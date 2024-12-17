Bilim-kurgu dizisi Silo için beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Hugh Howey'nin ödüllü bilim-kurgu romanından uyarlanan Silo, Apple TV+'ın bugüne kadarki en başarılı işlerinden biri oldu. 2023'te ekrana gelen ilk sezonuyla beğeni kazanan dizi, bu yıl çıkan 2. sezonuyla da epey ses getirdi.

Bu başarı, dizinin geleceğini de garantilemiş oldu. Nitekim Apple TV+, bu hafta Silo'ya 3. ve 4. sezonlar için de resmi onayı verdi. İki sezon daha devam edecek olan dizi, dördüncü sezonuyla birlikte final yapacak.

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Silo Toplam Dört Sezon Sürecek

Silo'nun tam olarak kaç sezon süreceğinin ve ne zaman biteceğinin şimdiden belirlenmiş olması, dizinin yaratıcı ekibine hikâyeyi istedikleri gibi şekillendirme ve bir finale bağlama vırsatı verecek ki bu da dizinin hayranları için epey sevindirici bir haber.

Silo, post-apokaliptik, yani felaket sonrası bir gelecekte geçiyor ve devasa bir yer altı sığınağında yaşayan insanların hikâyesini anlatıyor. Dünyada hayatta kalan son 10 bin kişiden oluşan bu insanlar, sadece dışarıdaki dünyanın ne durumda olduğunu bilmemekle kalmıyor, aynı zamanda içinde yaşadıkları bu sığınağın ne zaman ya da ne amaçla yapıldığını da artık hatırlamıyor. Nesiller önce kurulan bu sığınağa doğan insanlar, dış dünyanın nasıl olduğunu öğrenmek istediğinde ise sonu hep kötü bitiyor. Böyle bir zamanda yaşanan bir cinayet, Juliette adlı mühendisin kendisini hiç beklemediği bir maceranın ortasında bulmasına sebep oluyor.

Dizinin başrolünde Mission: Impossible ve Dune gibi serilerinden tanıdığımız Rebecca Ferguson yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Tim Robbins, Common ve David Oyolewo gibi isimler eşlik ediyor.

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