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Yeni jenerasyon kablosuz giyilebilir 3D fare,"Mycestro"

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni jenerasyon kablosuz giyilebilir 3D fare,

Kickstarter yeni ve yaratıcı fikirler ile gündemden düşmeden güncel kalmaya devam ediyor. Site üzerinde yeni başlatılan bir proje olan Mycestro, giyilebilir bir yapıda hazırlanmış bir kablosuz 3D fare.
Kickstarter üzerinde Nick Mastandrea tarafından başlatılmış olan bir proje olan Mycestro, parmak üzerine giyilebilir yapıda hazırlanmış ve 3D hareketleri algılayabilecek yapıda hazırlanmış bir fare. Üzerinde üç adet klasik fare işlevlerine sahip tuşlar bulunan cihaz, kaydırma işlemi için de, dokunmatik bir yüzey içeriyor. Bluetooth 4.0 destekli Windows, Mac, iPad, iPhone ve iPod cihazlar ile aktif olarak çalışabilen cihazın, üzerindeki USB bağlantısı üzerinden şarj işlemi yapılabiliyor. Android cihazlara da yıl sonunda destek verilecek olan Mycestro, klasik fare türlerine çok yenilikçi bir bakış açısı getiriyor.
Oldukça hafif bir yapıda geliştirilmiş bir cihaz olan Mycestro,  daha yeni başlatılmış olmasına rağmen projeye başlanırken konan 100,000$ hedefin 4,300$'lık kısmını 49 bağış ile toplamış durumda. Bitimine 44 gün kalan ürünün, resmi satış fiyatı açıklanmamış olsa da, Kickstarter üzerinde yapılacak 79$ bağış ile elde edilebiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni jenerasyon kablosuz giyilebilir 3D fare,
Yeni jenerasyon kablosuz giyilebilir 3D fare,

http://www.kickstarter.com/projects/mycestro/mycestrotm-the-next-generation-3d-mouse?ref=category Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Daha önce yapmışlardı ama böyle iyi değildi. Yine parmağına takıyordun ve yüzeyi görerek hareket ettirebiliyordun. Normal Mouse'un biraz daha havadan tutarak çalışanıydı. Ama beş para etmez bir alet yani. Ben de böyle antin kuntine çok meraklı olduğumdan 15 lira verip almıştım ama baktım bir şeye yaramaz bir alet, o gün bugündür duruyor. Scroll yani kaydırma tekerleği de var ama dediğim gibi, kullanma açısından beş para değil 1 para bile etmez...
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KAZUYA MISHIMA 6 yıl
cok beğendim dokunmatik monitör alıcagına bunu al w8 de canavar gibi kullan fakat her bilgisayar ve android tablette bluetoth 4 olmayacagını göz önünde bulundurarak bir dongle göndermeleri daha mantıklı olur diye dusunuyorum.
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HectorBarbossa 6 yıl
Çok güzel bir ürün , yeri geldiğinde çok kullanışlı yeri geldiğinde işkence olabilecek bir ürün. Ürünü beğendim ama. Çok gereksiz Ipad için üretilen ürünlerin haberlerinden sonra bu haber ilaç gibi geldi. :)
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E_Aydin35 6 yıl
Gayet güzel.. :)
İleride Android için olacak olması ve iPad'de de kullanılması bir avantaj. Bir çok konu için gerçekten işe yarar özellikleri var.
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R-10 6 yıl
çok ilginç ama hoşuma gitti
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Mr.Legend 6 yıl
Çok güzelmiş
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FERFEROS 6 yıl
Oldukça güzel bir ürün ama hemen hemen aynı fiyata Leap Motion'da var. Buna kıyasla kullanımı daha kolay sanki.
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memoseler 6 yıl
Asus bunu geliştirir ve oyuncular için mükemmel hale getirir. Zaten bu tür alanlarda çok yatırım yapan bir firma.
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asaral1903 6 yıl
yerine göre çok kullanışlı olabilir ama normal mouse kadar hassas olmasını beklemeyin bu tip ürünlerin
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St Batuhan 6 yıl
Gayet iyi ve normal hayat için kullanışlı görünüyor.
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seven44 6 yıl
patladı gitti
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Batuist 6 yıl
gerçekten çok güzel... geleceğin mouselarıda buna benzer bir sistem olacaktır..
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