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Yeni nesil Kryo çekirdekleri 1.7 kat performans artışı öngörüyor

Bu yıl Snapdragon 820 yonga seti ile iyi bir çıkış yakalayan Qualcomm, kullandığı özelleştirilmiş 64-bitlik Kryo çekirdeklerini daha da ileri taşımayı planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,8b
1
34
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl Snapdragon 820 yonga seti ile iyi bir çıkış yakalayan Qualcomm, geçen yıl ki hayal kırıklığını da unutturmayı başardı. Firma, yeni yonga setinde kullandığı özelleştirilmiş 64-bitlik Kryo çekirdeklerini daha da ileri taşımayı planlıyor.

Yılın ikinci yarısında, firmanın daha hızlı Snapdragon 821 yonga setini kullanıma sunacağına dair bazı işaretler var. Bu yonga setinde, tasarım anlamında bir değişiklik beklenmiyor. Asıl değişiklik ise gelecek yıl Snapdragon 830 yonga seti ile gerçekleşecek.

İddialara göre, Snapdragon 830 yonga setinde daha gelişmiş Kryo 2 çekirdeklerini göreceğiz. Samsung’un 10nm fabrikasyon süreci ile üretilmesi beklenen Kryo 2, yeni geometrilerden sonuna kadar faydalanıyor. Yeni çekirdeklerde yer alan transistör sayısı, önceki nesilden yüzde 260 daha fazla. Bunun en büyük etkisi ise performansta ortaya çıkıyor.

İlk nesil Kryo çekirdeklerinde üretim geometrisini de arkasına alan Qualcomm, saat frekansını 2.3GHz seviyesine kadar çekmişti. Bununla birlikte ısınma konusunda korkulan olmamıştı. Kryo 2 çekirdeğinde ise transistör artışının avantajlarından yararlanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 821 mi 823 mü?"

Yeni çekirdek daha fazla matematiksel işlem yapabildiği için, saat frekansı 1.7GHz seviyesinde kalıyor ancak performans 1.7 kat artıyor. Saat frekansının düşmesine rağmen, artan performans değeri, Qualcomm’un yeni tasarımına ne kadar çok ağırlık verdiğini ve çekirdek seviyesinde optimizasyonlar yaptığını gösteriyor.

Performans değeri, Geekbench testlerinde ölçülmüş. Aynı frekans değerleri baz alındığında bu kez 3.5 kat civarında bir performans artışı söz konusu. Frekans değerlerinin düşürülmesi, elbette enerji verimliliğine de çok büyük katkı yapıyor. Yani her açıdan çok daha iyi bir tasarım ile karşı karşıyayız.

Bunlar şimdilik iddia seviyesinde ancak Qualcomm’un her halükarda Kryo çekirdeklerini geliştirmesi bekleniyordu. Gelecek yılın 10nm üretim geometrisi de hesaba katıldığında, yukarıda sayılan değerlerin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmayacaktır.  

 

http://wccftech.com/generation-kryo-ii-cores-details-surface/ Yorum Yaz
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darkexecuter 3 yıl en beğenilen
patren
Sd 820 cihazlar cop oldu

Sen SD820 den sonra Qualcomm artık işlemci çıkarmayacak mı zannediyordun. Hemen yebnisi çıkınca eskisi çöp mü oluyor. Bu nasıl mantık?
patrenSd 820 cihazlar cop olduSen SD820 den sonra Qualcomm artık işlemci çıkarmayacak mı zannediyordun. Hemen yebnisi çıkınca eskisi ç...
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HeavyClocker 3 yıl
Ekstra işlem gücü her zaman iyidir ancak store'da işlem gücünü kullanabilen uygulama yok. Yıllardır gelişme de yok. Yıl olmuş 2016 storeda hala 4k video output yapabilen video editor yok.
Ekstra işlem gücü her zaman iyidir ancak store'da işlem gücünü kullanabilen uygulama yok. Yıllardır gelişme de yok. Yıl olmuş 2016 storeda hala 4k video output ...
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emurat 3 yıl
Nihayet Apple in yaptığını yapmak aklına geldi adamların.
1 Yanıt Yanıtla +12
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ozkn_s 3 yıl
Bu kyro mudur hayro mu dur
Ne karın ağrısıysa
Eğer 2500 - 3500 tl arası telefonlarda görüceksek kalsın.

