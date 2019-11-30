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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, yeni iPhone’ların kutusuna AirPods’u dahil etmeyi düşünüyor

    DigiTimes isimli bir kaynağa göre Apple, 2020 iPhone modellerini kablolu EarPods yerine AirPods ile birlikte göndermeyi düşünüyor. Apple’a Samsung ve Xiaomi de eşlik edecek.
    52 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Apple, yeni iPhone’ların kutusuna AirPods’u dahil etmeyi düşünüyor
    Tam Boyutta Gör
    Apple AirPods ile başlayan TWS (tam kablosuz) kulaklık trendine birçok firma katıldı. Özellikle Çinli firmalardan sürekli yeni kablosuz kulaklık modelleri duyuyoruz. Apple tarafı ise AirPods Pro ve AirPods 2 ile yoluna devam ediyor. DigiTimes isimli bir kaynağa göre Apple, 2020 iPhone modellerinin kutusuna AirPods’u dahil etmeyi planlıyor.

    Diğer firmalar da eşlik edecek

    DigiTimes’ın haberine göre Apple haricinde Samsung ve Xiaomi gibi firmalar da akıllı telefonlarıyla birlikte kablosuz kulaklık sunacaklar. Ancak burada en dikkat çekici olan Apple tarafı oluyor. Çünkü diğer firmalara kıyasla oldukça pahalı olan AirPods modelleri halihazırda firmanın yüzünü güldürüyor. Gerek AirPods gerekse de AirPods Pro satış rakamları konusunda oldukça iddialı.

    Hal böyle olunca maliyeti oldukça düşük olan kablolu EarPods yerine, AirPods’un yerleştirilmesi ihtimali pek de mantıklı gelmiyor. Ancak firma kutu içeriğini modernleştirmek amacıyla bu önemli hamleyi atmayı planlıyor olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Redmi K30’dan yeni görüntüler geldi"

    Şimdilik söylentiden öteye gitmese de Apple’ın bu hamlesinden önce diğer firmalardan benzeri adımlar görmemiz olası.  Sadece üst seviye iPhone 12 Pro modelinin AirPods ile gelmesi de mümkün. Ancak AirPods’un başarılı satışı sebebiyle sızıntıya oldukça şüpheli yaklaşılması gerektiğini belirtelim.



    https://www.macrumors.com/2019/11/29/apple-may-bundle-airpods-2020-iphones-rumor/ Yorum Yaz
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    WB 12 dk.
    Bu kulaklik benim hosuma gitmiyor, siradan bir kulak ici kulaklik kadar bile sarkilarda bas verebilecegini sanmiyorum
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    dere.beyi 16 dk.
    fiyata yansıyacaktır kesin
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    Dalette 28 dk.
    kesin AirPods 1 nesil verir :D
    Yanıtla +1
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    j.sahin 31 dk.
    İlk yoruma baktım da ne kadar boş bir yorum. Tepe model telefonların samsung huawei apple demeden hepsi ciddi yüksek ve benzer fiyatta. Ayrica apple bile ben lüks satarım algısından vazgecmeye başladı hele de iphone 11 modeli ile. iphone zengin yahut gösteriş meraklilarinin telefonudur algısı kırıldı. ben son 3 yılda çıkan hicbir cihazi sevemedigimden hicbir markanin, iphone se ile devam ediyorum yola ama balckberry key2 yi klavyesi icin göze kestirmistim fiyatı 7000tl iyide iphone11 de 7000 tl hani iphone pahaliydi. Apple in ticari hamlelerini sevmiyorum da su fiyatı en pahalıymış algisindan kurtulun artik
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    ShapeD-WuSSy 45 dk.
    Ne gerek var yav, parasıyla satın alır epıl alan adama koymaz.
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