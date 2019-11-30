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    Redmi K30’dan yeni görüntüler geldi

    Çıkış tarihi yaklaştıkça Redmi K30 hakkında sızıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Bugün ortaya çıkan görüntülerde ise arka tarafa dik bir şekilde sıralanmış dörtlü kamera kendini gösterdi.
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    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Redmi K30 hakkında birçok detayın şimdiden ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Hatta Redmi K30 5G modelinin 10 Aralık tarihinde tanıtılacağını da biliyoruz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntıların sayısı da artmaya başladı. Daha önce ortaya çıkan canlı görüntüler ve teknik özellikler bunun kanıtı. Bugün ise cihaza ait bir poster ve arka tarafını gösteren listeleme fotoğrafı ortaya çıktı.

    Dikey olarak ortaya konumlandırılmış dörtlü arka kamera

    Yeni fotoğraflar bir öncekilerini destekleyecek şekilde ikili ön kamerayı gözler önüne seriyor. Bu ön kamera Samsung’a benzer şekilde ekran içerisinde sol üst tarafa konumlandırılmış. Özellikle poster sayesinde ön kısma ait tasarım oldukça net olduğunu söyleyebiliriz.

    Cihazın arkasını ise ilk defa ortaya çıkan bu görselle görme şansı yakaladık. Oldukça düşük çözünürlükte olsa da bizleri nasıl bir tasarımın beklediği konusunda bir ön izlenim vermeye yetiyor. Dikey olarak orta kısma yerleştirilmiş dörtlü arka kameranın, dairesel fırçalanmış yüzey ile çevrelendiğini görüyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Amazon sunucuları ARM tabanlı daha hızlı çipsetler ile yenilenecek"

    Redmi K30’un daha önce sızdırılan teknik özellikleri 6.66 inç 120 Hz 1080P ekran, Snapdragon 730G yınga seti, 20 + 2 MP ön kamera, 64 MP ana + 8 MP telefoto + 13 MP ultra geniş açı + 2 MP arka kamera, 4500 mAh batarya, 27W hızlı şarj, 6 GB RAM ve 64 GB depolama şeklinde sıralanabiliyor. Ayrıca 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürü mü olacak. Daha önce belirttiğimiz üzere 5G’li Redmi K30’un 10 Aralık’ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/30/redmi-k30-leaked-promo-images-reveal-central-placed-vertical-camera-setup/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kreat 1 sa.
    Şu telefonlara hafıza kartı desteği koyun
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    rCoder 13 dk. kreat
    Hafıza kartı çok da gerekli değil, karta vereceğiniz para ile 64 yerine 128 Gb alın, hafıza kartları dahili depolama kadar hızlı değil ve çok sık arıza yapıyor, sonra millet fotolarım kayboldu diye ağlıyor, bulut depolamayı tercih edin. Hafıza kartı pişmanlıktır.
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