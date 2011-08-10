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Yeni nesil Hyundai i30'un resmi görüntüsü yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,9b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, C segmentinde yüksek satış başarısı yakalayan modeli i30'u güncellemeye hazırlanıyor. Önümüzdeki ay Almanya'da düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi beklenen 2012 i30 için ilk görsel Hyundai tarafından yayınlandı. Tasarımında önemli güncellemeler yapılan araç Hyudai'nin "fluidic sculpture" adını verdiği tasarım paradgimasını esas alıyor. 

Görüntüden anlaşıldığı üzere altıgen formda ön ızgaraya yer verilen yeni nesil i30'un tasarımı Rüsselsheim, Almanya'da bulunan Hyundai Motor Europe Teknik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Avrupa'daki en büyük otomobil segmenti için Volkswagen Golf, Opel Astra ve Ford Focus gibi güçlü modellere rakip olarak geliştirilen otomobilinde Hyundai, Alman/Avrupa tasarımı DNA'sına vurgu yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

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Legolas Greenleaf 8 yıl
İ30 kullanmış biri olarak yol tutuş konusunda kendi sekmentinde ki diğer marka araçlara nazaran daha iyi olduğuna eminim.Güvenlik sistemide oldukça gelişmiştir hs eksisi yok değil ama fiyat performans olarak iyi alınası bir araç.
Edit: 17 yıldır mu sektörde bu markada çalışan peder bunu ve elantrayı seviyorsa vardır bir bildiği :)
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Mertcan. 8 yıl
i30'un tasarımı eskimişti yeni nesil güzel olur , elantra hb gibi olmuş
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okanner48 8 yıl
Yeni i30, Elantra HB gibi olmuş. Yine de C sınıfında çok iyi bir alternatif olacak. Fiyat politikası da düzgün çalışırsa selefine oranla çok daha başarılı olur. AYRICA İÇ MEKANI DA GÜNCEL ELANTRA İLE NEREDEYSE AYNI. TEST ESNASINDA ÇEKİLEN İÇ MEKAN GÖRÜNTÜLERİ İÇİN LİNK VERİYORUM.
turkeycarblog.com/...
turkeycarblog.com/...
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TeksasStyLe 8 yıl
Sessiz@Saglıkcı
opel astra, ford focus ve sımdıde hyundaı eklendı bu uc arac cok benzıyor bırbırıne + megane II de anımsatıyor... ama cok guzel gunumuzde hb araclara ılgı artması ve tasarımsal olarak yenılenmesi... sürüş keyfi ve kalıte olmalı :)) ınsallah herkeze allah bır tane nasıp eder :)) bızım emektar megane II yerınede bunlardan alırız :))

megane 2 sınıfının en güzel aracıdır ve hala piyasası aynı çıktığı gibidir o yüzden megane kullanan birisi yine megane kullanır ben renault fabrikasında çalışmaktayım i30 alacağıan megane 3 al uzun yıllar arkana bakma =)
1 Yanıt Yanıtla
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Sessiz@Saglıkcı 8 yıl

TeksasStyLe

Sessiz@Saglıkcı

opel astra, ford focus ve sımdıde hyundaı eklendı bu uc arac cok benzıyor bırbırıne + megane II de anımsatıyor... ama cok guzel gunumuzde hb araclara ılgı artması ve tasarımsal olarak yenılenmesi... sürüş keyfi ve kalıte olmalı :)) ınsallah herkeze allah bır tane nasıp eder :)) bızım emektar megane II yerınede bunlardan alırız :))


megane 2 sınıfının en güzel aracıdır ve hala piyasası aynı çıktığı gibidir o yüzden megane kullanan birisi yine megane kullanır ben renault fabrikasında çalışmaktayım i30 alacağıan megane 3 al uzun yıllar arkana bakma =)


