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Yeni nesil Atom platformunun gecikmesine DirectX ilişkili sürücü sorunları neden oldu

7 yıl
7,4b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil Atom platformunun çıkışında ertelemeye giderek Kasım ayına kaydırdığını daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Intel'in bu kararı almasının arkasında yatan neden olaraksa grafik sürücüsünün Windows 7 sertifikasyonundan geçememiş olmasıydı. 
Son haberler göre yaşanan sıkıntı DirectX desteği ile ilgili. DirectX 10.1 destekli entegre grafik birimine sahip olan Cedar Trail kod aldı yeni nesil Atom platformu lanse edildiği dönemde sadece DirectX 9 desteği sunacak ve DirectX 10.1 desteği daha sonra gelecek.
Yeni Atom platformu için sürücü odaklı sıkıntılar bunlarla da sınırlı değil. Örneğin 64-bit işletim sistemi desteği, WiDi yani Intel tarafından geliştirilen Kablosuz Görüntü Aktarımı Teknolojisi ve Smart Connect teknolojisi de lansman da çalışmayacak özellikler arasında.
Diğerlerine nazaran Smart Connect daha yeni bir teknoloji. Intel'in  akıllı telefonlardan yola çıkarak geliştirdiği bu teknoloji sayesinde, Cedar Trail platformunu temel alan yeni nesil netbook veya tablet bilgisayarlar, uyku modunda dahi elektronik posta alabilecekler.
Şu anki tabloya göre, Cedar Trail platformunun yeni özellikleriyle tam fonksiyonel bir hale gelmesi için gerekli sürücüler, önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte hazır olacak gibi görünürken, şimdiye kadar 12 milyon satan AMD Fusion platformuna karşı Cedar Trail platformuyla Intel'in nasıl performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu.

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black_flood 7 yıl
amd fusion doğal hali ile dx 11 desteği sunup doğal dualcore gelmesini ve 8 gb ram desteğini göz önünde tutarsak intel çöp üretime yatırım yapıyor. geçmesi şuan için imkansız 3. nesil atom ile belki geçebilir. amd nin fusion mimarisine sahip 4 gb ram 6330 vgalı bir çok model var, en düşük ram olan modeli bile 2gb ram ile geliyor üstüne üstlük yüksek ram kapasite desteği ile birlikte atom mimarilerde en fazla 2gb ram takılabiliyor ssd disk olmasına rağmen ayrıca verdiği performansıda malum.
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1963bursa 7 yıl
Via işlemcili seçenek varsa başka bir şey aramam.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
wah yazık ! yetişemedi garibim :)
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gerbay 7 yıl
biz de bunu yedik...
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Bu duruma göre piyasada Via Nano işlemcili notebook'lar da bulabileceğiz demektir, intel satan yerler her nasıl oluyorsa başka ürün satmıyorlar, ikna yolu ile illa intel alacaksınıza dayatıyorlar. Nano işlemcililer gelirse ben AMD almam, Via Nano alırım.
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escapethelife 7 yıl
intel bu sefer biraz geç kaldı.
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sewok 7 yıl
atom bu haliyle AMD Fusion platformuna karsi birsey yapamaz ve dogal olarak AMD Fusion bir 12 milyon daha satar en az...
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highgen 7 yıl
dx10.1 grafik birimiyle mi rekabet edecek intel
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