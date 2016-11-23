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Xiaomi ilk kez CES fuarına katılıyor

Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi, gelecek yıl ilk kez CES fuarına katılıyor. Yenilikçi bir ürün tanıtacağını ifade eden firma, böylece ABD pazarında daha çok tanınmayı hedefliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi ilk kez CES fuarına katılıyor

Yılın ilk ve en önemli tüketici elektroniği fuarı olan CES, yerel firmaların global pazara kendilerini tanıttıkları bir imkan oluşturuyor. Gelecek yıl yapılacak CES fuarına Çin’in yükselen yıldızı Xiaomi ilk kez katılacak. Fuar, firma için büyük anlam taşıyor.

Global Bir Ürün Tanıtımı

Xiaomi fuarda global bir ürünün duyurusunu yapacağını açıkladı. Bu ürünün ne olduğu hakkında bir bilgi yok ancak firma yeniliğin sınırlarını zorlayacak bir tanıtım olacağını belirtiyor. Elbette bu büyük sahnede Xiaomi’nin de dikkat çekici ve ilklere imza atacak bir ürün duyurması gerekiyor.

Xiaomi uzun süredir ABD akıllı telefon pazarına girmek için çalışmalar yapıyor. Huawei, Vivo, Oppo gibi pek çok hemşehrisi çoktandır pazarda boy gösteriyor ve satışlara önemli katkılar yapıyor. Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarında yer alabilmek firma için çok önemli.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8, Snapdragon 835 yonga seti ile geliyor"

Bu bakımdan CES 2017 fuarı Xiaomi için en büyük fırsat. Sonrasında fuarlar Avrupa’ya doğru kaydığı için doğru zamanı yakalamak gerekiyor. Çerçevesiz yapısı ile ses getiren Mi Mix modelinin bir mini versiyonu bu fuarda boy gösterebilir. Veya tamamen yeni bir akıllı telefon da görebiliriz. 

 

https://www.slashgear.com/xiaomis-ces-2017-debut-will-launch-a-global-product-22465122/ Yorum Yaz
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KoşanBalık 3 yıl en beğenilen
Hocam başlik "Xiaomi ilk kez Ces fuarına katiliyor" olmaliydi. Bu sekilde sanki hersene Ces17 fuari yapiliyormus ama Xiaomi ilk kez katiliyormus gibi olmus


Başlık değismis tesekkurler
Hocam başlik "Xiaomi ilk kez Ces fuarına katiliyor" olmaliydi. Bu sekilde sanki hersene Ces17 fuari yapiliyormus ama Xiaomi ilk kez katiliyormus gibi olmus ...
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XPerience 3 yıl
Xiaomi adam çünkü
Fiyatlar yükseldikçe adamlığını kaybediyor ama
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WB 3 yıl
Xiaomi San
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fatalrhymex 3 yıl
Xiaomi güzel işler yapıyor. Reklamını sağlam yaptı ama samsungun zamanında yaptığı (şu sıralar bir nebze azalttılar) senede 50 telefon modeli çıkarma hatasına düşmek üzereler. Daha yeni mi5, mi5s, mi5s plus varken mi5c diye bi model çıktı ortaya. Gerek var mı? Kimine göre var kimine göre yok ama piyasası çöplük gibi olacak kim ne aldığını bilmeyecek bu gidişle. Yapmayın arkadaşım işte bozmayın duruşunuzu..
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kadirirdem 3 yıl
xiaomi firması gerçekten süper işler yapıyor daha da büyüyecek.
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dalavere34 3 yıl
Menuleri arayuz Çinlilere yonelik evrensel model cikartirlarsa ilk once arayuz degismeli.
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Kevin De Bruyne 3 yıl dalavere34
kullanmakta oldugum mi5 Gayet evrensel arayüze sahip.
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teknokaptan 3 yıl
Acaba fuarda tanittigi urunun satisini yaparmi ?? :)) xiaomi cunku cikardigi urunu aylar sonra satisa sunuyor kara borsaya alin birbirinizi yiyin diyo.
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KoşanBalık 3 yıl en beğenilen
Hocam başlik "Xiaomi ilk kez Ces fuarına katiliyor" olmaliydi. Bu sekilde sanki hersene Ces17 fuari yapiliyormus ama Xiaomi ilk kez katiliyormus gibi olmus


Başlık değismis tesekkurler
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