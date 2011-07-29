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Yeni iPad modelinin üretimi için Apple, Pegatron firmasını seçti

7 yıl
4b
1
15
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Eylül ayı yaklaştıkça yeni iOS cihazlarına ilişkin dedikodular da ağırlık kazanıyor. iPhone 5, iPad 3 veya iPod touch 5G yıl sonuna doğru piyasaların çıkmasını beklediği modeller. Dedikoduların diğer ayağında ise yeni modellerin hangi üreticiler tarafından banttan çıkarılacağı bulunuyor. 

Ancak Apple'ın bilgilerin sızmasına karşı aldığı sert tedbirler nedeniyle ayrıntılara kimse ulaşamıyor. Tayvan'dan gelen son haberler yeni iPad modelinin üretimi konusunda tarih olmasa da fabrikası açısından iddialarda bulunuyor.

Tayvan Ekonomi Gazatesi'nin haberine göre iPad HD veya iPad 3 muhtemel isimleriyle yüksek çözünürlüklü ekran sunacak yeni iPad modelinin üretim tesisleri değişiyor. Apple yeni tabletinin üretimi için uzun dönemli ortağı Çinli Foxconn yerine Tayvanlı Pegatron'a görev verdi.
Pegatron, ASUS firmasının üretici yan kuruluşu iken 2010 yılından sonra ayrıldı ve ASUS'un yatırım yaptığı bağımsız bir elektronik cihaz üretim firması haline geldi. Daha önce de Pegatron yeni nesil iPhone modelinin üretimi için 15 milyon cihazlık anlaşmayı kazandığını iddia etmişti. Yeni iPad modelinin üretimini de üzerine alması durumunda Apple'ın tedarik ortaklığında büyük bir değişim yaşanacak. Bugüne kadar iPhone ve iPad modellerinin üretimini Foxconn fabrikası yapmaktaydı.

Haberi güçlendiren sebepler ise Foxconn tesislerinde yaşanan patlamalar ve intihar olayları nedeniyle Apple'ın marka değerini zedeleyecek hareketlerden uzak durmak istemesi ve iPad 2 'nin lansmanı sonrası yaşanan stok sıkıntısının yeniden yaşanmasının önüne geçmek olarak gösteriliyor.

Bununla birlikte tüm üretimin Foxconn'dan Pegatron'a mı kaydırılacağı yoksa iki firma arasında mı bölüneceği konusunda net bilgi yok. iPad'in diğer tüm tedarik zinciri ortakları aynı kalıyor. Sadece parçaları biraraya getirecek olan firma değişecek.


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grezimonk 7 yıl
aha dandik markadan başka dandik markaya geçmişler... o marka anakart alanlar bin pişman olmuş...
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darkaura 7 yıl
OverClocK1ng
Ben Foxcoon açısından değil de Çinli firma yerine Taiwanlı firmaya verilmesine sevindim. Tamam Foxconn Dünyadaki pek çok şeyin üreticisi. Ona sözüm yok ama şu Çinlilerin eline de bu kadar düşmemek lazım. Birkaç sene içinde adamlar Dünyanın en büyük ekonomisi olacaklar ve üredikçe de ürüyorlar. KEndi işlemcilerini, kendi arama motorlarını yapıyorlar ve bütün Dünyaya karşı gelecekler. Bu yüzden dışarı bağımlı olmak istemiyorlar. Biz ise her şeyimizi Çinde yaptırmak, Çinden almak için sıraya girmişiz.Adamlar bugün dese Biz Dünyaya savaş açıyoruz, adamlar Dünyanın yarısı nerdeyse. Hiçbir ülke veya güç karşılarında duramaz...

