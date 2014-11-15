Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Zenfone serisi CES 2015 fuarında tanıtılıyor

4 yıl
408
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Zenfone serisi CES 2015 fuarında tanıtılıyor

Asus'un bu yıl akıllı telefon pazarında önemli işler yapan serisi Zenfone, gelecek yıl itibariyle yeni modellerine hoşgeldin diyecek. Firma Ocak ayındaki CES 2015 fuarında yeni Zenfone modellerini tanıtmayı planlıyor. 

Daha önceki modeller gibi bu yeni modellerde de Intel Atom işlemciler kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca iddialara göre yeni seride 5.5 inçlik bir model daha yer alacak. Ancak serideki modellerin tam sayısı konusunda bir bilgi yok. Asus yeni serinin ortalama satış fiyatının 300$ olacağını açıkladı.

Asus bunun yanında Asya pazarına yönelik olarak ARM tabanlı işlemciler taşıyan Zenfone versiyonları da hazırlıyor. Muhtemelen MediaTek işlemcili olacak bu modeller de 150$ civarında ortalama fiyata sahip olacak. 

Mevcut Zenfone serisi 14 ülkede satışta bulunuyor ve Asus bu yıl 8 milyon civarında akıllı telefon satışı bekliyor. Yeni Zenfone ise 20 ülkede satışa sunulacak ve Asus gelecek yıl hedefini 16 milyon olarak belirlemiş durumda.  

http://www.phonearena.com/news/Asus-new-ZenFone-series-will-include-smartphones-that-wont-use-Intel-processors_id62796 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
bence zenfone serisi hem tasarım hem de donanım olarak çok ideal telefonlar. ama eğer sonraki nesil 300$ olacaksa o paranın hakkını verecek donanıma sahip olmaları gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N0YAN 4 yıl
o fiyata insanlar daha çok şey bekleyeceklerdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdisoylu 4 yıl
Ön panelin alt kısmındaki parlak metal kısmı hiç sevmedim. Tasarım olarak inşallah düzenleme yaparlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
E intel İşlemciler ne oldu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 4 yıl
Düzgün donanım uygun fiyat olursa yine iş görürler .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 4 yıl
Ekranlari çok mat parlaklık canlilik yok o yuzden hic icime sinmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugurcankorkmaz 4 yıl
Zaten Ocak'a kadar bekleyeceğim Meizu Mx4 için eğer beklenen gibi olmazsa 5.5" modeline bakabilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Asus almam hiç bir zaman. Anakartından çok çektim. O biosları tam işkence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Inque 4 yıl
2.nesil Zenfone 5 ve 6 daha iyi özelliklerle gelecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Zenfone serisinin en büyük avantajı fiyattı,300-400 dolar olacaksa 20 milyon için hiç ümitlenmesinler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TechnoKolik199 4 yıl 1BilimAdamı
Fire_67
Zenfone serisinin en büyük avantajı fiyattı,300-400 dolar olacaksa 20 milyon için hiç ümitlenmesinler


O zaman donanımda artar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shamshiel 4 yıl
Gelsin bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
star scream 4 yıl
ön çerçeveyi kapağın rengine göre yapsınlar.önüz siyah arkası beyaz çok kötü duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
408 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, asus ve asus zenfone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Donanım Haber: "Ekran Kartı Rüzgarı" 4 yıl 2si1 "Halkın" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl DH Özel Röportaj: Vodafone, Akıllı Kapsama Teknoloji ile %25'e kadar pil tasarrufu sağlamayı hedefliyor 4 yıl Vodafone Red Galaxy Note 4'ü inceledi 4 yıl Sony Xperia Z3 video inceleme "Daha şık, daha hızlı ve daha iddalı..." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim