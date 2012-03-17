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Yeni iPad modeli ile ilgili benchmark sonuçları gelmeye devam ediyor

7 yıl
8,1b
1
75
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPad modeli ile ilgili benchmark sonuçları gelmeye devam ediyor
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Apple'ın yeni iPad tanıtımında Tegra 3 yongada sisteminin grafik performansından A5 yongada sisteminin iki kat, A5X yongada sisteminin ise 4 kat daha fazla performans sergilediği belirtilmiş ve pek çok site benchmark sonuçlarıyla bu iddiaları araştırmaya koyulmuştu.

Geekbench benchmark sonuçlarına göre yeni iPad modelinde 1GB RAM olduğu ortaya çıkmış ancak A5X işlemcisinin öncekine göre herhangi bir yenilik getirmediği puanlama değerlerinden anlaşılmıştı. Grafik performansı konusunda ise GLBenchmark testlerinin değerleri rakamları ortaya koyuyor. 

Apple'ın tanıtımlarda Jobs'un ünlü taktiği olan gerçeği biraz çarpıtmayı kullandığı ve rakamları gerçeğinden biraz farklı gösterdiği biliniyor. iPad 2 hakkında da Tegra 3 yongada sisteminden 2 kat daha fazla performans gösterdiği iddia edilirken, 1280 x 720 piksel çözünürlükte yapılan GLBenchmark 2.1.1 Egypt ve Pro benchmark testlerinde iPad 2 modelindeki Power VR SGX 543MP2 grafik biriminin Tegra 3 yongada sisteminden yüzde 30 ile yüzde 80 arasında daha iyi sonuçlar elde ettiği ortaya çıkmıştı. 

iPad 2, GLBenchmark 2.1.1 Egypt testinde 89fps değerine çıkmış, Tegra 3 68fps değerinde kalmıştı. iPad 2, GLBenchmark 2.1.1 Pro testinde ise 147fps değerine ulaşırken, Tegra 3 81fps değerinde kaldı.

A5X yongada sisteminin Tegra 3 platformundan 4 kat daha fazla grafik performansı ortaya koyduğu açıklamasını ise iPad 2'deki değerlere bakarak biraz abartı olduğunu söyleyebiliriz.

A5X yongada sisteminde İngiliz menşeli Imagination Technologies firmasının SGX543MP4 grafik birimine yer veriliyor. Bu grafik biriminin 1280 x 720 piksel çözünürlükte yapılan GLBenchmark 2.1.1 Egypt ve Pro benchmark testlerinde 140 ve 251fps değerine ulaştığı görülüyor. Yine iPad 2 modeline göre yüzde 60 oranında performans artışı ortaya çıkıyor.

Tegra 3 platformuna baktığımızda ise yeni iPad modelinin GLBenchmark 2.1.1 Egypt testinde 2.2 kat, GLBenchmark 2.1.1 Egypt Pro testinde ise 3.2 kat daha fazla grafik performansı ortaya koyduğu görülüyor. Yeni iPad modelinde 4 çekirdekli grafik birimine yer veren Apple bununla birlikte aynı oranda performans artışı yakalayamıyor. 
Diğer bir dikkat çeken konu da GLBenchmark testlerinde iPad 2 ve yeni iPad modellerinin kendi ekranlarındaki test sonuçlarının 60fps sınırını geçemiyor oluşu. Bu da test yazılımının 60fps sınırına sahip olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan daha kapsamlı bir test yazılımıyla yeni iPad hakkında gerçekçi sonuçlar alınabileceğini söylemek mümkün. 



