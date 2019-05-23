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Audi resmen açıkladı: TT üretimi sona eriyor, elektrikli model yolda

Alman otomobil devi Audi, son hissedarlar toplantısında ikonik spor otomobilini sonlandıracağını açıkladı. Audi TT'nin yeri yeni bir elektrikli otomobil ile doldurulacak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Audi fanları için üzücü ancak çok da sürpriz olmayan bir haber var. Şirket tüm dikkatini SUV ve elektrikli araçlara odaklayacağı için TT'yi sonlandırmaya hazırlanıyor. Audi yönetim kurulu başkanı Bram Schot, Almanya'daki son hissedarlar toplantısında yakında TT'yi seriden çıkaracaklarını doğruladı.
Ayrıca Bkz. "2019 Skoda Superb tanıtıldı: Hibrit seçeneği ve yeni teknolojiler"
Audi'nin bu yönde bir karar almasındaki neden TT satışlarının yavaş gitmesi. Sportif coupe satışları eskisi gibi değil ve Audi'nin ana şirketi Volkswagen Group'un esas önceliği elektrikli otomobiller. TT yakında sonlandırılacak olsa da Audi yeni bir elektirkli araçla ikonik modelin yerini dolduracak.

Audi'den yedi yeni SUV geliyor

Alman otomobil devi bu yıl yedi yeni SUV sunmayı planlıyor. Bunlar arasında muhtemelen Q8'in iki versiyonu (SQ8 ve RS Q8) olacak. Ayrıca E-Tron Sportback ve Q3 Sportback'in de yolda olduğu söyleniyor. Diğer üç SUV'nin ise yeni Q3'ün daha sportif versiyonları ve hatta bir RS Q7 olabileceği de gelen haberler arasında.

https://www.motor1.com/news/351099/audi-tt-electric-vehicle-official/ Yorum Yaz
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S.Vettel 2 hf. en beğenilen
üzdü be ömrümüz yetmezdi belki ama 0 bir TT almak kaç yıldır hayalimdi
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12 Angry Men 2 hf.
Her zaman almak istediğim bir arabaydı ama lanet vergi sistemi yüzünde hep hayal olarak kaldı. Şimdi de üretimden kalkıyor. :(
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alemburda34 2 hf.
Vay be kullanmak nasip olmadan gidecek.
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RX 480 2 hf.
Dunya ölüyor. 2.5 5 silindir makineye Allah rahmet eylesin. V10 da vefat eder yakinda
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Fiat S.p.A. 2 hf.
Vay be, 2004 yılında NFS underground2'de TT 8N kasa kullanan nesil burada'mı
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alcohol06 2 hf. Fiat S.p.A.
Underground 2 çok gerçekçi sürüş fiziklerine sahip bir oyundu çünkü TT'nin kullanımı oyunda bile zevksizdi
Anca domuz gibi kafadan kayıp dursun, Golf 4'de öyleydi, ikisi aynı araç zaten. Bir kere daha birini alıp modlayıp şehirde gezdiğimi hatırlamıyorum.
Gerçekte müthiş keyifli bildiğimiz otomobillerde hakikatten müthiş keyifliydi oyunda. İşim olmasa valla kurar oynarım canım çekti bak.
TT'nin ölümüne çok üzülmedim de efsane 5 silindir turbo motorun akıbeti kötü, ona üzülürüm. TTRS gidince motorun tek kullanıldığı araç RS3 kalıyor, tek araç için de bu motoru üretmeye devam etmeleri çok çok zor. 2.0 turbo 4 silindir temcit pilavını önümüze sürecekler büyük ihtimal. Resmen otomotivde özgünlüğün, farklı tercihlerin, karakter özelliklerinin kaybolmasına, otomotivde piramitleşmeye tanık oluyoruz.
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V4LKyR 2 hf.
Bi TT RS iyi giderdi be... 5 silindirli canavar motor.
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matador_mirkhan 2 hf.
Scrocco sonrası tt nin vedasıda normal. Bir kesimin önüne geçmeye çalışıyorlar xD
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Ohol Oula 2 hf.
Türk Telekom'u Audi mi üretiyordu?
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elmariacci 2 hf. Ohol Oula
Cok komik
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alemburda34 2 hf.
Vay be kullanmak nasip olmadan gidecek.
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Sirrüs 2 hf.
Araç bitirildiği gibi birde SUV yapacaklarmış. Yıldım bu çakma 4 çekerlerden

Not : Ne TT ne de SUV alacak param yok!
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Spider_hip 2 hf.
Vay be TT'nin varlığını bilmeyen bir nesil olacak ileride :). Sanki Türkiye'de de akım yavaş yavaş SUV a doğru kayıyor.
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12 Angry Men 2 hf.
Her zaman almak istediğim bir arabaydı ama lanet vergi sistemi yüzünde hep hayal olarak kaldı. Şimdi de üretimden kalkıyor. :(
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MKVll 2 hf.
tt yi zaten mqb platformuna geçirerek çoktan bitirmişlerdi. bu şartlarda s3 ve golf r’dan az satması normal.
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