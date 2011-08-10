Yeni nesil Hyundai i30'un resmi görüntüsü yayınlandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, C segmentinde yüksek satış başarısı yakalayan modeli i30'u güncellemeye hazırlanıyor. Önümüzdeki ay Almanya'da düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi beklenen 2012 i30 için ilk görsel Hyundai tarafından yayınlandı. Tasarımında önemli güncellemeler yapılan araç Hyudai'nin "fluidic sculpture" adını verdiği tasarım paradgimasını esas alıyor.
Görüntüden anlaşıldığı üzere altıgen formda ön ızgaraya yer verilen yeni nesil i30'un tasarımı Rüsselsheim, Almanya'da bulunan Hyundai Motor Europe Teknik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Avrupa'daki en büyük otomobil segmenti için Volkswagen Golf, Opel Astra ve Ford Focus gibi güçlü modellere rakip olarak geliştirilen otomobilinde Hyundai, Alman/Avrupa tasarımı DNA'sına vurgu yapmaya devam edecek gibi görünüyor.
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Edit: 17 yıldır mu sektörde bu markada çalışan peder bunu ve elantrayı seviyorsa vardır bir bildiği :)
turkeycarblog.com/...
turkeycarblog.com/...
megane 2 sınıfının en güzel aracıdır ve hala piyasası aynı çıktığı gibidir o yüzden megane kullanan birisi yine megane kullanır ben renault fabrikasında çalışmaktayım i30 alacağıan megane 3 al uzun yıllar arkana bakma =)
çok memnunum meganedan :)) ınsallah bakalım bundan sonra da bu seride gidecegız gıbı gorunuyor :)
Bence de kaliteyi yükseltmeli. Zaten i serisinde gayet yüksek fiyat talep ediyor.
SAYGILARLA
Aynı fikirdeyi. Ön ızgarayı kapatsan Astra sanırdım.
Sizin bu dediklerinizi yaparsa Fiyat anlamında rekabete girmesi çok zor. İç malzeme kalitesi olarak toyotaya çok yakın olur yada biraz daha ileri.