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eric13 7 yıl en beğenilen
ne tırtlaması yahu ezmiş geçmiş herşeyi ne tarafınızla bakıyorsunuz testlere hey allahım
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savinelli 7 yıl
Bence bu gün playstation bile 1280x720 px de oyun oynatırken ( bir elin parmağını geçmeyen full HD oyunları saymıyorum) iPad gibi bir cihazın 2048x1536 doğal çözünürlükte akıcı oyun oynatabilmesini beklemek hayalcilik olurdu. Zaten ekran ve texture kalitesini oyunun çıktı verdiği ekran çözünürlüğü ile de ölçmek çok yanlış. Doğru optimizasyonlar ile 1024x768 de bile muhteşem görsellik yakalanabilir. Her hâluklarda iPad 2 oyunları da biraz köşe yumuşatma desteği ile yeni iPad de çok daha güzel gözükecektir. Çözünürlüğün bu kadar abartılması bence göz boyamak için değil cihazın arayüzü, gündelik uygulamaları ve fotograf,video gibi multimedya içeriklerin göze daha güzel gözükmesi içindir. Her hâlükarda ufak ekranda yüksek çözünürlük daha net görüntü anlamına gelmektedir. İPhone da yaşanan değişimi iPad'e taşımak istiyorlar. Olay bundan ibaret.
Bence bu gün playstation bile 1280x720 px de oyun oynatırken ( bir elin parmağını geçmeyen full HD oyunları saymıyorum) iPad gibi bir cihazın 2048x1536 doğal çö...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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rastlantisal 7 yıl
3DFX firması geldi aklıma. voodoo 3 serisi çıktığında çok büyük performans iddeaları vardı. Öyle de oldu ama küçük boyutlu textureler vs gibi hileler ile bunu elde ettiği çok geçmeden anlaşıldı. Aynı performansı Nvidia daha iyi görsellerle sunabiliyordu. Öyle olunca da çok fazla ayakta kalamadı.
Bildiğimiz üzere Apple firması yazılımını kesinlikle donanıma uyduruyor. Bu testlere göre mevcut çözünülürlüğü ciddi manada karşılayabilecek donanıma sahip olmadığını ve hep yaptığı gibi tanıtımlarda son kullanıcıyı yanılttığını görüyoruz. Zaten bu kadar zamandır hala oyun performansını gözümüze sokmamalarından kıllanmıştım.
Tahminim üzerine diyebilirim ki ürün piyasaya geldiğinde oyunları takılmadan oynatacak ancak görsel olarak daha fazlasını sunamayacak. Yani o ekranın hakkını veremeyecek.
Saygılarımla.
3DFX firması geldi aklıma. voodoo 3 serisi çıktığında çok büyük performans iddeaları vardı. Öyle de oldu ama küçük boyutlu textureler vs gibi hileler ile bunu e...
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X-FI 7 yıl
abov bildiğin tegra 3 ü fena bir şekilde ezdi ahtta ezmekle kalmadı ortadan kaldırdı... anlaşılan mobil platformalrda nvidia dan iş yok..
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sabriaga 7 yıl
Tam tersini düşünüyorum. Tablette hiçbir marka Apple ile yarışmaz. Ama telefon derseniz android cihazlar hem çok pratik hem de muadilleri iphone'un 350-400 lira daha ucuz. Bence iPhone 4.3 inç ekranli cihaz uretmedikce kan kaybeder. Teknolojik üstünlüğünü tablette korusa da cep telefonu pazarinda HTC ve Samsung'a kaptırdı. Tabii iPhone 5'e kadar ara modelle bu kadar olur. Ama iPhone 5 tahminimce yine devrim niteliğinde ozelliklerle piyasayı silip supurur.
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El_domingo 7 yıl
acıkcası samsung un 11.6" tabını bekliyorum...bence kullanımda en optimum ekran boyutu bu 2048x1536 gayet iyi bi coznurluluk...diğer özelliklerin pratikte ben ve benim gibi kullanıcılara faydası yok...
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BorckaArtvin 7 yıl
DarthLuca
dark-knight
cagataykoroglu
eric13
cagataykoroglu Tegra 3 e 4 kat fark atıyor diyorlardı? Yazık.
az geldi herhalde yüzde 80 lik fark
zaten 4 kat fark atsa androidin yüzüne bakan olmaz hoş gerçi bu durumda da kimse bakmıyor ama neyse
Çok üzücü değil mi? artık firmaların apple a yaklaşıyor ve yakında geçecek oluşu? apple ın sizin gibileri kandırmak için yalan söylüyor ve başarılı oluşuysa ne kadar komik. ürünleri kaliteli, kullanımı kolay vs vs ama daha 10 gün önce ipad 2 mi yeterince özgür olmadığım için bir laptopla takas ettim. ben herşeyime karışan değil herşeyine karıştığım bir cihaz kullanmak istiyorum. o yüzden ipad bana göre değil. siz altın kafesinizde mutluysanız buyrun dökün paraları.
kimsenin applea yetiştiği falan yok tablette. o ekran, o ekosistem, o kullanıcı deneyimi başka hiç bir tablette yok. notebook almışsınız hayırlı olsun ama zaten şu aşamada hiç bir tablet notebookun yaptığı her işi yapamaz.
Benim Prime notebooku hiç aratmıyor, helede klavye + ekranı aynı anda kullanmaya el alıştıkça kullanım da iyice hızlanıyor. Angry birds hariç oyunuda tablette değilde konsolda oynadığım için herhangi bir performans değerlendirmem yok.

