Tesla'nın ilk akıllı ev ortağı Samsung oldu

Tesla ve Samsung'dan akıllı ev ortaklığı
SmartThings Energy, Powerwall'a bağlandığında "Storm Watch" özelliği ile senkronize olabiliyor, böylece örneğin bir Samsung telefon veya TV'de şiddetli hava koşullarından haberdar olabiliyorsunuz. Powerwall'a ek olarak SmartThings Energy, elektrikli araçlar, Solar Inverter ve Wall Connector şarj çözümleri de dahil olmak üzere diğer Tesla ürünlerine bağlanabilecek.
Bu işbirliği, Tesla'nın SmartThings Energy'nin ilk yararlanan olduğunu iddia ettiği API'si sayesinde gerçekleşiyor. Powerwall bağlantısı önümüzdeki hafta Samsung'un CES'teki standında sergilenecek, ancak Samsung'un söylediğine göre 2024'ün ikinci çeyreğine kadar beklemek gerekecek. Blog yazısı ayrıca listelenen özelliklerin değişebileceği konusunda da uyarıyor, bu nedenle tüm bunlar gerçekten mevcut olduğunda yapılabilecekler farklı olabilir.
Samsung ayrıca geçtiğimiz gün de Hyundai ile bir SmartThings ortaklığı duyurdu. Bu ortaklık kapsamında her iki şirket de akıllı evinizi ve bağlantılı arabanızı birbirine daha da yakınlaştırmayı istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.