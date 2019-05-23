Audi resmen açıkladı: TT üretimi sona eriyor, elektrikli model yolda

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Audi fanları için üzücü ancak çok da sürpriz olmayan bir haber var. Şirket tüm dikkatini SUV ve elektrikli araçlara odaklayacağı için TT'yi sonlandırmaya hazırlanıyor. Audi yönetim kurulu başkanı Bram Schot, Almanya'daki son hissedarlar toplantısında yakında TT'yi seriden çıkaracaklarını doğruladı.Ayrıca Bkz. "2019 Skoda Superb tanıtıldı: Hibrit seçeneği ve yeni teknolojiler"
Audi'nin bu yönde bir karar almasındaki neden TT satışlarının yavaş gitmesi. Sportif coupe satışları eskisi gibi değil ve Audi'nin ana şirketi Volkswagen Group'un esas önceliği elektrikli otomobiller. TT yakında sonlandırılacak olsa da Audi yeni bir elektirkli araçla ikonik modelin yerini dolduracak.
Audi'den yedi yeni SUV geliyor
Alman otomobil devi bu yıl yedi yeni SUV sunmayı planlıyor. Bunlar arasında muhtemelen Q8'in iki versiyonu (SQ8 ve RS Q8) olacak. Ayrıca E-Tron Sportback ve Q3 Sportback'in de yolda olduğu söyleniyor. Diğer üç SUV'nin ise yeni Q3'ün daha sportif versiyonları ve hatta bir RS Q7 olabileceği de gelen haberler arasında.
https://www.motor1.com/news/351099/audi-tt-electric-vehicle-official/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçekte müthiş keyifli bildiğimiz otomobillerde hakikatten müthiş keyifliydi oyunda. İşim olmasa valla kurar oynarım canım çekti bak.
TT'nin ölümüne çok üzülmedim de efsane 5 silindir turbo motorun akıbeti kötü, ona üzülürüm. TTRS gidince motorun tek kullanıldığı araç RS3 kalıyor, tek araç için de bu motoru üretmeye devam etmeleri çok çok zor. 2.0 turbo 4 silindir temcit pilavını önümüze sürecekler büyük ihtimal. Resmen otomotivde özgünlüğün, farklı tercihlerin, karakter özelliklerinin kaybolmasına, otomotivde piramitleşmeye tanık oluyoruz.
Not : Ne TT ne de SUV alacak param yok!
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