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Yeni nesil Mac Mini ufukta gözüktü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,3b
1
24
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yeni nesil Mac Mini ufukta gözüktü

Apple’ın geçtiğimiz 2013 yılında boş geçtiği Mac Mini ailesi, yeni üyesine önümüzdeki şubat ayında kavuşabilir.

Apple’ın Belçikalı iş ortaklarından Computerstore.be’nin sitesinde yer alan ürün bilgisine göre yeni Mac Mini, tahmin edileceği üzere, Haswell işlemcilerinden gücünü alacak. Şu anki Mac Mini’deki gibi i7 ve i5 olmak üzere iki farklı konfigürasyonu olduğu gözüken Haswell’li Mac Mini, Haswell işlemcilerinin sahip olduğu Iris GPU’ları ile sunduğu grafik performansı açısında selefine göre önemli üstünlük kuracak.

Yeni Mac Mini’nin Haswell işlemcileri dışında ne gibi teknik özelliklere sahip olduğu sitede yer alan ürün bilgileri arasında görünmemekle birlikte; 2013’deki Mac güncellemelerinde öne çıkan 802.11ac Wi-Fi ve Thunderbolt 2 desteğine sahip olması olası gözükürken; i7'li baz modelde 128GB’lık PCI-e SSD standart olarak gelebilir.

Haberin başında da belirttiğimiz üzere Computerstore.be, bilgilerin Apple ya da Apple’a yakın kaynaklardan alındığını belirtirken; satışa sunulma tarihinin net olmadığını ancak şubat ayının son döneminde satışa sunulmasını beklediklerini ifade ediyor.

Hatırlanacağı gibi Mac Mini en son Ekim 2012’de güncellenmişti. Eğer sizde şu sıralar Mac Mini alma arefesindeyseniz, biraz daha beklemenizde fayda var (bizce)…


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l3ittersweet 5 yıl en beğenilen
Mac Mini genelde, mevcut en düşük macbook pro konfigurasyonu ile geliyor. Beklenen ve muhtemel olan ;

2.4 GHz çift çekirdekli
Intel Core i5
2.9 GHz'e kadar Turbo Boost
4 GB 1600 MHz bellek
128 GB PCIe tabanlı flash depolama1
Intel Iris Graphics

Iris yerine belki Iris Pro dahili ekran kartı olabilir, bence baz modelde 128gb ssd standart olacaktır, fiyat da 600-650 civarıda (ülkemizde 1600-1700 bandından) olacaktır

Türkiye'de Apple Store mac mini alana uygun fiyatla klavye mouse verirse, biraz da bu ürünün reklamını yaparsa çok iyi satışlar elde eder.
Mac Mini genelde, mevcut en düşük macbook pro konfigurasyonu ile geliyor. Beklenen ve muhtemel olan ;2.4 GHz çift çekirdekliIntel Core i5
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1 Avatar
yoney 5 yıl
Çıksa da alsam şu mereti yahu. WWDC'de duyurulur umarım artık
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dreampowder 5 yıl
Her durumda çıkması işime gelecek, en kötü ihtimalle mevcut modellerin fiyatı düşer, onlardan alırım nasıl olsa oyun için almıyorum
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p28 5 yıl
Umarım en kısa süre de çıkış tarihi belli olur.
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Götterfunken 5 yıl
Çok bariz bir şey.WWDC de tanıtılacak Retina Air ile.
Ve eğer yanlış değilsem 2015 WWDC de de muhtemelen yenilenmiş Air tanıtılacak.Ve keşke retina (tamam hayvani bir çözünürlük
en azından 2k çözünürlüklü) iMac ve Cinematic Display gelse.
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death44 5 yıl
İ5 li en düşük mac mini düşünüyorum bunu beklemeli miyim ? tablet.donanimhaber.com/...
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Stansflower 5 yıl
i7 olması güzel olmuş.
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ebehram 5 yıl
Genel kullanımın için Mac mini 2.5GHz+SSD+8 GB Ram kullanıyorum. Müthiş derecede kullanışlı ve sessiz. Oyun dışındaki tüm ihtiyaçları çok rahat bir şekilde karşılıyor.
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Götterfunken 5 yıl ebehram
ebehram

Genel kullanımın için Mac mini 2.5GHz+SSD+8 GB Ram kullanıyorum. Müthiş derecede kullanışlı ve sessiz. Oyun dışındaki tüm ihtiyaçları çok rahat bir şekilde karşılıyor.

Oyun da oynanabilir aslında
Yani tam bir Gamer PC olmasa da gayet tatmin eder şahsen.
Zaten MACTE OYUN OYNANMAAZ NOKTA.
Mac alan gamer değildir,olsa da oyunlar konusunda geniş bir bilgiye sahip olsa da Sims,Minecraft,Grid,GTA vs. gibi büyük ve dünyaca ünlü oyunları oynar,oyundan ferakat eder.
iJustine'in Full+Full bir iMac 27 ve Mac Pro (mid 2009) olmasına ramen Orgin PC si ile oyun oynamasını bu açıklıyor
youtube.com/...
Edit:Link düzeltildi
Edit 2:İkinci link yanlışmış eski link ile birdaha düzeltildi
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Guest-EE6EF2C69 5 yıl
Aslinda amd apu kullansa hem daha ucuza satılır hemde rahat bir şekilde oyun oynatir.
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eyoruk 5 yıl
Fiyat 2.000 aşmasa umarım.
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alcest 5 yıl Guest-EE6EF2C69
Irıs pro denen grafik birim amd'nin apularından daha güçlü
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DH Misafiri 5 yıl
Keşke Amd nin yeni işlemcilerini kullansalar.Bizde çatır çatır oyun oynardık.
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Aimstein 5 yıl
İ5 2.5 GHZ alıcaktım sanırım haswell i bekliyeceğim ..
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mehmetoguzderin 5 yıl
Bunu alıp SteamOS kuran olur mu acaba :D
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