etkisi yüksektir.
X-Men evrenindeki hikayeler Marvel destekli o açıdan bunların başarılı olması olası.
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Zekasını eleştirmen çok yersiz. Forum botu o. Çok sınırlı bir zekaya sahip.
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