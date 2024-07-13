Tesla'nın sanal enerji santrali, şebekeye 100 MW güç sağlayarak doğalgaz kullanımını azalttı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün Tesla'nın Kaliforniya'daki sanal enerji santrali, şebekenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda 100 MW enerji sağlayarak, pik saatlerde devreye giren doğalgaz santrallerine olan ihtiyacı azalttı.

Güneş panelleri ve Powerball şebekeyi besliyor

Yaz aylarında klima kullanımı nedeniyle artan elektrik ihtiyacı şebekelere yük bindirerek, doğalgaz enerji santrallerinin devreye girmesine sebep oluyor. Tesla, dağıtılmış enerji sistemlerini, çatı güneş panelleri ve Powerwall bataryaları bir araya getirerek sanal güç santralleri oluşturuyor. Bu sayede, şebeke hizmetleri sağlıyor ve müşterilerine daha fazla değer sunuyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, ilk olarak 2021'de Kaliforniya'da sanal güç santralleri için pilot program başlattı. Powerwall sahipleri herhangi bir tazminat almadan gönüllü olarak katılarak, şebekenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda batarya paketlerinden güç çekilmesine izin verdiler. Başarılı olan pilot programın ardından Tesla ve Kuzey Kaliforniya'yı kapsayan elektrik kuruluşu PG&E, Tesla uygulaması aracılığıyla ilk resmi sanal enerji santrali hizmetini başlattı.

Powrball sahiplerine ödeme yapılıyor

Tesla Sanal Güç Santrali'nin bu yeni versiyonu, acil durum yük azaltma durumlarında şebekeye katkıda bulundukları her kWh için Powerwall sahiplerine 2 dolar ödeme yapıyor. Ev sahiplerinin her olay başına 10 ila 60 dolar arasında kazanç elde etmeleri bekleniyor.

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Daha sonra Tesla, sistemi Güney Kaliforniya'ya kadar genişleterek Kaliforniya'nın çoğunu kapsamaya başladı. Tesla, geçtiğimiz gün bu acil yük durumlarından birinin gerçekleştiğini ve sanal enerji santralinin 100 MW'ın üzerinde kapasite sağladığını duyurdu.

Tesla bu programları kademeli olarak daha fazla eyalette ve ülkede sunmayı ve daha fazla Powerwall kurulumu gerçekleştikçe ölçeği büyütmeyi planlıyor. Şirket şu anda dünya çapında 600.000'den fazla Powerwall batarya sistemi kurulumu gerçekleştirdi.

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Tesla'nın sanal enerji santrali, şebekeye 100 MW güç sağladı