arkadaşım.ipad kullanıcısıyım ve ipad süper bir cihaz.laf yok.ama şuan android le yaptığın bir çok şeyi ipad de yapamıyorsun.benim tavsiyem telefonun iphone olsun tabletin android olsun.asıl özgürlük asıl performans androidde.ipad içine bir dosya atmak bile profesyonellik istiyor.nasıl kıyaslıyorsunuz açık kaynak ile apple yi.apple macbook pro 13.3 inç var.ipad var iphone var.ama tablette androide geçeceğim.çünkü bariz eksikler var.en azından çektiğim resimleri tak diye içine sd kart takıp atacağım.blutoohtdan göndereceğim.usb kullanacağım.kısıtlama olmadan istediğimi yapacağım.bu eksikler olduğu müddetçe ipad sadece hava atanların cihazı olarak kalmaya devam edecek.flaş bile koyamadı hala öylemi bir kamerasına.yuhhh be.ALLAH paramızdan doyursu apple yi.insanlarla alay ediyorlar
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DGT 7 yıl BorckaArtvin
BorckaArtvin

DarthLuca

dark-knight
cagataykoroglu
eric13
cagataykoroglu Tegra 3 e 4 kat fark atıyor diyorlardı? Yazık.
az geldi herhalde yüzde 80 lik fark
zaten 4 kat fark atsa androidin yüzüne bakan olmaz hoş gerçi bu durumda da kimse bakmıyor ama neyse
Çok üzücü değil mi? artık firmaların apple a yaklaşıyor ve yakında geçecek oluşu? apple ın sizin gibileri kandırmak için yalan söylüyor ve başarılı oluşuysa ne kadar komik. ürünleri kaliteli, kullanımı kolay vs vs ama daha 10 gün önce ipad 2 mi yeterince özgür olmadığım için bir laptopla takas ettim. ben herşeyime karışan değil herşeyine karıştığım bir cihaz kullanmak istiyorum. o yüzden ipad bana göre değil. siz altın kafesinizde mutluysanız buyrun dökün paraları.
kimsenin applea yetiştiği falan yok tablette. o ekran, o ekosistem, o kullanıcı deneyimi başka hiç bir tablette yok. notebook almışsınız hayırlı olsun ama zaten şu aşamada hiç bir tablet notebookun yaptığı her işi yapamaz.
Benim Prime notebooku hiç aratmıyor, helede klavye + ekranı aynı anda kullanmaya el alıştıkça kullanım da iyice hızlanıyor. Angry birds hariç oyunuda tablette değilde konsolda oynadığım için herhangi bir performans değerlendirmem yok.


arkadaşım.ipad kullanıcısıyım ve ipad süper bir cihaz.laf yok.ama şuan android le yaptığın bir çok şeyi ipad de yapamıyorsun.benim tavsiyem telefonun iphone olsun tabletin android olsun.asıl özgürlük asıl performans androidde.ipad içine bir dosya atmak bile profesyonellik istiyor.nasıl kıyaslıyorsunuz açık kaynak ile apple yi.apple macbook pro 13.3 inç var.ipad var iphone var.ama tablette androide geçeceğim.çünkü bariz eksikler var.en azından çektiğim resimleri tak diye içine sd kart takıp atacağım.blutoohtdan göndereceğim.usb kullanacağım.kısıtlama olmadan istediğimi yapacağım.bu eksikler olduğu müddetçe ipad sadece hava atanların cihazı olarak kalmaya devam edecek.flaş bile koyamadı hala öylemi bir kamerasına.yuhhh be.ALLAH paramızdan doyursu apple yi.insanlarla alay ediyorlar

Yıl 2012 hala flash diyenler var komik. Html5 diyorum sadece. Tabletle foto çekmek kroca olsa gerek.
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Stansflower 7 yıl
Intel'in yeni cihazı GPU bakımından daha iyi gibi görünüyor.
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DarthLuca 7 yıl
dark-knight
cagataykoroglu
eric13
cagataykoroglu Tegra 3 e 4 kat fark atıyor diyorlardı? Yazık.
az geldi herhalde yüzde 80 lik fark
zaten 4 kat fark atsa androidin yüzüne bakan olmaz hoş gerçi bu durumda da kimse bakmıyor ama neyse
Çok üzücü değil mi? artık firmaların apple a yaklaşıyor ve yakında geçecek oluşu? apple ın sizin gibileri kandırmak için yalan söylüyor ve başarılı oluşuysa ne kadar komik. ürünleri kaliteli, kullanımı kolay vs vs ama daha 10 gün önce ipad 2 mi yeterince özgür olmadığım için bir laptopla takas ettim. ben herşeyime karışan değil herşeyine karıştığım bir cihaz kullanmak istiyorum. o yüzden ipad bana göre değil. siz altın kafesinizde mutluysanız buyrun dökün paraları.
kimsenin applea yetiştiği falan yok tablette. o ekran, o ekosistem, o kullanıcı deneyimi başka hiç bir tablette yok. notebook almışsınız hayırlı olsun ama zaten şu aşamada hiç bir tablet notebookun yaptığı her işi yapamaz.

Benim Prime notebooku hiç aratmıyor, helede klavye + ekranı aynı anda kullanmaya el alıştıkça kullanım da iyice hızlanıyor. Angry birds hariç oyunuda tablette değilde konsolda oynadığım için herhangi bir performans değerlendirmem yok.
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turbo-powwer 7 yıl
KEPLERin Tegra versiyonu nasıl olacak merak ediyorum. İşlemci gücü 3 katı olacak bakalım o zaman.
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senatorlines 7 yıl
Ancak İpad2 ile İpad3'ü karşılaştırabilirsin, diğer hepsi çoook geride, bu NVIDIA nın Tegra3'ü fos bence-hikaye, çan çunların nvidiası atraksyondan başka bişey değil neymiş 4 çekirdekli tegraymış, anlamayayan tüketici de bende 4 çekirdekli tegra işlemcili cıhaz var diğe üstün ve en hızlı cıhaz zanneder, ama çok yazık, umarım tüketici de anlar bu nvidia'nın ne olduğunu, ilk ben yapacam 4 çekirdekli işlemci diye hiç bişeye benzemeyen bir işlemciyle pazara saldırıp pay kapmak istiyor nvidia, inşallah Apple ile Qualcomm ağızının payını verir şu atraksyoncu nvidia'ya!
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createemir 7 yıl
ahmetaktas
Bence bu gün playstation bile 1280x720 px de oyun oynatırken ( bir elin parmağını geçmeyen full HD oyunları saymıyorum) iPad gibi bir cihazın 2048x1536 doğal çözünürlükte akıcı oyun oynatabilmesini beklemek hayalcilik olurdu. Zaten ekran ve texture kalitesini oyunun çıktı verdiği ekran çözünürlüğü ile de ölçmek çok yanlış. Doğru optimizasyonlar ile 1024x768 de bile muhteşem görsellik yakalanabilir. Her hâluklarda iPad 2 oyunları da biraz köşe yumuşatma desteği ile yeni iPad de çok daha güzel gözükecektir. Çözünürlüğün bu kadar abartılması bence göz boyamak için değil cihazın arayüzü, gündelik uygulamaları ve fotograf,video gibi multimedya içeriklerin göze daha güzel gözükmesi içindir. Her hâlükarda ufak ekranda yüksek çözünürlük daha net görüntü anlamına gelmektedir. İPhone da yaşanan değişimi iPade taşımak istiyorlar. Olay bundan ibaret.

