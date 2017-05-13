Game of Thrones yazarının bir kitabı daha dizi oluyor

Tüm zamanların en iyi dizileri arasında yer alan Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı olan George R.R. Martin'in diğer kitapları da televizyona uyarlanıyor. Daha önce George R.R. Martin'in popüler eserlerinden Skin Trade ve Wild Cards'ı diziye uyarlamak için çalışmalar başlamıştı. Şimdi de usta yazarın kısa romanı Nightflyers'ı dizi haline getirmek için hazırlıklara başlandı.

İlk olarak 1980 yılında yayınlanan Nightflyers'ı, Battlestar Galactica ve The Expanse gibi başarılı diziler ile tanınan SyFy kanalı hazırlıyor. Henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olan Nightflyers, SyFy'dan dizi siparişi almış değil. Bu arada Game of Thrones'u yayınlayan HBO kanalı ile anlaşması olan Martin, bu yeni diziye doğrudan dahil olmayacak.

Bilim-kurgu ve korku türlerini bir araya getiren Nightflyers; Dünya'nın yok olmak üzere olduğu yakın bir gelecekte geçiyor ve insanlığın kurtuluşu için son umut olarak görülen gizemli bir uzaylı aracı ile iletişime geçmek için yola çıkan bir grup kaşifin hikayesini anlatıyor. Galaksideki en gelişmiş uzay aracı (Nightflyers) ile yola çıkan mürettebat, varış noktalarına yaklaştıkça, geminin yapay zekasının ve hiç görmedikleri kaptanın kendilerini uzayın derinliklerindeki ölümcül tehlikelere doğru sürüklediğini fark edecek.

Senaryosu Jeff Buhler (The Midnight Meat Train) tarafından kaleme alınacak Nightflyers'ın yapımcıları arasında The Bourne Identity ve Edge of Tomorrow gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Doug Liman da yer alıyor.

http://deadline.com/2017/05/syfy-picks-up-superman-prequel-krypton-happy-series-developing-george-r-r-martin-nightflyers-1202089351/