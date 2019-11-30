Redmi K30’dan yeni görüntüler geldi

Redmi K30 hakkında birçok detayın şimdiden ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Hatta Redmi K30 5G modelinin 10 Aralık tarihinde tanıtılacağını da biliyoruz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntıların sayısı da artmaya başladı. Daha önce ortaya çıkan canlı görüntüler ve teknik özellikler bunun poster ve arka tarafını gösteren listeleme fotoğrafı ortaya çıktı. hakkında birçok detayın şimdiden ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Hatta Redmi K30modelinintarihinde tanıtılacağını da biliyoruz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça sızıntıların sayısı da artmaya başladı. Daha önce ortaya çıkan canlı görüntüler ve teknik özellikler bunun kanıtı . Bugün ise cihaza ait birve arka tarafını gösteren listeleme fotoğrafı ortaya çıktı.

Dikey olarak ortaya konumlandırılmış dörtlü arka kamera

Yeni fotoğraflar bir öncekilerini destekleyecek şekilde ikili ön kamerayı gözler önüne seriyor. Bu ön kamera Samsung’a benzer şekilde ekran içerisinde sol üst tarafa konumlandırılmış. Özellikle poster sayesinde ön kısma ait tasarım oldukça net olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın arkasını ise ilk defa ortaya çıkan bu görselle görme şansı yakaladık. Oldukça düşük çözünürlükte olsa da bizleri nasıl bir tasarımın beklediği konusunda bir ön izlenim vermeye yetiyor. Dikey olarak orta kısma yerleştirilmiş dörtlü arka kameranın, dairesel fırçalanmış yüzey ile çevrelendiğini görüyoruz.

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Redmi K30’un daha önce sızdırılan teknik özellikleri 6.66 inç 120 Hz 1080P ekran, Snapdragon 730G yınga seti, 20 + 2 MP ön kamera, 64 MP ana + 8 MP telefoto + 13 MP ultra geniş açı + 2 MP arka kamera, 4500 mAh batarya, 27W hızlı şarj, 6 GB RAM ve 64 GB depolama şeklinde sıralanabiliyor. Ayrıca 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürü mü olacak. Daha önce belirttiğimiz üzere 5G’li Redmi K30’un 10 Aralık’ta resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

https://www.gizmochina.com/2019/11/30/redmi-k30-leaked-promo-images-reveal-central-placed-vertical-camera-setup/