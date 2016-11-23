Xiaomi ilk kez CES fuarına katılıyor

Yılın ilk ve en önemli tüketici elektroniği fuarı olan CES, yerel firmaların global pazara kendilerini tanıttıkları bir imkan oluşturuyor. Gelecek yıl yapılacak CES fuarına Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi ilk kez katılacak. Fuar, firma için büyük anlam taşıyor.

Global Bir Ürün Tanıtımı

Xiaomi fuarda global bir ürünün duyurusunu yapacağını açıkladı. Bu ürünün ne olduğu hakkında bir bilgi yok ancak firma yeniliğin sınırlarını zorlayacak bir tanıtım olacağını belirtiyor. Elbette bu büyük sahnede Xiaomi’nin de dikkat çekici ve ilklere imza atacak bir ürün duyurması gerekiyor.

Xiaomi uzun süredir ABD akıllı telefon pazarına girmek için çalışmalar yapıyor. Huawei, Vivo, Oppo gibi pek çok hemşehrisi çoktandır pazarda boy gösteriyor ve satışlara önemli katkılar yapıyor. Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarında yer alabilmek firma için çok önemli.

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Bu bakımdan CES 2017 fuarı Xiaomi için en büyük fırsat. Sonrasında fuarlar Avrupa’ya doğru kaydığı için doğru zamanı yakalamak gerekiyor. Çerçevesiz yapısı ile ses getiren Mi Mix modelinin bir mini versiyonu bu fuarda boy gösterebilir. Veya tamamen yeni bir akıllı telefon da görebiliriz.