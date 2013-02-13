Yeni jenerasyon kablosuz giyilebilir 3D fare,"Mycestro"









Kickstarter yeni ve yaratıcı fikirler ile gündemden düşmeden güncel kalmaya devam ediyor. Site üzerinde yeni başlatılan bir proje olan Mycestro, giyilebilir bir yapıda hazırlanmış bir kablosuz 3D fare.

Kickstarter üzerinde Nick Mastandrea tarafından başlatılmış olan bir proje olan Mycestro, parmak üzerine giyilebilir yapıda hazırlanmış ve 3D hareketleri algılayabilecek yapıda hazırlanmış bir fare. Üzerinde üç adet klasik fare işlevlerine sahip tuşlar bulunan cihaz, kaydırma işlemi için de, dokunmatik bir yüzey içeriyor. Bluetooth 4.0 destekli Windows, Mac, iPad, iPhone ve iPod cihazlar ile aktif olarak çalışabilen cihazın, üzerindeki USB bağlantısı üzerinden şarj işlemi yapılabiliyor. Android cihazlara da yıl sonunda destek verilecek olan Mycestro, klasik fare türlerine çok yenilikçi bir bakış açısı getiriyor.

Oldukça hafif bir yapıda geliştirilmiş bir cihaz olan Mycestro, daha yeni başlatılmış olmasına rağmen projeye başlanırken konan 100,000$ hedefin 4,300$'lık kısmını 49 bağış ile toplamış durumda. Bitimine 44 gün kalan ürünün, resmi satış fiyatı açıklanmamış olsa da, Kickstarter üzerinde yapılacak 79$ bağış ile elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.





http://www.kickstarter.com/projects/mycestro/mycestrotm-the-next-generation-3d-mouse?ref=category