Makyajlı Ford Edge Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

Avrupa’da SUV modellere ağırlık vermeye başlayan ABD’li üretici, ailenin en büyük üyelerinden biri olan Ford Edge modelini makyaj operasyonuyla yeniledi. İç ve dış tasarımı elden geçirilen makyajlı Ford Edge, yapay zeka destekli 4 tekerlekten çekiş sistemi gibi yeni özelliklere de kavuştu. Türkiye’de satışa sunulan makyajlı Ford Edge fiyatı 585 bin 850 TL olarak belirlenmiş.

Makyajlı Ford Edge fiyatı ve özellikleri

Makyaj operasyonu ile birlikte dış tasarımı yeniden ele alınan Ford Edge, selefine kıyasla daha geniş bir ön ızgaraya kavuştu. LED ön farlar ve LED gündüz farlarının da yeniden tasarlandığı araçta, arka tampon ve stopların değişen yapısıyla birlikte daha dinamik bir görüntü yakalanmış. 20 inç alaşım jantlar, krom tavan rayları, karartılmış arka camlar, arka spoiler, panoramik cam tavan gibi donanımlar da makyajlı Ford Edge’in tasarımını oluşturan unsurlar arasında.

Makyajlı Ford Edge’in yenilenen iç mekanında, Focus’ta gördüğümüz döner vites düğmesi ile karşılaşıyoruz. 8 inç dokunmatik ekranlı SYNC 3 bilgi-eğlence sistemi ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler de kabinde yer alıyor. Kişiselleştirilebilir dijital gösterge paneli, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar ve 12 hoparlörlü B&O ses sistemi de yaşam alanında sunulan özellikler arasında. Ayrıca, kabini daha sessiz bir mekan haline getirmek için Aktif Gürültü Kontrol Sistemi kullanılıyor.

2.0 litre dizel motor ile 7,2 litre yakıt tüketimi

Makyajlı Ford Edge’in kaputunun altında yeni 4 silindirli 2.0 litrelik EcoBlue dizel motor mevcut. 238 beygir güç ve 500 Nm tork üreten bu motor, 4x4 çekiş sistemi ve yeni 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor. Direksiyonun arkasında bulunan kulakçıklar vasıtasıyla kolay ve hızlı vites değiştirme seçeneği de bulunuyor. Bu motor-şanzıman kombinasyonu ve start&stop teknolojisinin de katkısıyla makyajlı Ford Edge’in ortalama yakıt tüketimi 7,2 lt/100 km, emisyon salınımı ise 187 gr/km olarak ölçülüyor.

Ürün gamındaki araçları daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan ABD’li üretici, makyajlı Ford Edge’de Co-Pilot360 teknolojisine yer veriyor. Bu kapsamda start&stop ve şerit hizalama özelliklerine sahip adaptif hız kontrol sistemi ve acil durum manevra destek sistemi gibi teknolojiler sunuluyor. Dinamik LED ön far sistemi, uzun far asistanı, çarpışma önleme yardımcısı ve otomatik park sistemi de sürüş güvenliğine ve kullanım kolaylığına katkı sağlayan özellikler arasında.

Yapay zekalı 4x4 sistem ile yüzde 6.5 yakıt tasarrufu

Makyajlı Ford Edge, oldukça etkili bir 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Yapay zeka teknolojisine sahip bu sistem, sensörlerden elde ettiği bilgileri kullanarak lastiklerin zemine tutunma düzeyini denetliyor. Buna bağlı olarak 20 milisaniyeden daha kısa sürede ön ve arka aks arasındaki tork dağılımını ayarlayabiliyor. Ford, bu sistemin yüzde 6.5 oranında yakıt tasarrufu sağladığını iddia ediyor.

Makyajlı Ford Edge, Titanium donanım seviyesiyle bayilerdeki yerini almış durumda. Ford Edge fiyatı ise 585 bin 850 TL olarak belirlenmiş.