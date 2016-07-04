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Yeni bir sızıntıya göre Mi 5s 5.5 inçlik bir ekranla gelecek

Xiaomi'nin yılın ikinci yarısında Mi 5 modeli yerini alacak modeli Mi 5s 5.5 inç boyutlu ekranla gelecek. Modelin sızan bütün detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Yeni bir sızıntıya göre Mi 5s 5.5 inçlik bir ekranla gelecek
 
Xiaomi'nin Mi 5'in yerini alacak Mi 5s modelini geliştirdiğine dair bilgiler ilk olarak geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Sızıntılarda modelin ekran boyutunun değişmeyeceği Mi 5'deki gibi 5.15 inç olacağı konuşuluyordu. Ancak yeni bir rapora göre Mi 5s önceki modelden daha büyük 5.5 inçlik bir ekranla gelecek.
 
Yeni bir sızıntıya göre Mi 5s 5.5 inçlik bir ekranla gelecek
Telefonun daha önceden sızdırılan bilgileri ise şu şekilde; full HD ekran çözünürlüğü, Snapdragon 820 yongaseti, 6GB RAM ve parmak izi sensörü. Bunların yanısıra Mi 5s'in basınca duyarlı ekranla gelmesi bekleniyor, böylece telefon sert ve yumuşak dokunuşları ayırt edebilecek.
Modelin yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.xiaomitoday.com/xiaomi-mi5s-xiaomi-note-2-leaked-news/ Yorum Yaz
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onsos1100 3 yıl en beğenilen
Huawei samsung xiaomi saldırıyor
Sony Blackberry htc LG savunmada.İlk üç üretici bu sene bunlardan birini daha alır. Tahminen Blackberry...
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FRAPS_TR 3 yıl
Xioami olsun meizu olsun bunlar çinlilere göre tasarlanmış telefonlar. Arayüz ve eklentileri çinlilere yönelik , gaza gelip alırsanız pişman olursunuz.
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spenx01 3 yıl
kadirirdem
helal olsun bende mi 5 aldım yeni gayet güzel cihaz...

güle güle kullan hocam. kaç saat ekran süresi alıyorsun? çekim gücü ve konuşma netliği nasıl?
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stalker(1979) 3 yıl
kadirirdem
helal olsun bende mi 5 aldım yeni gayet güzel cihaz...

Yurt dışından mı aldınız? Bozulursa kim yapıyor servis var mı Türkiye'de?
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kadirirdem 3 yıl
helal olsun bende mi 5 aldım yeni gayet güzel cihaz...
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PaTRaiN1 3 yıl
Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydular anlamadım.
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onsos1100 3 yıl en beğenilen
Huawei samsung xiaomi saldırıyor
Sony Blackberry htc LG savunmada.İlk üç üretici bu sene bunlardan birini daha alır. Tahminen Blackberry...
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