Yeni Zenfone serisi CES 2015 fuarında tanıtılıyor





Asus'un bu yıl akıllı telefon pazarında önemli işler yapan serisi Zenfone, gelecek yıl itibariyle yeni modellerine hoşgeldin diyecek. Firma Ocak ayındaki CES 2015 fuarında yeni Zenfone modellerini tanıtmayı planlıyor.





Daha önceki modeller gibi bu yeni modellerde de Intel Atom işlemciler kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca iddialara göre yeni seride 5.5 inçlik bir model daha yer alacak. Ancak serideki modellerin tam sayısı konusunda bir bilgi yok. Asus yeni serinin ortalama satış fiyatının 300$ olacağını açıkladı.





Asus bunun yanında Asya pazarına yönelik olarak ARM tabanlı işlemciler taşıyan Zenfone versiyonları da hazırlıyor. Muhtemelen MediaTek işlemcili olacak bu modeller de 150$ civarında ortalama fiyata sahip olacak.





Mevcut Zenfone serisi 14 ülkede satışta bulunuyor ve Asus bu yıl 8 milyon civarında akıllı telefon satışı bekliyor. Yeni Zenfone ise 20 ülkede satışa sunulacak ve Asus gelecek yıl hedefini 16 milyon olarak belirlemiş durumda.

http://www.phonearena.com/news/Asus-new-ZenFone-series-will-include-smartphones-that-wont-use-Intel-processors_id62796