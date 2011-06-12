Yeni nesil Macbook Air, 15 Haziran'da satışa sunulabilir

Haber Editörü
Bilgisayar cephesinde OS X Lion'a (artık Mac OS X değil) odaklanan Apple, en son 235 gün önce güncellenen Macbook Air'in Sandy Brigde işlemcili ve Thunderbolt'lu yeni modellerini bu hafta içi satışa sunabilir.
Güvenilir kaynaklara yakınlığından ötürü geçmişte ortaya attığı iddiaların doğruluğu ile bilinen Chronicwire, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında kaynaklarından aldığı bilgi ışığında Apple'ın yeni nesil Macbook Air'ları önümüzdeki Çarşamba günü satışa sunabileceğini iddia etti.
Birkaç gün önce Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo da AppleInsider'a yaptığı açıklamalarda Apple'ın yaklaşık %55'i 11.6 inçlik olmak üzere 380,000 adet yeni nesil Macbook Air'in üretimi için start verdiğini dile getirmişti.
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Eğer böyle bir donanım ile gelirlerse almamak için hiç bir neden kalmaz.
Macbook Pro' dan daha güzel bir cihaz olamaz derdim. Mac Air ile bu görüşümü yalan ettiler.
Buyuk ihtimalle RAM yine 2 GB olur :)
Fiyatlar hakkinda bilgiye gerek yok cunku, ya simdiki seri ile ayni fiyatlardan yada daha dusuk olacagi biliniyor.
i3 koyma ihtimalleri var ama i5 koyacaklarını sanmıyorum. Olursa iyi olur, ayrı konu.