Hocam çok iyi açıklamışsınız, elinize sağlık
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antonidas 7 yıl
kamerayı sallaya sallaya çektikleri video'dan sonra apple'ın rakamlarına güvenim kalmadı,
bakın video çekerken diğerlerinde ekran nasıl sallanıyor, bizim alette sallanma titretme yok,
iyide ben 5800 kamerasıyla da sallamadan video çekebiliyorum.
her çıkarttıkları aleti zamanının ötesinde bir buluş olarak gösteriyorlar, bir sene sonra o alet aslında şöyle kötü böyle kötü, esas yeni çıkanı süper.
yeni ipad de kar marjını arttırmışsın apple efendi, hiç bahsetmiyorsun, ipad 2 den bile daha yüksek payı koymuşsun yeni ipad'e, %25 kar marjını arttırmışsın.
yeni ipad 'e 5 mp kamera koymuş apple efendi, 5 mp kamera 450 tl,lik telefonlarda var artık,
ön kamerası hala aynı kötülükte,aynı kamerayı koymuşsun.
2 Yanıt Yanıtla
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Zuko 7 yıl antonidas
antonidas
kamerayı sallaya sallaya çektikleri video'dan sonra apple'ın rakamlarına güvenim kalmadı,
bakın video çekerken diğerlerinde ekran nasıl sallanıyor, bizim alette sallanma titretme yok,
iyide ben 5800 kamerasıyla da sallamadan video çekebiliyorum.
her çıkarttıkları aleti zamanının ötesinde bir buluş olarak gösteriyorlar, bir sene sonra o alet aslında şöyle kötü böyle kötü, esas yeni çıkanı süper.
yeni ipad de kar marjını arttırmışsın apple efendi, hiç bahsetmiyorsun, ipad 2 den bile daha yüksek payı koymuşsun yeni ipad'e, %25 kar marjını arttırmışsın.
yeni ipad 'e 5 mp kamera koymuş apple efendi, 5 mp kamera 450 tl,lik telefonlarda var artık,
ön kamerası hala aynı kötülükte,aynı kamerayı koymuşsun.


Hocam sallamamışlardır emin ol. Sallamalarına gerek yok zaten, sanki cihazda fotoğraf çekerken ayrı bir motor var gibi sallanıyor görüntü. iPhone 4'te öyle yani.
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sabriaga 7 yıl antonidas
antonidas

kamerayı sallaya sallaya çektikleri video'dan sonra apple'ın rakamlarına güvenim kalmadı,
bakın video çekerken diğerlerinde ekran nasıl sallanıyor, bizim alette sallanma titretme yok,
iyide ben 5800 kamerasıyla da sallamadan video çekebiliyorum.
her çıkarttıkları aleti zamanının ötesinde bir buluş olarak gösteriyorlar, bir sene sonra o alet aslında şöyle kötü böyle kötü, esas yeni çıkanı süper.
yeni ipad de kar marjını arttırmışsın apple efendi, hiç bahsetmiyorsun, ipad 2 den bile daha yüksek payı koymuşsun yeni ipad'e, %25 kar marjını arttırmışsın.
yeni ipad 'e 5 mp kamera koymuş apple efendi, 5 mp kamera 450 tl,lik telefonlarda var artık,
ön kamerası hala aynı kötülükte,aynı kamerayı koymuşsun.


Çok büyük eksiklik. Kim bir tableti fotoğraf makinesi niyetine kullanır?
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