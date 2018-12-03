Yeni nesil Core X işlemciler daha erken bir dönemde gelecek

Intel’in performans odaklı üst seviye bilgisayar sistemlerine yönelik olarak Threadripper serisine karşı başlattığı Core X ailesi büyümeye devam ediyor. Yeni nesil Core X serisi daha erken bir dönemde tanıtılacak.

Hızlı hamleler

Skylake-X Refresh mimarisinin elden geçirilmiş hali olan ve dokuzuncu nesil Core ailesine dahil olan mevcut Core X işlemciler sonbahar döneminde piyasaya çıkmıştı. Bu işlemciler sadece 3 çeyrek dönem yeni olarak kalacak.

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Gigabyte yol haritasından sızdırılan bilgilere göre Intel’in yeni nesil Core X serisi Glacier Falls kod adını taşıyor. Basin Falls Refresh işlemcilerin yerini alacak olan Glacier Falls işlemciler için Computex 2019 fuarında bir tanıtım bekleniyor.

14nm üretim sürecini devam ettirecek Glacier Falls işlemciler neler sunacak bilinmiyor ancak Cascade Lake mimarisinden hatırlayacağımız üzere çekirdek sayısında artış görebiliriz. Zira aynı dönemde veya hemen sonrasında 64 çekirdeğe kadar ölçeklendirme beklenen Zen 2 tabanlı Threadripper işlemciler piyasada olacak. Intel mimari konferansında bununla ilgili bilgiler gelebilir.

Diğer taraftan sızıntılar arasında B365 Express ve H310C Express adıyla iki yeni ana akım masaüstü çipset izlerine de rastlanmış. Bunlarla ilgili de teknik detaylar yok ancak tahminler daha güçlü işlemci VRM isteyen 6 ve 8 çekirdekli işlemciler için olabileceği yönünde. Önümüzdeki dönemde Intel’in daha detaylı bilgiler vereceği düşünülüyor.