Ya da hemen çıksın nasıl olsa XIAOMI var !
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Grand_Alexander 3 yıl
neden apple çekirdek tasarımlarıyla kıyaslıyorsunuz ki adamlar kendi yazılımlarına uygun çekirdek tasarımı yapıyorlar soc'larında driver diye bir şey söz konusu değil bir yerde dar boğaz yaşadıkları anda soc'a müdahale geliyor yada tam tersi soc'a göre os yazıyorlar apple bu açıdan farklı ve kıyas kabul etmez seviyede sadece işini iyi kotarıyor o kadar
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kadirirdem 3 yıl
hadi bakalım inş s810 gibi olmaz s820 iyiydi...
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idris 3 yıl
Bende onu diyorum zaten ilk kez yapmıyor bunu.
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ankasr13e 3 yıl
4 cekirdekliislemciler, 6 gb ramler, ssd vari depolama alanlari. Noluyor arkadas? Benim laptop yalan oldu valla. Yakinda i7 vari islemci koyarlar telefona, 16 gb ram sokarlar, bide kablosuz monitore goruntu aktarimi, al sana laptop-telefon hibridi..
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Batuist 3 yıl
Frekans değerlerinin düşürülmesi, elbette enerji verimliliğine de çok büyük katkı yapıyor.

sadece frekans değerlerinin düşürülmesi enerji verimliliğine katkı sağlamaz. Neticede ortada eski nesilden %260 daha fazla transistör barındıran bir işlemci çekirdeği mevcut. frekans düşürerek bu şekilde ancak enerji tüketimini esiyle aynı seviye çekiyor. aynı işlemcide frekans düşürürseniz enerji verimliliği tabiki artar ama o işlemcinin transistör sayısını %260 yaparsanız ortaya çıkan eneji tükemini dengelemek için frekans düşürürsünüz dolayısıyla öyle düşünmeden yazmak böyle birşey olsa gerek. nasılsa gün bey her ay parayı yatırıyor. bir iki satır doluyorsa yaz gitsin.. ergenler okumuyor bu yazıları sadece!!
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OverClocK1ng 3 yıl
Hah, şimdi saat hızı düştü ve telefonların pil ömrü uzayacak ya. Telefon üreticileri yine-yeni-yeniden telefonu inceltip, pili azaltalım sidik yarışına girmeye başlarlar.
Uyuz oluyorum...
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KillerNoob 3 yıl
mrtrhn
Exynos 8890a yetişirler belki zira geçen senenin 7420sine ancak yetiştiler.

8890'ın yerlerde süründüğünü kim söyleyecek arkadaşa ?
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Taklitçi karşıtı 3 yıl KillerNoob
Emin misin
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LastShip 3 yıl KillerNoob
KillerNoob_FS
mrtrhn
Exynos 8890a yetişirler belki zira geçen senenin 7420sine ancak yetiştiler.

8890'ın yerlerde süründüğünü kim söyleyecek arkadaşa ?

Kendisi koyu samsung fanidirda hala 8890 in bi mok oldugunu saniyor.

Karsisinda yillardir ozellestirilmis cpu ve gpu kullanan bir firma var ve ote yandan samsungun ilk ozellestirilmis cekirdegi ve temel gpu su ile hala kral oldugunu saniyor :)

4 cekirdekli sd ile 8 cekirdekli 8890 i kapistiriyor gerci cogu yerde sd tokatliyorda gelde anlat..

Oyunlardaki adreno performansindan bahsetmiyorum bile yani :)
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freudunpiposu 3 yıl
Exynos 8890'a yetişirler belki zira geçen senenin 7420sine ancak yetiştiler.
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Xtrud 3 yıl freudunpiposu
mrtrhn
Exynos 8890'a yetişirler belki zira geçen senenin 7420sine ancak yetiştiler.


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blackzeros 3 yıl
pek inandirici degil gibi ama bilemiyorum aynı frekansta 3,5 kat cok fazla , i7 ler filan o skorları alamiyor , üstelik cok daha yuksek frekansta calisiyorlar.
%260 daha fazla transistor yogunlugu olacak denmis.performansi arttirirsinizda isinma ,buyukluk, harcayaacagi enerjide artar 10 nm değilde 7 nmde bir ihtimal.
2,3 ghzde calisan kyronun 2,3 ila 2,7 kati arasi performans vercekmis 1,7 ghzlik yeni cekirdek.buda 5-6 bin arasi geekbench skoruna isaret ediyor.masaustu i7 ler bu skorlari aliyor 3-4 ghzde calisiyor ustelik.
bu arada esas kaynakta kyro II'nin sd 830da olmayacagi soylenmis.boyle bir islemci varsa bile 2018'den once gormeyiz bence.
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serci244 3 yıl
Snapdragon 830 kyro 2 ile güzel bi nexus gelirse tadından yenmez ??
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