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Yeni nesil Mercedes-Benz SL çok daha sportif olacak

Mercedes-AMG'nin patronu Tobias Moers, 2021'de gelmesi beklenen yeni SL’in çok daha sportif olacağını söyledi. MSA platformu üzerine kurulacak araç bir sonraki AMG GT ile aynı platformu paylaşacak.
4 hf.
2,4b
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alman otomobil devi Mercedes-Benz, 2021'de gelmesi beklenen yeni nesil SL üzerinde çalıştığını onayladı. Şimdiye kadar herhangi bir teaser görmemiş olsak da yeni SL'in mevcut modelden çok daha sportif olacağı açıklandı.
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Mercedes-AMG'nin patronu Tobias Moers, Autocar internet sitesine yaptığı açıklamada yeni nesil SL'in bir sonraki AMG GT ile aynı platformu paylaşacağını doğruladı. Hem bir sonraki SL hem de AMG GT, Mercedes'in alüminyum yoğunluklu MSA (Modular Sports Architecture) platformu üzerine kurulacak.

Kumaş tavanla daha da hafifleyecek

Moers konuyla ilgili açıklamasında "SL'nin tarihi DNA'sını geri getiriyoruz. Bu sefer çok daha sportif. Sürüş dinamikleri ve konfor arasında mükemmel bir uzlaşma olacak” ifadelerini kullandı.
Yeni nesil Mercedes-Benz SL'in sadece daha hafif ve hızlı olmayacağı aynı zamanda mevcut nesildeki katlanabilir sert tavan yerine geleneksel kumaş tavan ile gelebileceği de belirtiliyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/next-gen-mercedes-benz-sl-will-be-sportier-says-boss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 hf.
Kesinlikle Mercedes'e yakışmayan bir araba. Bu tasarım ve kaliteyle düşük satış rakamlarını yakalaması gayet normal. Bmw Z4 bundan daha dikkat çekici üstelik daha da kaliteli ve konforlu bir otomobil. Ben olsam SL yerine Z4 alırdım
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ferrari091 4 hf.
egeaya benziyor (!)
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b@d0 4 hf.
98 slk aracım var, her bahar satacağım diyorum biniyorum gazlıyorum satmaktan vazgeçiyorum :) buna binmek de nasip olur inşallah bir gün.
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haberelectro 4 hf.
SUV çöplüğüne dönen sektöre tokat gibi yenilik olacak.
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SuperchargerrEgeaa 4 hf.
Bu ne



Egea sedan iken bundan daha sportif yakışıklı
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NazımHikmetRan 4 hf. SuperchargerrEgeaa
Egea uçuyor , bunlar karada gidenleri.
İndimi o en son uçan egea?
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porsche911gt2 4 hf.
Tasarım güzel ama ön akstan ileri olan kısım fazla uzun kalmış sanki. Biraz orantısız görünüyor fotoğraflardan o bölüm.
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haberelectro 4 hf. porsche911gt2
Fotoğraftaki araba 10 yıldır üretimde. Yeni görmüş gibi yorum yazmışsın
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TheCaliph_ 4 hf. porsche911gt2
Bu araba motoru önde olan roadster biliyorsunuz değil mi ?
Profilden tam olması gerektiği gibi
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