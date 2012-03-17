Yeni iPad modeli ile ilgili benchmark sonuçları gelmeye devam ediyor

Apple'ın yeni iPad tanıtımında Tegra 3 yongada sisteminin grafik performansından A5 yongada sisteminin iki kat, A5X yongada sisteminin ise 4 kat daha fazla performans sergilediği belirtilmiş ve pek çok site benchmark sonuçlarıyla bu iddiaları araştırmaya koyulmuştu.





Geekbench benchmark sonuçlarına göre yeni iPad modelinde 1GB RAM olduğu ortaya çıkmış ancak A5X işlemcisinin öncekine göre herhangi bir yenilik getirmediği puanlama değerlerinden anlaşılmıştı. Grafik performansı konusunda ise GLBenchmark testlerinin değerleri rakamları ortaya koyuyor.





Apple'ın tanıtımlarda Jobs'un ünlü taktiği olan gerçeği biraz çarpıtmayı kullandığı ve rakamları gerçeğinden biraz farklı gösterdiği biliniyor. iPad 2 hakkında da Tegra 3 yongada sisteminden 2 kat daha fazla performans gösterdiği iddia edilirken, 1280 x 720 piksel çözünürlükte yapılan GLBenchmark 2.1.1 Egypt ve Pro benchmark testlerinde iPad 2 modelindeki Power VR SGX 543MP2 grafik biriminin Tegra 3 yongada sisteminden yüzde 30 ile yüzde 80 arasında daha iyi sonuçlar elde ettiği ortaya çıkmıştı.





iPad 2, GLBenchmark 2.1.1 Egypt testinde 89fps değerine çıkmış, Tegra 3 68fps değerinde kalmıştı. iPad 2, GLBenchmark 2.1.1 Pro testinde ise 147fps değerine ulaşırken, Tegra 3 81fps değerinde kaldı.





A5X yongada sisteminin Tegra 3 platformundan 4 kat daha fazla grafik performansı ortaya koyduğu açıklamasını ise iPad 2'deki değerlere bakarak biraz abartı olduğunu söyleyebiliriz.





A5X yongada sisteminde İngiliz menşeli Imagination Technologies firmasının SGX543MP4 grafik birimine yer veriliyor. Bu grafik biriminin 1280 x 720 piksel çözünürlükte yapılan GLBenchmark 2.1.1 Egypt ve Pro benchmark testlerinde 140 ve 251fps değerine ulaştığı görülüyor. Yine iPad 2 modeline göre yüzde 60 oranında performans artışı ortaya çıkıyor.





Tegra 3 platformuna baktığımızda ise yeni iPad modelinin GLBenchmark 2.1.1 Egypt testinde 2.2 kat, GLBenchmark 2.1.1 Egypt Pro testinde ise 3.2 kat daha fazla grafik performansı ortaya koyduğu görülüyor. Yeni iPad modelinde 4 çekirdekli grafik birimine yer veren Apple bununla birlikte aynı oranda performans artışı yakalayamıyor.

Diğer bir dikkat çeken konu da GLBenchmark testlerinde iPad 2 ve yeni iPad modellerinin kendi ekranlarındaki test sonuçlarının 60fps sınırını geçemiyor oluşu. Bu da test yazılımının 60fps sınırına sahip olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan daha kapsamlı bir test yazılımıyla yeni iPad hakkında gerçekçi sonuçlar alınabileceğini söylemek mümkün.