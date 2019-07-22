RAM alacaklara kötü haber

2 haftada %23 fiyat artışı

DRAMeXchange’in fiyat konusunda esa aldığı 8 Gb’lik yonga fiyatı geçtiğimiz haftayı 3.74$’dan kapattı. Bu da bir önceki haftaya göre %14, 2 haftalık dilim içinse %23’lük artışa tekabül ediyor.

Her şey güzel giderken yine neden fiyatlar tırmanmaya başladı sorusunun cevabı ise Japonya’nın aldığı kararla Güney Kore’ye yüksek teknoloji ürünlerinin aktarımını kısıtlamasında yatıyor. Üzerine bir de Toshiba’nın üretim tesislerinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu üretimde yaşanan duraksama da eklenince fiyatlar bu seviyeye gelmiş durumda.

https://www.techpowerup.com/257566/japan-korea-trade-spat-and-toshiba-blackout-hike-dram-prices-by-20-percent

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Bildiğiniz üzere hempiyasasında he mdepiyasasında fiyatlarda son bir yıl içerisinde fiyatlar hızla düşüyor. Buna karşın pazardan gelen son haberler fiyatların artacağına işaret ediyor. Sistem toplayacakların elini çabuk tutması gerekebilir.Daha da kötüsü eğervegibi Güney Kore’deki iki büyük üretici bu karardan etkilenirse fiyatların dik bir şekilde tırmanışa geçebileceğinden korkuluyor. Buna karşın Güney Kore’deki yatırımcılar henüz karardan etkilenmemiş görünüyor zira Japon hisselerini satın almaya devam ediyorlar. Umarız ilerleyen günlerde daha yeni düşen DRAM fiyatları tekrardan uçuşa geçmez. Aksi takdirde üreticilerin bahanesi bu sefer de yine hazır görünüyor.