taiwanli firmaya verildi diye hic sevinme bence. cunku oda cin. taiwan'in resmi adi cin cumhuriyeti - republic of china :))) hatta birlesmis milletler tarafindan 1970e a kadar cin cumhuriyeti tum cin cografyasinin tek resmi temsilcisi olarak kabul ediliyordu.
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OverClocK1ng 7 yıl
Bunu bilmiyordum. Sağolasın darkaura.
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Rainbow6 7 yıl
ben olaylarin etkisi oldugunu dusunuyorum foxconn daki kotu sartlar herkesin dilinde ustelik apple faxconn a guvenmiyorda olabilir bi cok firmanin uretimini yapiyor kime ne satiyor belli degil ustelik cok firmayla anlasma yapmasi kalite endisesinide dogurabilir
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eulogy 7 yıl
apple'ın bu tercihinin altında foxconn'daki olayların alakası olduğunu düşünmüyorum.
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jibe 7 yıl
iyiki Foxconn da adam öldü diye haber çıkmış bu milleti medya yönlendiriyor haberleri yok haberi duyan anti fanboy kesilmiş gene şu kafa yapınızı değiştirin artık yapıcı olun bozucu olmayın.
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yc#1 7 yıl
OverClocK1ng
Ben Foxcoon açısından değil de Çinli firma yerine Taiwanlı firmaya verilmesine sevindim. Tamam Foxconn Dünyadaki pek çok şeyin üreticisi. Ona sözüm yok ama şu Çinlilerin eline de bu kadar düşmemek lazım. Birkaç sene içinde adamlar Dünyanın en büyük ekonomisi olacaklar ve üredikçe de ürüyorlar. KEndi işlemcilerini, kendi arama motorlarını yapıyorlar ve bütün Dünyaya karşı gelecekler. Bu yüzden dışarı bağımlı olmak istemiyorlar. Biz ise her şeyimizi Çinde yaptırmak, Çinden almak için sıraya girmişiz.Adamlar bugün dese Biz Dünyaya savaş açıyoruz, adamlar Dünyanın yarısı nerdeyse. Hiçbir ülke veya güç karşılarında duramaz...

Foxconn Tayvan kökenli Hon Hai Precision Industry Co Ltd'nin bir iştiraki
en.wikipedia.org/...
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OverClocK1ng 7 yıl
Ben Foxcoon açısından değil de Çinli firma yerine Taiwan'lı firmaya verilmesine sevindim. Tamam Foxconn Dünyadaki pek çok şeyin üreticisi. Ona sözüm yok ama şu Çinli'lerin eline de bu kadar düşmemek lazım. Birkaç sene içinde adamlar Dünyanın en büyük ekonomisi olacaklar ve üredikçe de ürüyorlar. KEndi işlemcilerini, kendi arama motorlarını yapıyorlar ve bütün Dünyaya karşı gelecekler. Bu yüzden dışarı bağımlı olmak istemiyorlar. Biz ise her şeyimizi Çin'de yaptırmak, Çin'den almak için sıraya girmişiz.
Adamlar bugün dese "Biz Dünyaya savaş açıyoruz, adamlar Dünyanın yarısı nerdeyse. Hiçbir ülke veya güç karşılarında duramaz...
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QoS 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Ben Foxcoon açısından değil de Çinli firma yerine Taiwan'lı firmaya verilmesine sevindim. Tamam Foxconn Dünyadaki pek çok şeyin üreticisi. Ona sözüm yok ama şu Çinli'lerin eline de bu kadar düşmemek lazım. Birkaç sene içinde adamlar Dünyanın en büyük ekonomisi olacaklar ve üredikçe de ürüyorlar. KEndi işlemcilerini, kendi arama motorlarını yapıyorlar ve bütün Dünyaya karşı gelecekler. Bu yüzden dışarı bağımlı olmak istemiyorlar. Biz ise her şeyimizi Çin'de yaptırmak, Çin'den almak için sıraya girmişiz.
Adamlar bugün dese "Biz Dünyaya savaş açıyoruz, adamlar Dünyanın yarısı nerdeyse. Hiçbir ülke veya güç karşılarında duramaz...


çok büyük sözler bunlar, einstein ın izafiyet teorisi gibi olmuş
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Volkanbaba 7 yıl
Bu fabrikadakilere felan yazık ipad üretiyorlar ama pek bişi kazanmıyorlar tanesini kim bilir kaç dolara mal ediyorlardır.Kaymağı gene appleın
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myfranco 7 yıl
Squ ipad3 eylulde cikacak demelerine sasiriyorum. Apple hangi urunun 4-5 sonra yenisini cikarmiski.
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gduman 7 yıl myfranco
myfranco
Squ ipad3 eylulde cikacak demelerine sasiriyorum. Apple hangi urunun 4-5 sonra yenisini cikarmiski.

Aynen. Ipad 2 tanitiminda 2011 ipad 2 nin yili olacak denmisken hala eylulde yok hd si yok 3 u cikar laflari suruyor
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napolyon94 7 yıl
Foxcon mu Allah kimseye gostermesin..
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blackfir3 7 yıl napolyon94
napolyon94

Foxcon mu Allah kimseye gostermesin..


Neden?
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