Yeni cihaz kar yağışından yararlanarak elektrik üretiyor

Los Angeles'ta bulunan the University of California kurumundan iki araştırmacı; kar tanelerinden yararlanarak elektrik enerjisi üreten yeni bir cihaz geliştirdi.

Popular Science

taşınabilir hava istasyonlarını çalıştırmasını ve güneş enerjisinin işlevsiz kaldığı kar fırtınalarında kullanılabilir olabilmesini umut ediyorlar.

Cihazın çalışma mekaniğinin temeli klasik fiziğe dayanıyor

Snow-Teng

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Cihazın çalışma mantığı aynı cam çubuk ve ipek kumaş ile yapılan deneydeki mantığa uyuyor. İ nsanlar ayaklarını yün halıya sürttüğünde de benzer mekanizma işliyor. Yün halıdan sonra metal bir nesneye dokunulduğunda dokunan kişiye küçük bir elektrik çarpması alıyor . Bilim insanları da benzer bir mantıkla cihazı geliştirdiklerini söylüyorlar.

Yeni geliştirilen cihaz şu an için çok düşük dozlarda statik elektrik enerjisi üretebilse de gelişen teknoloji ile cihaz geliştirilebilir ve özellikle soğuk iklimlerde çalışabilecek, doğa dostu ve çevreci yöntemlerle enerji ihtiyacı karşılanabilir.

https://futurism.com/the-byte/device-generates-electricity-falling-snow

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'ya göre araştırmacılar yeni cihazı geliştirmeyi ve geliştirilmiş versiyonun da;adlı yeni cihazilemalzemeninbir araya gelmesinden yararlanarak. İki farklı malzeme birleştiğindemeydana geliyor lakin cihaz şu an için oldukçaenerji üretebiliyor.