Tam Boyutta Gör CES 2024 öncesinde Tesla ve Samsung akıllı evler için enerji yönetimi konusunda işbirliği yaptıklarını duyurdu. Samsung'un SmartThings platformunu kullananlar, Powerwall ev bataryası gibi Tesla ürünlerine bağlanabilecek ve böylece enerji üretimi ile kullanım miktarı gibi şeyleri takip edebilecekler.

Tesla ve Samsung'dan akıllı ev ortaklığı

SmartThings Energy, Powerwall'a bağlandığında "Storm Watch" özelliği ile senkronize olabiliyor, böylece örneğin bir Samsung telefon veya TV'de şiddetli hava koşullarından haberdar olabiliyorsunuz. Powerwall'a ek olarak SmartThings Energy, elektrikli araçlar, Solar Inverter ve Wall Connector şarj çözümleri de dahil olmak üzere diğer Tesla ürünlerine bağlanabilecek.

Bu işbirliği, Tesla'nın SmartThings Energy'nin ilk yararlanan olduğunu iddia ettiği API'si sayesinde gerçekleşiyor. Powerwall bağlantısı önümüzdeki hafta Samsung'un CES'teki standında sergilenecek, ancak Samsung'un söylediğine göre 2024'ün ikinci çeyreğine kadar beklemek gerekecek. Blog yazısı ayrıca listelenen özelliklerin değişebileceği konusunda da uyarıyor, bu nedenle tüm bunlar gerçekten mevcut olduğunda yapılabilecekler farklı olabilir.

Samsung ve Hyundai'den akıllı ev ile bağlantılı araç entegrasyonu 19 sa. önce eklendi

Samsung ayrıca geçtiğimiz gün de Hyundai ile bir SmartThings ortaklığı duyurdu. Bu ortaklık kapsamında her iki şirket de akıllı evinizi ve bağlantılı arabanızı birbirine daha da yakınlaştırmayı istiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla'nın ilk akıllı ev ortağı Samsung oldu