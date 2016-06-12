Yeni nesil Kryo çekirdekleri 1.7 kat performans artışı öngörüyor

Bu yıl Snapdragon 820 yonga seti ile iyi bir çıkış yakalayan Qualcomm, geçen yıl ki hayal kırıklığını da unutturmayı başardı. Firma, yeni yonga setinde kullandığı özelleştirilmiş 64-bitlik Kryo çekirdeklerini daha da ileri taşımayı planlıyor.

Yılın ikinci yarısında, firmanın daha hızlı Snapdragon 821 yonga setini kullanıma sunacağına dair bazı işaretler var. Bu yonga setinde, tasarım anlamında bir değişiklik beklenmiyor. Asıl değişiklik ise gelecek yıl Snapdragon 830 yonga seti ile gerçekleşecek.

İddialara göre, Snapdragon 830 yonga setinde daha gelişmiş Kryo 2 çekirdeklerini göreceğiz. Samsung’un 10nm fabrikasyon süreci ile üretilmesi beklenen Kryo 2, yeni geometrilerden sonuna kadar faydalanıyor. Yeni çekirdeklerde yer alan transistör sayısı, önceki nesilden yüzde 260 daha fazla. Bunun en büyük etkisi ise performansta ortaya çıkıyor.

İlk nesil Kryo çekirdeklerinde üretim geometrisini de arkasına alan Qualcomm, saat frekansını 2.3GHz seviyesine kadar çekmişti. Bununla birlikte ısınma konusunda korkulan olmamıştı. Kryo 2 çekirdeğinde ise transistör artışının avantajlarından yararlanılıyor.

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Yeni çekirdek daha fazla matematiksel işlem yapabildiği için, saat frekansı 1.7GHz seviyesinde kalıyor ancak performans 1.7 kat artıyor. Saat frekansının düşmesine rağmen, artan performans değeri, Qualcomm’un yeni tasarımına ne kadar çok ağırlık verdiğini ve çekirdek seviyesinde optimizasyonlar yaptığını gösteriyor.

Performans değeri, Geekbench testlerinde ölçülmüş. Aynı frekans değerleri baz alındığında bu kez 3.5 kat civarında bir performans artışı söz konusu. Frekans değerlerinin düşürülmesi, elbette enerji verimliliğine de çok büyük katkı yapıyor. Yani her açıdan çok daha iyi bir tasarım ile karşı karşıyayız.

Bunlar şimdilik iddia seviyesinde ancak Qualcomm’un her halükarda Kryo çekirdeklerini geliştirmesi bekleniyordu. Gelecek yılın 10nm üretim geometrisi de hesaba katıldığında, yukarıda sayılan değerlerin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmayacaktır.