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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın sanal enerji santrali, şebekeye 100 MW güç sağlayarak doğalgaz kullanımını azalttı

    Tesla'nın Kaliforniya'daki sanal enerji santrali, şebekenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda 100 MW enerji sağlayarak, doğalgaz santrallerine olan ihtiyacı azalttı. Sanal enerji santrali nasıl işliyor?
    Tesla'nın sanal enerji santrali, şebekeye 100 MW güç sağladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz gün Tesla'nın Kaliforniya'daki sanal enerji santrali, şebekenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda 100 MW enerji sağlayarak, pik saatlerde devreye giren doğalgaz santrallerine olan ihtiyacı azalttı.

    Güneş panelleri ve Powerball şebekeyi besliyor

    Yaz aylarında klima kullanımı nedeniyle artan elektrik ihtiyacı şebekelere yük bindirerek, doğalgaz enerji santrallerinin devreye girmesine sebep oluyor. Tesla, dağıtılmış enerji sistemlerini, çatı güneş panelleri ve Powerwall bataryaları bir araya getirerek sanal güç santralleri oluşturuyor. Bu sayede, şebeke hizmetleri sağlıyor ve müşterilerine daha fazla değer sunuyor.

    Tesla'nın sanal enerji santrali, şebekeye 100 MW güç sağladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, ilk olarak 2021'de Kaliforniya'da sanal güç santralleri için pilot program başlattı. Powerwall sahipleri herhangi bir tazminat almadan gönüllü olarak katılarak, şebekenin ihtiyaç duyduğu zamanlarda batarya paketlerinden güç çekilmesine izin verdiler. Başarılı olan pilot programın ardından Tesla ve Kuzey Kaliforniya'yı kapsayan elektrik kuruluşu PG&E, Tesla uygulaması aracılığıyla ilk resmi sanal enerji santrali hizmetini başlattı.

    Powrball sahiplerine ödeme yapılıyor

    Tesla Sanal Güç Santrali'nin bu yeni versiyonu, acil durum yük azaltma durumlarında şebekeye katkıda bulundukları her kWh için Powerwall sahiplerine 2 dolar ödeme yapıyor. Ev sahiplerinin her olay başına 10 ila 60 dolar arasında kazanç elde etmeleri bekleniyor.

    Daha sonra Tesla, sistemi Güney Kaliforniya'ya kadar genişleterek Kaliforniya'nın çoğunu kapsamaya başladı. Tesla, geçtiğimiz gün bu acil yük durumlarından birinin gerçekleştiğini ve sanal enerji santralinin 100 MW'ın üzerinde kapasite sağladığını duyurdu.

    Tesla bu programları kademeli olarak daha fazla eyalette ve ülkede sunmayı ve daha fazla Powerwall kurulumu gerçekleştikçe ölçeği büyütmeyi planlıyor. Şirket şu anda dünya çapında 600.000'den fazla Powerwall batarya sistemi kurulumu gerçekleştirdi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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