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RAM alacaklara kötü haber

Uzun süredir düşüş seyrinde olan DRAM fiyatlarındaki bu gidiş son gelen haberlere göre değişeceğe benziyor. Üreticilerin yaşadığı aksaklıklar yeniden baş gösterdi.
42 dk.
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Ram
Metehan Göktaş
Yazar
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Bildiğiniz üzere hem
RAM alacaklara kötü haber
DRAM piyasasında he mde NAND Flash piyasasında fiyatlarda son bir yıl içerisinde fiyatlar hızla düşüyor. Buna karşın pazardan gelen son haberler fiyatların artacağına işaret ediyor. Sistem toplayacakların elini çabuk tutması gerekebilir.

2 haftada %23 fiyat artışı 

DRAMeXchange’in fiyat konusunda esa aldığı 8 Gb’lik yonga fiyatı geçtiğimiz haftayı 3.74$’dan kapattı. Bu da bir önceki haftaya göre %14, 2 haftalık dilim içinse %23’lük artışa tekabül ediyor.
Her şey güzel giderken yine neden fiyatlar tırmanmaya başladı sorusunun cevabı ise Japonya’nın aldığı kararla Güney Kore’ye yüksek teknoloji ürünlerinin aktarımını kısıtlamasında yatıyor. Üzerine bir de Toshiba’nın üretim tesislerinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu üretimde yaşanan duraksama da eklenince fiyatlar bu seviyeye gelmiş durumda.
Daha da kötüsü eğer Samsung ve SK Hynix gibi Güney Kore’deki iki büyük üretici bu karardan etkilenirse fiyatların dik bir şekilde tırmanışa geçebileceğinden korkuluyor. Buna karşın Güney Kore’deki yatırımcılar henüz karardan etkilenmemiş görünüyor zira Japon hisselerini satın almaya devam ediyorlar. Umarız ilerleyen günlerde daha yeni düşen DRAM fiyatları tekrardan uçuşa geçmez. Aksi takdirde üreticilerin bahanesi bu sefer de yine hazır görünüyor.
https://www.techpowerup.com/257566/japan-korea-trade-spat-and-toshiba-blackout-hike-dram-prices-by-20-percent Yorum Yaz
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hazarRS 36 dk. en beğenilen
Bu ram üreticileri de lut kavmi gibiler, helak olmaktan kafalarını doğrultamıyorlar.
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çürükdiş 37 dk.
Bizim ülkede herhangi bir ürünün düşüşünü gören en son beşer seneler önce vefat etti.
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interwap 7 dk.
Şuan sıfır RAM fiyatları ikinci elden ucuz :) aradaki fark ~%15
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kraix 8 dk.
SSD fiyatları da artacak bilginiz olsun. Çoğu firma şuan stok yapmaya başladı bile... SSD üreticileri kaynak sıkıntılarından dolayı üretimleri azaltıp fiyatları arttıracaklarını açıkladılar.
Bilginize sunulur.
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zdniz 31 dk.
onlarda 23 birim oynar bizde 230 birim yapıcak bişey yok anlamıyorum 15-20 dk lık bir eletrik kesintisinin cezasını neden tüketiciler ödüyor çeremesini toshiba çeksin bizene birileri ceza falan versin şu firmaya sel yangın falan anlarımda eletrik kesiintisinden bizene
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hazarRS 36 dk. en beğenilen
Bu ram üreticileri de lut kavmi gibiler, helak olmaktan kafalarını doğrultamıyorlar.
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estrofem 30 dk. hazarRS
Yaşasın lgbt, heryerdeyiz.
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çürükdiş 37 dk.
Bizim ülkede herhangi bir ürünün düşüşünü gören en son beşer seneler önce vefat etti.
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Mars Portakalı 40 dk.
Kimse alamıyor zaten, o yüzden haber kötü değer taşımıyor. :D
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