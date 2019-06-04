Yeni cihaz kar yağışından yararlanarak elektrik üretiyor

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Los Angeles'ta bulunan the University of California kurumundan iki araştırmacı; kar tanelerinden yararlanarak elektrik enerjisi üreten yeni bir cihaz geliştirdi.
Popular Science'ya göre araştırmacılar yeni cihazı geliştirmeyi ve geliştirilmiş versiyonun da; taşınabilir hava istasyonlarını çalıştırmasını ve güneş enerjisinin işlevsiz kaldığı kar fırtınalarında kullanılabilir olabilmesini umut ediyorlar.
Cihazın çalışma mekaniğinin temeli klasik fiziğe dayanıyor
Snow-Teng adlı yeni cihaz kar tanesinin pozitif yükü ile silikon malzemenin negatif yükünün bir araya gelmesinden yararlanarak enerji üretiyor. İki farklı malzeme birleştiğinde küçük elektrik enerjisi patlamaları meydana geliyor lakin cihaz şu an için oldukça düşük miktarlarda enerji üretebiliyor.
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Cihazın çalışma mantığı aynı cam çubuk ve ipek kumaş ile yapılan deneydeki mantığa uyuyor. İnsanlar ayaklarını yün halıya sürttüğünde de benzer mekanizma işliyor. Yün halıdan sonra metal bir nesneye dokunulduğunda dokunan kişiye küçük bir elektrik çarpması alıyor. Bilim insanları da benzer bir mantıkla cihazı geliştirdiklerini söylüyorlar.
Yeni geliştirilen cihaz şu an için çok düşük dozlarda statik elektrik enerjisi üretebilse de gelişen teknoloji ile cihaz geliştirilebilir ve özellikle soğuk iklimlerde çalışabilecek, doğa dostu ve çevreci yöntemlerle enerji ihtiyacı karşılanabilir.
https://futurism.com/the-byte/device-generates-electricity-falling-snow Yorum Yaz Paylaş Tweetle