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Game of Thrones yazarının bir kitabı daha dizi oluyor

Game of Thrones ile adını tüm dünyaya duyuran usta yazar George R.R. Martin'in bir kitabı daha dizi oluyor. Nightflyers'tan uyarlanan diziyi SyFy kanalı hazırlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,8b
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12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Tüm zamanların en iyi dizileri arasında yer alan Game of Thrones'un uyarlandığı Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin yazarı olan George R.R. Martin'in diğer kitapları da televizyona uyarlanıyor. Daha önce George R.R. Martin'in popüler eserlerinden Skin Trade ve Wild Cards'ı diziye uyarlamak için çalışmalar başlamıştı. Şimdi de usta yazarın kısa romanı Nightflyers'ı dizi haline getirmek için hazırlıklara başlandı.
İlk olarak 1980 yılında yayınlanan Nightflyers'ı, Battlestar Galactica ve The Expanse gibi başarılı diziler ile tanınan SyFy kanalı hazırlıyor. Henüz hazırlık sürecinin ilk aşamalarında olan Nightflyers, SyFy'dan dizi siparişi almış değil. Bu arada Game of Thrones'u yayınlayan HBO kanalı ile anlaşması olan Martin, bu yeni diziye doğrudan dahil olmayacak.
Bilim-kurgu ve korku türlerini bir araya getiren Nightflyers; Dünya'nın yok olmak üzere olduğu yakın bir gelecekte geçiyor ve insanlığın kurtuluşu için son umut olarak görülen gizemli bir uzaylı aracı ile iletişime geçmek için yola çıkan bir grup kaşifin hikayesini anlatıyor. Galaksideki en gelişmiş uzay aracı (Nightflyers) ile yola çıkan mürettebat, varış noktalarına yaklaştıkça, geminin yapay zekasının ve hiç görmedikleri kaptanın kendilerini uzayın derinliklerindeki ölümcül tehlikelere doğru sürüklediğini fark edecek.
Senaryosu Jeff Buhler (The Midnight Meat Train) tarafından kaleme alınacak Nightflyers'ın yapımcıları arasında The Bourne Identity ve Edge of Tomorrow gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan Doug Liman da yer alıyor.

http://deadline.com/2017/05/syfy-picks-up-superman-prequel-krypton-happy-series-developing-george-r-r-martin-nightflyers-1202089351/ Yorum Yaz
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aceleciburak 2 yıl
Geçen haftalarda bu mecrada syfy kanalı hakkında kötü yorumlar geliyordu kanal bu eleştirileri duymuş olacak ve birazda Netflix ten esinlenmiş olacak ki 12 Monkeys dizisinin 3.sezonunu 19 Mayıs Cuma 4 bölüm // 20 Mayıs Cumartesi 3 bölüm ve 21 Mayıs Pazar 3 bölüm toplamda 10 bölüm olarak neredeyse tek nefeste yayınlamış oldu.tepkiler baya olumlu olmuş şaşıranlar çoğunlukta ayrıca 4. sezon da garantilendi 2018 içinde muhtemelen yine bir haftasonu seansı şeklinde yayınlanacak.
bu Netflix/Hulu/Amazon gibi Online servislerin getirmiş olduğu dizi yayınlama modeli anlaşılan yavaş yavaş bir çok dizi kanalında standart olacak gibi gözüküyor.
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michael01 2 yıl
Syfy yapıyorsa güven olmaz. 10 diziyle sezona başka 9u iptal olur.
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kraix 2 yıl
Witcher'ın dizisini yapsalar ne hoş olur
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Furu Kasulye 2 yıl
Konu iyiymiş be dizi çıkmadan roman alınıp bitirilir valla
ama Syfy kanalınada güven olmuyor
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dwho 2 yıl
Takip
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KaleyDeskop 2 yıl
syfy en berbat dizi yapan kanallardan biri, istisnalar mevcut fakat kaide'yi, bozmayacaktır...
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aceleciburak 2 yıl KaleyDeskop
Syfy bir iki tane yapımları hariç bir çok yapımı Bilim-Kurgu // Korku // Gizem Türlerinde başarılı olmuştur kanal olarak ki son yıllarda 12 Monkeys // The Magicians // Z Nation en popüler yapımlarıdır.
Başarılı Yapımlardan bazıları ...
Battlestar Galactica // Being Human // Continuum // Defiance // Eureka // Haven // Helix // Lost Girl //Warehouse 13 // The 4400 // Z Nation // 12 Monkeys // Dark Matter // The Magicians // The Expanse
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Kerim5100 2 yıl
Önce GoT'u bitir Allahsız sonra neyin dizisini çekersen çek!!!
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AdiqeCaLe 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
Önce GoT'u bitir Allahsız sonra neyin dizisini çekersen çek!!!

R.R. Martin dizide yapımc veya yazar olarak yok.
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diziler, Game of Thrones ve
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