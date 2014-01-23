Yeni nesil Mac Mini ufukta gözüktü

Apple’ın geçtiğimiz 2013 yılında boş geçtiği Mac Mini ailesi, yeni üyesine önümüzdeki şubat ayında kavuşabilir.

Apple’ın Belçikalı iş ortaklarından Computerstore.be’nin sitesinde yer alan ürün bilgisine göre yeni Mac Mini, tahmin edileceği üzere, Haswell işlemcilerinden gücünü alacak. Şu anki Mac Mini’deki gibi i7 ve i5 olmak üzere iki farklı konfigürasyonu olduğu gözüken Haswell’li Mac Mini, Haswell işlemcilerinin sahip olduğu Iris GPU’ları ile sunduğu grafik performansı açısında selefine göre önemli üstünlük kuracak.

Yeni Mac Mini’nin Haswell işlemcileri dışında ne gibi teknik özelliklere sahip olduğu sitede yer alan ürün bilgileri arasında görünmemekle birlikte; 2013’deki Mac güncellemelerinde öne çıkan 802.11ac Wi-Fi ve Thunderbolt 2 desteğine sahip olması olası gözükürken; i7'li baz modelde 128GB’lık PCI-e SSD standart olarak gelebilir.

Haberin başında da belirttiğimiz üzere Computerstore.be, bilgilerin Apple ya da Apple’a yakın kaynaklardan alındığını belirtirken; satışa sunulma tarihinin net olmadığını ancak şubat ayının son döneminde satışa sunulmasını beklediklerini ifade ediyor.

Hatırlanacağı gibi Mac Mini en son Ekim 2012’de güncellenmişti. Eğer sizde şu sıralar Mac Mini alma arefesindeyseniz, biraz daha beklemenizde fayda var (bizce)…