Yeni iPad'lerle uyumlu Smart Cover ve Smart Case'ler satışa sunuluyor

iPad Air ve Retina iPad Mini'yi 1 Kasım itibariyle satışa sunmaya hazırlanan Apple, yeni iPad'lerin tasarımlarıyla uyumlu yeni Smart Cover ve Smart Case kılıflarını duyurdu.

Daha önceki yıllarda deri olarak da üretilen Smart Cover'lar, bu sefer sadece poliüretan olarak üretilmiş. Hem iPad Air hem de Retina iPad Mini için 39 dolardan satışa sunulan Smart Cover'ların sarı, mavi, yeşil, siyah ve pembe renk alternatiflerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde hazırlanan Product (RED) modeli de bulunuyor. Öte yandan Retina iPad Mini ile uyumlu olan Smart Cover'ın 1.nesil ile de uyumlu olduğunu belirtelim.

Smart Cover'dan farklı olarak sadece deri olarak üretilen Smart Case'ler ise, bilindiği gibi Smart Cover ile iPad'lerin arkasını da koruma altına alıyor. İç yüzeylerin tamamen mikrofiberle kaplı olduğu Smart Cover'lar kahverengi, bej, siyah, mavi, kırmızı, kahverengi ve sarı olmak üzere 6 farklı renk alternatifiyle geliyor. iPad Air uyumlu Smart Case'in satış fiyatı 79 dolar, Retina iPad Mini uyumlu olan Smart Case'in satış fiyatıysa 69 dolar olarak belirlenmiş.

Ekranı kapatan bölümleri içerisinde yer alan devasa mıknatıslar sayesinde hem iPad'lerin farklı pozisyonlarda kullanılmasına imkan sunan her iki kılıf da iPad'leri uyandırma özelliğine sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Yeni Smart Cover ve Smart Case'ler, iPad Air ve Retina iPad Mini ile birlikte 1 Kasım'dan itibaren satışa sunulacak.