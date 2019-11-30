Apple, yeni iPhone’ların kutusuna AirPods’u dahil etmeyi düşünüyor

Apple AirPods ile başlayan TWS (tam kablosuz) kulaklık trendine birçok firma katıldı. Özellikle Çinli firmalardan sürekli yeni kablosuz kulaklık modelleri duyuyoruz. Apple tarafı ise AirPods Pro ve AirPods 2 ile yoluna devam ediyor. DigiTimes isimli bir kaynağa göre Apple, 2020 iPhone modellerinin kutusuna AirPods’u dahil etmeyi planlıyor.

Diğer firmalar da eşlik edecek

DigiTimes’ın haberine göre Apple haricinde Samsung ve Xiaomi gibi firmalar da akıllı telefonlarıyla birlikte kablosuz kulaklık sunacaklar. Ancak burada en dikkat çekici olan Apple tarafı oluyor. Çünkü diğer firmalara kıyasla oldukça pahalı olan AirPods modelleri halihazırda firmanın yüzünü güldürüyor. Gerek AirPods gerekse de AirPods Pro satış rakamları konusunda oldukça iddialı.

Hal böyle olunca maliyeti oldukça düşük olan kablolu EarPods yerine, AirPods’un yerleştirilmesi ihtimali pek de mantıklı gelmiyor. Ancak firma kutu içeriğini modernleştirmek amacıyla bu önemli hamleyi atmayı planlıyor olabilir.

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Şimdilik söylentiden öteye gitmese de Apple’ın bu hamlesinden önce diğer firmalardan benzeri adımlar görmemiz olası. Sadece üst seviye iPhone 12 Pro modelinin AirPods ile gelmesi de mümkün. Ancak AirPods’un başarılı satışı sebebiyle sızıntıya oldukça şüpheli yaklaşılması gerektiğini belirtelim.

https://www.macrumors.com/2019/11/29/apple-may-bundle-airpods-2020-iphones-rumor/