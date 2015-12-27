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Yeni bir Samsung tableti, sertifikasyon onaylarında görüldü

Tablet pazarında bu yıl farklı bir strateji izleyen Samsung, birkaç model ile yetinmeyi tercih etmişti. Gelecek yıl da firmanın büyük bir hamle yapması beklenmiyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir Samsung tableti, sertifikasyon onaylarında görüldü


Bu yıl tablet segmentinde Samsung'un pek hareketli olmadığını gördük. Popüler Galaxy Tab serisi, Pro serisi ve Note serisi tablet modellerinin hiçbiri piyasaya  çıkmadı. Sadece Galaxy Tab A ve Tab E adında iki yeni seri ve Galaxy Tab S2 serisi piyasaya süren Samsung, artık hazırlıklarını gelecek yıl için yapıyor. 

Ortaya çıkan belgelere göre Samsung, yeni bir tablet modeli için Wi-Fi ve Bluetooth sertifikalarına başvuruda bulundu. Modelin numarası SM-375S olarak belirlenmiş. Bu model numarası, daha önce Hindistan'a gönderilen bir test ürününde görülmüştü. 8 inçlik ekrana sahip olan bu test ürününün birim fiyatı da 103$ civarındaydı. 

Samsung'un giriş seviyesine yönelik yeni bir tablet hazırlığında olduğu anlaşılıyor. Bu bakımdan donanım tarafında fazla bir beklenti içerisinde olmamak lazım. Model muhtemelen Galaxy Tab A serisinin gelecek yıl ki devam modeline ait olacak. Bu seride 7 inçlik bir üye yoktu ancak model numarasına göre yeni bir üye daha ekleneceği anlaşılıyor.  

http://www.talkandroid.com/278874-unknown-samsung-tablet-receives-wi-fi-and-bluetooth-certification/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Samsung 10.1 tablet kullanıyorum n 8005 modeli hem telefon özelligi var hemde bütün uygulamaları samsung bir tvde hiçbir aksama ihtiyaç duymadan diger tvlerde ise bir dock aracılıgıyla kullanıyorum çoklu pencere ile 20 ye yakın programı açıp tek tek işlem yaptım kasma falan yok ayrıca 2013 yılında çıkan cihaz tavsiye ederim ihtiyacı olana
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ukilavuz 4 yıl
Samsung da batmaz heralde
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EnemyDestroyeD 4 yıl
çöp geliyor çöppp
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khytr89 3 yıl ukilavuz
ukilavuz
Samsung da batmaz heralde

Koskoca ericsson,blackberry,htc,nokia,palm,imate batti :)
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ylmzsngl 4 yıl
Bence donanım olarak beklenti içinde olmak lazım. Özellikle piyasadaki tabletlerin fotoğraf çekim kalitesi düşünüldüğünde bu yönde bir gelişmeye mutlak bir ihtiyaç var. Umarım biri öncülük eder de şu kamera geliştirme işi de rekabet sayesinde iyi bir noktaya ulaşır.
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