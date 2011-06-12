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Yeni nesil Macbook Air, 15 Haziran'da satışa sunulabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yeni nesil Macbook Air, 15 Haziran'da satışa sunulabilir
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Bilgisayar cephesinde OS X Lion'a (artık Mac OS X değil) odaklanan Apple, en son 235 gün önce güncellenen Macbook Air'in Sandy Brigde işlemcili ve Thunderbolt'lu yeni modellerini bu hafta içi satışa sunabilir.

Güvenilir kaynaklara yakınlığından ötürü geçmişte ortaya attığı iddiaların doğruluğu ile bilinen Chronicwire, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında kaynaklarından aldığı bilgi ışığında Apple'ın yeni nesil Macbook Air'ları önümüzdeki Çarşamba günü satışa sunabileceğini iddia etti.

Birkaç gün önce Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo da AppleInsider'a yaptığı açıklamalarda Apple'ın yaklaşık %55'i 11.6 inçlik olmak üzere 380,000 adet yeni nesil Macbook Air'in üretimi için start verdiğini dile getirmişti.

Yeni nesil Macbook Air, 15 Haziran'da satışa sunulabilir
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DH Misafiri 8 yıl
beyaz macbook'lar ne zaman yenilenecek acaba?
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Rodion Raskolnikov 8 yıl
Sandy Bridge i5 işlemci , 4gb ram , 128gb ssd

Eğer böyle bir donanım ile gelirlerse almamak için hiç bir neden kalmaz.

Macbook Pro' dan daha güzel bir cihaz olamaz derdim. Mac Air ile bu görüşümü yalan ettiler.
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matkapmatkap 8 yıl

C.@.N

Sandy Bridge i5 işlemci , 4gb ram , 128gb ssd

Eğer böyle bir donanım ile gelirlerse almamak için hiç bir neden kalmaz.

Macbook Pro' dan daha güzel bir cihaz olamaz derdim. Mac Air ile bu görüşümü yalan ettiler.


Buyuk ihtimalle RAM yine 2 GB olur :)
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Hobar 8 yıl
11" olan çok şık. kendim de 11" başka bir laptop kullanıyorum. taşınabilirlik açısından en uygun boyut bence. diğer laptoplar gibi taşıma sırasında yük olmuyor. 10" ler gibi de düşük çözünürlüklü değil. sallaya sallaya her yere gidiyor. macbook daha hafif ve ince olduğundan taşınabilirliği de daha iyi olur. pil ömrü ve soğutma açısından işlemci 1.2ghz olabilir ancak yeterli olur bence.
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Mixenon 8 yıl
Macbook Air ile birlikte macmini de güncellenebilir mi acaba? Sony vaio aldım yeni, birde mac almak istiyorum, şuan pahalı geliyor, en ucuz mac, macmini olduğu için onu düşünüyorum...
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Batuist 8 yıl
çok hoş bir cihaz fiyatlar hakkında bir bilgi yok sanırım. lion ile beraber bunların dokunmatik ekranlıları çıkar sanırım.
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Knightfall 8 yıl

Batuist

çok hoş bir cihaz fiyatlar hakkında bir bilgi yok sanırım. lion ile beraber bunların dokunmatik ekranlıları çıkar sanırım.


Fiyatlar hakkinda bilgiye gerek yok cunku, ya simdiki seri ile ayni fiyatlardan yada daha dusuk olacagi biliniyor.
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tony01 8 yıl
Yeni air serisine i3 ya da 5 islemci koyarlar mi acaba :)
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Persona Grata 8 yıl

tony01

Yeni air serisine i3 ya da 5 islemci koyarlar mi acaba :)


i3 koyma ihtimalleri var ama i5 koyacaklarını sanmıyorum. Olursa iyi olur, ayrı konu.
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Ne gibi yenilikler gelicek acaba? Tam da şu aralar macbook air almaya niyetlenmiştim
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yc#1 8 yıl
Yeni nesil düşük voltajlı, Sandy Bridge serisinden bir işlemciye ve entegre HD 3000 grafik işlemcisine sahip olacak. Thunderbolt ise kesin değil.
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