çok memnunum meganedan :)) ınsallah bakalım bundan sonra da bu seride gidecegız gıbı gorunuyor :)
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sfzb67 8 yıl TeksasStyLe
TeksasStyLe

Sessiz@Saglıkcı

opel astra, ford focus ve sımdıde hyundaı eklendı bu uc arac cok benzıyor bırbırıne + megane II de anımsatıyor... ama cok guzel gunumuzde hb araclara ılgı artması ve tasarımsal olarak yenılenmesi... sürüş keyfi ve kalıte olmalı :)) ınsallah herkeze allah bır tane nasıp eder :)) bızım emektar megane II yerınede bunlardan alırız :))


megane 2 sınıfının en güzel aracıdır ve hala piyasası aynı çıktığı gibidir o yüzden megane kullanan birisi yine megane kullanır ben renault fabrikasında çalışmaktayım i30 alacağıan megane 3 al uzun yıllar arkana bakma =)



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Sessiz@Saglıkcı 8 yıl
opel astra, ford focus ve sımdıde hyundaı eklendı bu uc arac cok benzıyor bırbırıne + megane II de anımsatıyor... ama cok guzel gunumuzde hb araclara ılgı artması ve tasarımsal olarak yenılenmesi... sürüş keyfi ve kalıte olmalı :)) ınsallah herkeze allah bır tane nasıp eder :)) bızım emektar megane II yerınede bunlardan alırız :))
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DH Misafiri 8 yıl
djkubi
yasinonlinehyundai yapması gereken tek şey ön konsol ve döşemelerde kaliteli malzeme kullanmak eski serilerde butonlar oyuncak gibi basit vede kalitesiz işçilik tasarımdan sonra ilk göze çarpan ön konsol ve iç aydınlatmalar bunlarıda hyundai bu zamana kadar yapamadı yaparsa tutar...
Sizin bu dediklerinizi yaparsa Fiyat anlamında rekabete girmesi çok zor. İç malzeme kalitesi olarak toyotaya çok yakın olur yada biraz daha ileri.

Bence de kaliteyi yükseltmeli. Zaten i serisinde gayet yüksek fiyat talep ediyor.
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arrivederci 8 yıl
Hyundai ne zaman kendi özgün tasarımlarını kullanıcak çok merak ediyorum.Bugün bir mercedes bmw opel mazda toyota fiat bile kendine özgü tasarımları kullanıyor ve hiçbirinin modellerini birbirine benzetemiyoruz.Fakat iş hyundaiye gelince her modeli farklı bir markanın kopyasi geliyor.Eski kasa i30'un da stopları mercedes b serisi marşpiyel üstü çizgiler ise bmw 1 serisinden alınmış gibiydi.
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Rock_Rage 8 yıl
Guzelmis begendim tasarımını
SAYGILARLA
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baycalh 8 yıl
carpediem023
yeni opel astraya benzemiyor mu?

Aynı fikirdeyi. Ön ızgarayı kapatsan Astra sanırdım.
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djkubi 8 yıl
yasinonline
hyundai yapması gereken tek şey ön konsol ve döşemelerde kaliteli malzeme kullanmak eski serilerde butonlar oyuncak gibi basit vede kalitesiz işçilik tasarımdan sonra ilk göze çarpan ön konsol ve iç aydınlatmalar bunlarıda hyundai bu zamana kadar yapamadı yaparsa tutar...

Sizin bu dediklerinizi yaparsa Fiyat anlamında rekabete girmesi çok zor. İç malzeme kalitesi olarak toyotaya çok yakın olur yada biraz daha ileri.
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yasinonline 8 yıl
hyundai yapması gereken tek şey ön konsol ve döşemelerde kaliteli malzeme kullanmak eski serilerde butonlar oyuncak gibi basit vede kalitesiz işçilik tasarımdan sonra ilk göze çarpan ön konsol ve iç aydınlatmalar bunlarıda hyundai bu zamana kadar yapamadı yaparsa tutar...
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