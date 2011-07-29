Yeni iPad modelinin üretimi için Apple, Pegatron firmasını seçti

Eylül ayı yaklaştıkça yeni iOS cihazlarına ilişkin dedikodular da ağırlık kazanıyor. iPhone 5, iPad 3 veya iPod touch 5G yıl sonuna doğru piyasaların çıkmasını beklediği modeller. Dedikoduların diğer ayağında ise yeni modellerin hangi üreticiler tarafından banttan çıkarılacağı bulunuyor.





Ancak Apple'ın bilgilerin sızmasına karşı aldığı sert tedbirler nedeniyle ayrıntılara kimse ulaşamıyor. Tayvan'dan gelen son haberler yeni iPad modelinin üretimi konusunda tarih olmasa da fabrikası açısından iddialarda bulunuyor.





Tayvan Ekonomi Gazatesi'nin haberine göre iPad HD veya iPad 3 muhtemel isimleriyle yüksek çözünürlüklü ekran sunacak yeni iPad modelinin üretim tesisleri değişiyor. Apple yeni tabletinin üretimi için uzun dönemli ortağı Çinli Foxconn yerine Tayvanlı Pegatron'a görev verdi.

Pegatron, ASUS firmasının üretici yan kuruluşu iken 2010 yılından sonra ayrıldı ve ASUS'un yatırım yaptığı bağımsız bir elektronik cihaz üretim firması haline geldi. Daha önce de Pegatron yeni nesil iPhone modelinin üretimi için 15 milyon cihazlık anlaşmayı kazandığını iddia etmişti. Yeni iPad modelinin üretimini de üzerine alması durumunda Apple'ın tedarik ortaklığında büyük bir değişim yaşanacak. Bugüne kadar iPhone ve iPad modellerinin üretimini Foxconn fabrikası yapmaktaydı.





Haberi güçlendiren sebepler ise Foxconn tesislerinde yaşanan patlamalar ve intihar olayları nedeniyle Apple'ın marka değerini zedeleyecek hareketlerden uzak durmak istemesi ve iPad 2 'nin lansmanı sonrası yaşanan stok sıkıntısının yeniden yaşanmasının önüne geçmek olarak gösteriliyor.





Bununla birlikte tüm üretimin Foxconn'dan Pegatron'a mı kaydırılacağı yoksa iki firma arasında mı bölüneceği konusunda net bilgi yok. iPad'in diğer tüm tedarik zinciri ortakları aynı kalıyor. Sadece parçaları biraraya getirecek olan firma değişecek.