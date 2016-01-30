Yeni güncelleme Snapchat'te arkadaş eklemeyi kolaylaştırıyor

Snapchat, rahatsız edici özelliklerinden birini çözme yolunda önemli bir yol katetti. Şirket, kişiselleştirilmiş URL paylaşımına izin vererek, arkadaş eklemeyi daha basit hale getiren yeni bir özellikle uygulamasını güncelledi.

Kullanıcılar artık "Arkadaş Ekle" menüsünde yer alan yeni "Kullanıcı Adını Paylaş" seçeneğiyle Twitter, Facebook ya da diğer sosyal medya platformlarında URL paylaşımı yapabilecekler. Böylece kendi telefonundan bağlantıyı takip eden herkes sizi arkadaş olarak ekleyebilmek için Snapchat uygulamasına yönlendirilebilecek. Bu basit bir güncelleme gibi görünebilir ancak yeni arkadaş eklemeyi oldukça kolaylaştırıyor ve telefon rehberinde olmayan kişilerle bağlantı problemini ortadan kaldırıyor.

Uygulama daha önce Snapkoda göre, Yakındakini Ekle ve manuel olarak kullanıcı adını aratarak arkadaş eklemeye izin veriyordu. Snapchat daha popüler hale geldikçe, şirket kafa karıştırıcı uygulamasını daha kullanıcı dostu hale getirmeyi hedefliyor. Şirket ayrıca canlı video paylaşımı ve metin mesajlarını daha kolay ve sezgisel hale getirmenin yollarını arıyor.

http://mashable.com/2016/01/28/snapchat-add-friends-url/#EDe0iYtkOOq3