Yeni nesil Hyundai i30'un resmi görüntüsü yayınlandı

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, C segmentinde yüksek satış başarısı yakalayan modeli i30'u güncellemeye hazırlanıyor. Önümüzdeki ay Almanya'da düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi beklenen 2012 i30 için ilk görsel Hyundai tarafından yayınlandı. Tasarımında önemli güncellemeler yapılan araç Hyudai'nin "fluidic sculpture" adını verdiği tasarım paradgimasını esas alıyor.





Görüntüden anlaşıldığı üzere altıgen formda ön ızgaraya yer verilen yeni nesil i30'un tasarımı Rüsselsheim, Almanya'da bulunan Hyundai Motor Europe Teknik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Avrupa'daki en büyük otomobil segmenti için Volkswagen Golf, Opel Astra ve Ford Focus gibi güçlü modellere rakip olarak geliştirilen otomobilinde Hyundai, Alman/Avrupa tasarımı DNA'sına vurgu yapmaya devam edecek gibi görünüyor.