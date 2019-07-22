RAM alacaklara kötü haber

Bildiğiniz üzere hem DRAM piyasasında he mde NAND Flash piyasasında fiyatlarda son bir yıl içerisinde fiyatlar hızla düşüyor. Buna karşın pazardan gelen son haberler fiyatların artacağına işaret ediyor. Sistem toplayacakların elini çabuk tutması gerekebilir.
2 haftada %23 fiyat artışı
DRAMeXchange’in fiyat konusunda esa aldığı 8 Gb’lik yonga fiyatı geçtiğimiz haftayı 3.74$’dan kapattı. Bu da bir önceki haftaya göre %14, 2 haftalık dilim içinse %23’lük artışa tekabül ediyor.
Her şey güzel giderken yine neden fiyatlar tırmanmaya başladı sorusunun cevabı ise Japonya’nın aldığı kararla Güney Kore’ye yüksek teknoloji ürünlerinin aktarımını kısıtlamasında yatıyor. Üzerine bir de Toshiba’nın üretim tesislerinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu üretimde yaşanan duraksama da eklenince fiyatlar bu seviyeye gelmiş durumda.
https://www.techpowerup.com/257566/japan-korea-trade-spat-and-toshiba-blackout-hike-dram-prices-by-20-percent Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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