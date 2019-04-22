Yeni nesil Mercedes-Benz SL çok daha sportif olacak

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, 2021'de gelmesi beklenen yeni nesil SL üzerinde çalıştığını onayladı. Şimdiye kadar herhangi bir teaser görmemiş olsak da yeni SL'in mevcut modelden çok daha sportif olacağı açıklandı.

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Mercedes-AMG'nin patronu Tobias Moers, Autocar internet sitesine yaptığı açıklamada yeni nesil SL'in bir sonraki AMG GT ile aynı platformu paylaşacağını doğruladı. Hem bir sonraki SL hem de AMG GT, Mercedes'in alüminyum yoğunluklu MSA (Modular Sports Architecture) platformu üzerine kurulacak.

Kumaş tavanla daha da hafifleyecek

Moers konuyla ilgili açıklamasında "SL'nin tarihi DNA'sını geri getiriyoruz. Bu sefer çok daha sportif. Sürüş dinamikleri ve konfor arasında mükemmel bir uzlaşma olacak” ifadelerini kullandı.

Yeni nesil Mercedes-Benz SL'in sadece daha hafif ve hızlı olmayacağı aynı zamanda mevcut nesildeki katlanabilir sert tavan yerine geleneksel kumaş tavan ile gelebileceği de belirtiliyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/next-gen-mercedes-benz-sl-will-be-sportier-says-boss