Yeni nesil Macbook Air, 15 Haziran'da satışa sunulabilir

Bilgisayar cephesinde OS X Lion'a (artık Mac OS X değil) odaklanan Apple, en son 235 gün önce güncellenen Macbook Air'in Sandy Brigde işlemcili ve Thunderbolt'lu yeni modellerini bu hafta içi satışa sunabilir.

Güvenilir kaynaklara yakınlığından ötürü geçmişte ortaya attığı iddiaların doğruluğu ile bilinen Chronicwire, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında kaynaklarından aldığı bilgi ışığında Apple'ın yeni nesil Macbook Air'ları önümüzdeki Çarşamba günü satışa sunabileceğini iddia etti.

Birkaç gün önce Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo da AppleInsider'a yaptığı açıklamalarda Apple'ın yaklaşık %55'i 11.6 inçlik olmak üzere 380,000 adet yeni nesil Macbook Air'in üretimi için start verdiğini dile getirmişti.