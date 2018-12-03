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Yeni nesil Core X işlemciler daha erken bir dönemde gelecek

Computex 2019 fuarında Intel’in yeni nesil Core X serisini tanıttığına şahit olabiliriz. Mevcut neslin üzerinden henüz 1 yıl bile geçmeden tanıtılacak yeni nesil muhtemelen daha çok çekirdek sunacak
5 ay
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in performans odaklı üst seviye bilgisayar sistemlerine yönelik olarak Threadripper serisine karşı başlattığı Core X ailesi büyümeye devam ediyor. Yeni nesil Core X serisi daha erken bir dönemde tanıtılacak.

Hızlı hamleler

Skylake-X Refresh mimarisinin elden geçirilmiş hali olan ve dokuzuncu nesil Core ailesine dahil olan mevcut Core X işlemciler sonbahar döneminde piyasaya çıkmıştı. Bu işlemciler sadece 3 çeyrek dönem yeni olarak kalacak.

Ayrıca Bkz. "Intel kripto madencilerin enerji tüketimini yüzde 15 azaltma peşinde"

Gigabyte yol haritasından sızdırılan bilgilere göre Intel’in yeni nesil Core X serisi Glacier Falls kod adını taşıyor. Basin Falls Refresh işlemcilerin yerini alacak olan Glacier Falls işlemciler için Computex 2019 fuarında bir tanıtım bekleniyor.

14nm üretim sürecini devam ettirecek Glacier Falls işlemciler neler sunacak bilinmiyor ancak Cascade Lake mimarisinden hatırlayacağımız üzere çekirdek sayısında artış görebiliriz. Zira aynı dönemde veya hemen sonrasında 64 çekirdeğe kadar ölçeklendirme beklenen Zen 2 tabanlı Threadripper işlemciler piyasada olacak. Intel mimari konferansında bununla ilgili bilgiler gelebilir.

Diğer taraftan sızıntılar arasında B365 Express ve H310C Express adıyla iki yeni ana akım masaüstü çipset izlerine de rastlanmış. Bunlarla ilgili de teknik detaylar yok ancak tahminler daha güçlü işlemci VRM isteyen 6 ve 8 çekirdekli işlemciler için olabileceği yönünde. Önümüzdeki dönemde Intel’in daha detaylı bilgiler vereceği düşünülüyor.

 

https://www.techpowerup.com/250186/intel-glacier-falls-platform-likely-gets-a-computex-unveil-also-b365-chipset Yorum Yaz
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serafon 5 ay en beğenilen
demek ki amd iyi geliyor
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uygunsuzadam 5 ay
Bazılarını görüyorum hala intel 14nm yi bir bırakamadı yok yeni mimari açıklasınlar. Sanıyorlar ki intel in elinde sonsuz bir teknoloji var da ısrarla 14nm üretim yapıyorlar.
Rakibin 2017 ye kadar 32nm işlemcilerle sürünüyor en iyi çıkardığı 2.nesil FX bile senin 5 yıl önce ki 2.nesil core işlemcilerinle baş edemiyor haliyle sende rölantiye alıyorsun sonra bir bakmışsın rakibin 32nm işlemcilerden sonra bir anda 14nm ile piyasaya çıkıyor aradan 1 sene geçmeden 12nm ye geçiyor yine aradan 1 sene geçmeden devasa bir gelişme ile 7nm işlemci çıkarmaya hazırlanıyor ve tekelliğin getirmiş olduğu rahatlıkla piyasayı durağanlaştıran, yıllardır millete 2/4, 4/4 işlemcileri dayatan sen bir anda tutuşuyorsun çünkü yıllardır elindekileri ısıtıp ısıtıp milletin önüne koydun ne gerek vardı ki yeni mimariye işte şimdi ceremesini çekiyorsun. Geçmiş olsun intel.
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BirDost9999 5 ay
Dünyanın en kazık firması intel ve Nvidia bu ikili varya insanlara illahlah ettirdi dünyanın 1 numaralı tokatçı firmaları oldular...
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Celonfix 5 ay
14nm+(99x)
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yesil1026 5 ay
Intel, üretim sürecini geliştiremedikçe işi zor görünüyor. AMD 7 nm'ye geçiyor Intel daha 14'te. Ben de yeni sistem toplamayı düşünen birisi olarak bir arkadaşın dediği gibi Zen 2 mimarisini bekliyorum.
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V4LKyR 5 ay
Artık gözümde Intel madara olmuş, ezik bir şirkettir. AMD sayesinde meğer neler yapabiliyorlarmış da, yıllardır (10+ yıl) yapmamışlar, bunları çok net görebiliyoruz. Milleti nasıl da uyutmuşlar.
14+++++++++++++++++ nm.
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12 Angry Men 5 ay
Arkadaşlar amd ryzen'in oyuncular ıcın yenı serileri ne zaman cıkacak bılen var mı ? Sanırım oyun ıcın en ıyıdı 2700x modeli. Uzun zamandır pc toplamıyorum bu yuzden gelısmelerden habersız kaldım. :(
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Wilson Fisk 5 ay 12 Angry Men
2019'da çıkar yeni seri aceleniz yoksa bekleyin 2700x yerine 3600x 3700x falan alın hani kötü olma ihtimali yok şimdikilerden.merak konusu ne kadar iyi olacağı?
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Morichannnn 5 ay
Intel 14nm’ye bayılıyor, bir bırakmadılar gitti.
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Wilson Fisk 5 ay
acele etmesinler meraklısı değiliz 14++++++ nm ve 6 8 çekirdeğin.bırakın artık şu core'yi.jim keller'i aldınız koridor mu süpürtüyorsunuz adama?böyle haberlerle gelmeyin sıktı yeni mimari ile geliyoruz diyin.amd 64 çekirdekten sonra komple sanal çekirdek mimari falan yapacak herhalde "abi duruma göre 1000 çekirdeğe kadar çıkıyor" diye.intel hala 14++++++++++++ 8 çekirdek 11. core nesli diye gezecek.yani dalga geçer gibi yazdım ama hakikaten durum bu.
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zero-man 5 ay Wilson Fisk
Özür dileriz Wilson bey, yarın hemen çalışmalara başlıyoruz. Jim keller de ajan çıktı bilgilerimizi dışarı satmasın diye eline süpürgesi verdik, koridor süpürüyor.
imza: Intel
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GoldPunch 5 ay
14nm de takıldılar baya :/
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asko56 5 ay GoldPunch
yinemi 14 nm diye girdim yorumu görünce yine intel milleti düdüklücek anlasıldı
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Tugrul_512bit 5 ay
Çekirdek sayısında başa çıkamıyorsa çekirdekleri genişletsin. avx512 den avx1024 e çıksın. GPU gibi olur.
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intel, intel glacier falls ve
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