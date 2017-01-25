Yeni bir Pokemon oyunu daha kullanıcılarla buluşuyor

Mobil oyun dünyasında rekorlarla anılan Pokemon Go oyunundan sonra yeni bir Pokemon oyunu daha bizlerle. Bu kez kartlarla oynanan bir strateji oyunuyla karşı karşıyayız.

Hitap Ettiği Kitle Belli

Pokemon Duel adındaki kart oyunu karşılıklı olarak iki oyuncunun birbirlerine karşı zafer kazanmasını konu ediniyor. Türün diğer örneklerinden alıştığımız üzere oyuncular 6 Pokemon karakteri seçerek mücadeleye başlıyor.

Her karakterin kendisine has bir yeteneği var. Oyuncular kartları karşı tarafın bölgesine ilerleterek hamlesini yapıyor. Oyuncuların hamle sayısı sınırlı olduğu için devreye strateji giriyor. Oyuncular rotasını iyi belirlemeli ve karşı tarafın hamlesini de savuşturmak zorunda. Karakterler karşı karşıya geldiğinde ise yetenek puanları konuşuyor.

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Alıştığımız Pokemon karakterlerini barındıran oyun yine konseptin sevenleri tarafından beğenilecektir ancak kart türü genelde belirli bir kesime hitap ediyor. Oyun Android ve iOS için ücretsiz.



