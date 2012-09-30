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Yeni nesil Volkswagen Golf, Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini kullanıyor

6 yıl
8b
1
77
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil Volkswagen Golf, Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini kullanıyor
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Kapalı kapılar ardında Tegra 4 platformu için çalışmalarını sürdüren Nvidia, önemli bir başarıya daha imza attı ve Volkswagen Grubu ile olan işbirliğini, Lamborghini Aventador ve Audi A7 gibi lüks segmentindeki otomobillerden sonra dünya genelinde milyonlarca adet satması beklenen, köklü geçmişe sahip yaygın model gamlarına doğru genişletmeyi başardı.
Geçtiğimiz günlerde 7. nesil Golf modelini duyuran Volkswagen, araç içi bilgi-eğlence sistemine güç vermesi için Nvidia’nın Tegra 2 platformunu kullandı. Çatısı altında otomotiv endüstrisine yoğunlaşan özel bir ekip bte bulunduran Nvidia, akıllı cihaz piyasasının çift çekirdekli ilk ARM Cortex-A9 çözümü olan ve son kullanıcıyla ilk buluşmasını LG’nin Optimus 2X modeliyle gerçekleşen Tegra 2 platformuyla etkinliğini arttıracak gibi görünüyor.
Yenilenen yüzü ve geliştirilen pek çok detay ile satılmakta olan mevcut Golf modelinden daha fazla satacağı düşünülen yeni Golf’ün entegre navigasyon sistemi, çoklu ortam yetenekleri, cep telefonu yönetimi ve diğer fonksiyonları Tegra 2 platformuna emanet edilmiş durumda. Otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak, akıllı cihaz verisyonuna kıyasla bazı farklar içeren platform, Volkswagen Golf’e ek olarak yeni Audi A3 ve Skoda Octavia’da da kullanılıyor.
Yeni nesil Volkswagen Golf, Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini kullanıyor
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!sTaNbLuE 6 yıl en beğenilen
Yakinda benchmark testlerine de katilir bunlar
1 Yanıt Yanıtla +16
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clb12 6 yıl playumb
playumb
Adamlar yapıyor abi. Herseyde öncüler.
Yasasın vw. Das auto.

1.6 TDİ 105 hp


2 Yanıt Yanıtla +4
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ali_0017 3 yıl
DH Misafiri
Almanlar bile AMD kullanmıyor puhahahahah :)

nvidia derken ekran kartı değil mobil işlemci oluyor kendileri.. amd bu sektöre üretim yapmıyor. üretim yapanlar qualcomm, mediatek, intel, nvidia ve rockchip gibi firmalar.. almanlar bile intel kullanmıyor yada almanalar bile qualcomm kullanmıyor desen anlarım da, sektörün içinde bile olmayan bi firmaya laf atmak garip geldi :)
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baris_55 6 yıl
playumb
clb12
playumb
clb12
playumb Adamlar yapıyor abi. Herseyde öncüler. Yasasın vw. Das auto.
1.6 TDİ 105 hp


2,5lt 340 hp.
İsterse 500 hp olsun ilk önce piyasaya ayak uydurmasını öğrensin vw.yada dedemden kalma motorları yla devam etsin.(sözüm dizel motorlarına)
Sözünü ettigin motor piyasada ki rakiplerinden 10 hp daha güçsüz. Kaldı ki gercekte o güçle digerlerini yine geçiyor vw. Aktarma basarisiylan. Misal dergide fluence ve jetta testi vardi. Jetta daha hizliydi mesela.

ww gibi kar odaklı şirketlere zerre tenezzül etmem.
hyundai,man,iveco,wartsila gibi devler varken.
hemen saldırmayın gemi dizel makineleri :)))
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alemburda34 6 yıl
eski gözdem Golf yeni gözdem scirocco harika bir tasarım !
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Python 6 yıl
WW bölümündede aynı yorumlar gırla gidiyor senelerdir,neara şanzımana motora kaydı ilginç konuyla ilgisi bile yok.
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ipsiz_uçurtma 6 yıl
Porshe yada Ferrari gibi en üst sınıfa hitap eden araçlarda teknolojide en son ne varsa onu kullanıyolar , daha olmadı teknolojiyi kendileri tasarlıyor , 100.000 tl civarına satılan bir golf tegra 2 kullanıyorsa , yeterli görmüştür bence , sonuçta bir kaç dolar daha vermekten kaçınacağını zannetmiyorum , bilgi ekranları her araçta olmalı çok fazla işe yarıyor .
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perikentli 6 yıl
abi benim golf cöktü bi format at be abi 20 tl kurtarır mı :)
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DH Misafiri 6 yıl
Almanlar bile AMD kullanmıyor puhahahahah :)
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asdemre 6 yıl
Kim ne dersin tofaş
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volkman 6 yıl
Ne araba bu vw yaa.... Yine madara etti bizim arabayı.... Öğrendim ki, Kialar hala pentium 120 kullanıyormuş... Hay Allah.....
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isomania 6 yıl
Dsg gibi basa bela bir sistem yoktur heralde. Mantiken super ama uygulamada batirdi isi.. Daha hala duzeltemedi wv audi dsg yi.. Hos her marka ilk cikarttigi bir sistemde ilk bir sorun yasiyor. Onemli olan cabuk cozume ulasmak..
Arac ici multimedya artmaya basladi.. Bunu ilk uygulayan marka B segmentinde Toyota olmustur..
Nvidia epey bir atilim icerisinde kendine yeni kaynaklar buluyor..
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playumb 6 yıl
Hangi anti vwci eksiledi benim mesajımı?
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DeadLifter 6 yıl
Bu konuda Ford şu an için daha ileride, Microsoft' a yaptırdığı ''My Ford Touch'' adını verdiği sistem İnternet, Multimedia, Navi, sesli komut, telefon, bluetooth, gibi özellikleri ve daha fazlasını içinde barındırıyor.


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!sTaNbLuE 6 yıl en beğenilen
Yakinda benchmark testlerine de katilir bunlar
1 Yanıt Yanıtla +16
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trexin 6 yıl !sTaNbLuE
!sTaNbLuE

Yakinda benchmark testlerine de katilir bunlar


tüm benchmark testlerinin tartışmasız birincisi : Der neu GOLF
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