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Yeni bir Pokemon oyunu daha kullanıcılarla buluşuyor

Nintendo’nun ortağı olduğu Pokemon Company, stratejiye dayanan yeni bir oyun geliştirdi. Yine klasik ögeleri barındıran kart oyunu bu kez biraz daha kısıtlı bir kitleye hitap ediyor.
2 yıl
4,6b
1
26
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil oyun dünyasında rekorlarla anılan Pokemon Go oyunundan sonra yeni bir Pokemon oyunu daha bizlerle. Bu kez kartlarla oynanan bir strateji oyunuyla karşı karşıyayız.

Hitap Ettiği Kitle Belli

Pokemon Duel adındaki kart oyunu karşılıklı olarak iki oyuncunun birbirlerine karşı zafer kazanmasını konu ediniyor. Türün diğer örneklerinden alıştığımız üzere oyuncular 6 Pokemon karakteri seçerek mücadeleye başlıyor.

Her karakterin kendisine has bir yeteneği var. Oyuncular kartları karşı tarafın bölgesine ilerleterek hamlesini yapıyor. Oyuncuların hamle sayısı sınırlı olduğu için devreye strateji giriyor. Oyuncular rotasını iyi belirlemeli ve karşı tarafın hamlesini de savuşturmak zorunda. Karakterler karşı karşıya geldiğinde ise yetenek puanları konuşuyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 8 daha yenilikçi olacak"

Alıştığımız Pokemon karakterlerini barındıran oyun yine konseptin sevenleri tarafından beğenilecektir ancak kart türü genelde belirli bir kesime hitap ediyor. Oyun Android ve iOS için ücretsiz.


 

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darkdiva 2 yıl en beğenilen
Oynayanın yorumlarını anlarım da birinin gelip "ben bunu asla oynamam" demesi bana ilginç geliyor. Bize ne ki oynamayacaksanız :)
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xmen121 2 yıl
Aman oynamayım
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anet01 2 yıl
İndirdigim gibi sildim o degilde kota gitti ya 😑
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DH Misafiri 2 yıl
Oyunu ipad için indirdim açınca hata veriyor. Cihaz iPad Air 2. Aptal yazılımcılar
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smartenes 2 yıl
Oyun güzel kendine has bir tarzı olmuş. Çok azcık Clash Royale havası sezdim ama yine de bu sefer olmuş dedirtmedi. 5 üzerinden 4
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Gencbeyiin 2 yıl
Yüklesem mi yüklemesem mi diye düşünüyorum.
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Barış Manço 2 yıl
Çocukluğumda çok izlemişimdir ama oyunlarını hiç oynamadım.
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berk2238 2 yıl
Hocam benim cihazda toplam kapladığı alan olarak 300 MB gösteriyor. Siz hesaplayın ona göre
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Lord Melkor 2 yıl berk2238
Bende sanki 4 gb indirecek gibiydi. Hafızam olmadığı için kaldırmıştım. Belki birimi yanlış görmüşümdür. Cihaz ios
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Lord Melkor 2 yıl berk2238
Oyunun boyutu ne kadar
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berk2238 2 yıl Lord Melkor
40-50 MB google playden indiriyor, ondan sonra da 400-500 MB oyun içi data indiriyor.
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Captain_Ivy 2 yıl
Konuya ilişkin olarak, ilk pokemon oyunu ülkemizde indirilebiliyor mu artık?
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The Time Lord 2 yıl Captain_Ivy
Aazam
Konuya ilişkin olarak, ilk pokemon oyunu ülkemizde indirilebiliyor mu artık?

unutuldu o artık kendileri bile bakmıyorlar oyuna
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