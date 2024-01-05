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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın ilk akıllı ev ortağı Samsung oldu

    Tesla'nın ilk akıllı ev ortağı SmartThings ile birlikte Samsung oldu. SmartThings Energy platformu, Tesla’nın Powerwall ev bataryasından başlayarak firmanın bazı ürünlerine bağlanacak.
    Tesla'nın ilk akıllı ev ortağı Samsung oldu Tam Boyutta Gör
    CES 2024 öncesinde Tesla ve Samsung akıllı evler için enerji yönetimi konusunda işbirliği yaptıklarını duyurdu. Samsung'un SmartThings platformunu kullananlar, Powerwall ev bataryası gibi Tesla ürünlerine bağlanabilecek ve böylece enerji üretimi ile kullanım miktarı gibi şeyleri takip edebilecekler.

    Tesla ve Samsung'dan akıllı ev ortaklığı

    SmartThings Energy, Powerwall'a bağlandığında "Storm Watch" özelliği ile senkronize olabiliyor, böylece örneğin bir Samsung telefon veya TV'de şiddetli hava koşullarından haberdar olabiliyorsunuz. Powerwall'a ek olarak SmartThings Energy, elektrikli araçlar, Solar Inverter ve Wall Connector şarj çözümleri de dahil olmak üzere diğer Tesla ürünlerine bağlanabilecek.

    Bu işbirliği, Tesla'nın SmartThings Energy'nin ilk yararlanan olduğunu iddia ettiği API'si sayesinde gerçekleşiyor. Powerwall bağlantısı önümüzdeki hafta Samsung'un CES'teki standında sergilenecek, ancak Samsung'un söylediğine göre 2024'ün ikinci çeyreğine kadar beklemek gerekecek. Blog yazısı ayrıca listelenen özelliklerin değişebileceği konusunda da uyarıyor, bu nedenle tüm bunlar gerçekten mevcut olduğunda yapılabilecekler farklı olabilir.

    Samsung ayrıca geçtiğimiz gün de Hyundai ile bir SmartThings ortaklığı duyurdu. Bu ortaklık kapsamında her iki şirket de akıllı evinizi ve bağlantılı arabanızı birbirine daha da yakınlaştırmayı istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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