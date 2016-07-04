Yeni bir sızıntıya göre Mi 5s 5.5 inçlik bir ekranla gelecek

Xiaomi'nin Mi 5'in yerini alacak Mi 5s modelini geliştirdiğine dair bilgiler ilk olarak geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Sızıntılarda modelin ekran boyutunun değişmeyeceği Mi 5'deki gibi 5.15 inç olacağı konuşuluyordu. Ancak yeni bir rapora göre Mi 5s önceki modelden daha büyük 5.5 inçlik bir ekranla gelecek.

Telefonun daha önceden sızdırılan bilgileri ise şu şekilde; full HD ekran çözünürlüğü, Snapdragon 820 yongaseti, 6GB RAM ve parmak izi sensörü. Bunların yanısıra Mi 5s'in basınca duyarlı ekranla gelmesi bekleniyor, böylece telefon sert ve yumuşak dokunuşları ayırt edebilecek.

Modelin yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.xiaomitoday.com/xiaomi-mi5s-xiaomi-note-2-leaked-news/