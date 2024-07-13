Tesla'nın sanal enerji santrali, şebekeye 100 MW güç sağlayarak doğalgaz kullanımını azalttı

Güneş panelleri ve Powerball şebekeyi besliyor
Yaz aylarında klima kullanımı nedeniyle artan elektrik ihtiyacı şebekelere yük bindirerek, doğalgaz enerji santrallerinin devreye girmesine sebep oluyor. Tesla, dağıtılmış enerji sistemlerini, çatı güneş panelleri ve Powerwall bataryaları bir araya getirerek sanal güç santralleri oluşturuyor. Bu sayede, şebeke hizmetleri sağlıyor ve müşterilerine daha fazla değer sunuyor.
Powrball sahiplerine ödeme yapılıyor
Tesla Sanal Güç Santrali'nin bu yeni versiyonu, acil durum yük azaltma durumlarında şebekeye katkıda bulundukları her kWh için Powerwall sahiplerine 2 dolar ödeme yapıyor. Ev sahiplerinin her olay başına 10 ila 60 dolar arasında kazanç elde etmeleri bekleniyor.
Daha sonra Tesla, sistemi Güney Kaliforniya'ya kadar genişleterek Kaliforniya'nın çoğunu kapsamaya başladı. Tesla, geçtiğimiz gün bu acil yük durumlarından birinin gerçekleştiğini ve sanal enerji santralinin 100 MW'ın üzerinde kapasite sağladığını duyurdu.
Tesla bu programları kademeli olarak daha fazla eyalette ve ülkede sunmayı ve daha fazla Powerwall kurulumu gerçekleştikçe ölçeği büyütmeyi planlıyor. Şirket şu anda dünya çapında 600.000'den fazla Powerwall batarya sistemi kurulumu gerçekleştirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.