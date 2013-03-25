Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni bir Chrome deneyi ile tarayıcı üzerinde mobil cihazı kumanda olarak kullanabilirsiniz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
873
1
5
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni bir Chrome deneyi ile tarayıcı üzerinde mobil cihazı kumanda olarak kullanabilirsiniz

Chrome adlı tarayıcısı ile yıllardır pazarda liderlik kovalayan ve farklı projelerle tarayıcının gücünü ortaya koymaya çalışan Google, yeni bir proje ile karşımızda.

Google Japonya tarafından geliştirilen World Wide Maze, Chrome'un çapraz platform senkronizasyon özelliğini kullanarak tarayıcı üzerinde mobil cihazı kumanda olarak kullanmanızı sağlıyor.

World Wide Maze, herhangi bir internet sitesini işleyerek sanal ortamda bir oyun platformuna dönüştürüyor ve oyundaki topu mobil cihazınız ile kontrol ederek puan toplamaya çalışıyorsunuz. 

Site üzerinde istediğiniz adresi girdikten sonra, Chrome tarayıcılarınızı eşleştiriyorsunuz. Mobil Chrome sürümünde Diğer Cihazlar kısmında World Wide Maze eşleştirme seçeneğini tıkladıktan sonra artık oyuna başlayabiliyorsunuz. İsterseniz barkod veya link yoluyla da eşleştirme yapabiliyorsunuz. Mobil cihazınızı yön verme, ilerleme ve zıplama işlevleri için kullanabilirsiniz. Ayrıca klavyeden de kontrol mümkün.

Teknoloji, tarayıcıdaki kontrol elemanlarını doğrudan telefona aktarıyor. Ancak bağlantı durumuna göre kontrolde gecikmeler yaşanabiliyor. Ayrıca her site oyun için uygun değil.

World Wide Maze çok iddialı bir oyun olmasa da Chrome tarayıcısının yeteneklerini göstermesi açısından ilginç ve bu konudaki potansiyeli de gözler önüne seriyor.



http://chrome.com/maze/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pesimist57 6 yıl
Güzelmiş :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 6 yıl
Adres eklemek çok mu zor?

chrome.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drony 6 yıl
Harika bir deneyim. Firefox'taki gibi web sayaflarının div'lerini katman katman ayırıp oyun platformu haline döünüştürüyor ve tarayıcılar arası anlık veri iletişimide sanırım websocket üzerinden yürüyor. Harika olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Bu iPhone için çok yararlı bir proje olacak!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
İnanılmaz bir şey! :D Kesinlikle deneyin, çok ilginç bir deneyim. Kafiyeli oldu. Ama biraz gecikme var tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Ultrabook Dünyası Bölüm 1: "2si1 arada ultrabook'lar yeni video programımızda" 6 yıl Casper Nirvana One hepsi bir arada bilgisayar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim