Yeni nesil Atom platformunun gecikmesine DirectX ilişkili sürücü sorunları neden oldu

Intel'in yeni nesil Atom platformunun çıkışında ertelemeye giderek Kasım ayına kaydırdığını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Intel'in bu kararı almasının arkasında yatan neden olaraksa grafik sürücüsünün Windows 7 sertifikasyonundan geçememiş olmasıydı.

Son haberler göre yaşanan sıkıntı DirectX desteği ile ilgili. DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimine sahip olan Cedar Trail kod aldı yeni nesil Atom platformu lanse edildiği dönemde sadece DirectX 9 desteği sunacak ve DirectX 10.1 desteği daha sonra gelecek.

Yeni Atom platformu için sürücü odaklı sıkıntılar bunlarla da sınırlı değil. Örneğin 64-bit işletim sistemi desteği, WiDi yani Intel tarafından geliştirilen Kablosuz Görüntü Aktarımı Teknolojisi ve Smart Connect teknolojisi de lansman da çalışmayacak özellikler arasında.

Diğerlerine nazaran Smart Connect daha yeni bir teknoloji. Intel'in akıllı telefonlardan yola çıkarak geliştirdiği bu teknoloji sayesinde, Cedar Trail platformunu temel alan yeni nesil netbook veya tablet bilgisayarlar, uyku modunda dahi elektronik posta alabilecekler.

Şu anki tabloya göre, Cedar Trail platformunun yeni özellikleriyle tam fonksiyonel bir hale gelmesi için gerekli sürücüler, önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte hazır olacak gibi görünürken, şimdiye kadar 12 milyon satan AMD Fusion platformuna karşı Cedar Trail platformuyla Intel'in nasıl performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu.