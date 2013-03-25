Yeni bir Chrome deneyi ile tarayıcı üzerinde mobil cihazı kumanda olarak kullanabilirsiniz





Chrome adlı tarayıcısı ile yıllardır pazarda liderlik kovalayan ve farklı projelerle tarayıcının gücünü ortaya koymaya çalışan Google, yeni bir proje ile karşımızda.





Google Japonya tarafından geliştirilen World Wide Maze, Chrome'un çapraz platform senkronizasyon özelliğini kullanarak tarayıcı üzerinde mobil cihazı kumanda olarak kullanmanızı sağlıyor.





World Wide Maze, herhangi bir internet sitesini işleyerek sanal ortamda bir oyun platformuna dönüştürüyor ve oyundaki topu mobil cihazınız ile kontrol ederek puan toplamaya çalışıyorsunuz.





Site üzerinde istediğiniz adresi girdikten sonra, Chrome tarayıcılarınızı eşleştiriyorsunuz. Mobil Chrome sürümünde Diğer Cihazlar kısmında World Wide Maze eşleştirme seçeneğini tıkladıktan sonra artık oyuna başlayabiliyorsunuz. İsterseniz barkod veya link yoluyla da eşleştirme yapabiliyorsunuz. Mobil cihazınızı yön verme, ilerleme ve zıplama işlevleri için kullanabilirsiniz. Ayrıca klavyeden de kontrol mümkün.





Teknoloji, tarayıcıdaki kontrol elemanlarını doğrudan telefona aktarıyor. Ancak bağlantı durumuna göre kontrolde gecikmeler yaşanabiliyor. Ayrıca her site oyun için uygun değil.





World Wide Maze çok iddialı bir oyun olmasa da Chrome tarayıcısının yeteneklerini göstermesi açısından ilginç ve bu konudaki potansiyeli de gözler önüne seriyor.









http://chrome.com/maze/