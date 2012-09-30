Yeni nesil Volkswagen Golf, Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini kullanıyor

Kapalı kapılar ardında Tegra 4 platformu için çalışmalarını sürdüren Nvidia, önemli bir başarıya daha imza attı ve Volkswagen Grubu ile olan işbirliğini, Lamborghini Aventador ve Audi A7 gibi lüks segmentindeki otomobillerden sonra dünya genelinde milyonlarca adet satması beklenen, köklü geçmişe sahip yaygın model gamlarına doğru genişletmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde 7. nesil Golf modelini duyuran Volkswagen, araç içi bilgi-eğlence sistemine güç vermesi için Nvidia’nın Tegra 2 platformunu kullandı. Çatısı altında otomotiv endüstrisine yoğunlaşan özel bir ekip bte bulunduran Nvidia, akıllı cihaz piyasasının çift çekirdekli ilk ARM Cortex-A9 çözümü olan ve son kullanıcıyla ilk buluşmasını LG’nin Optimus 2X modeliyle gerçekleşen Tegra 2 platformuyla etkinliğini arttıracak gibi görünüyor.

Yenilenen yüzü ve geliştirilen pek çok detay ile satılmakta olan mevcut Golf modelinden daha fazla satacağı düşünülen yeni Golf’ün entegre navigasyon sistemi, çoklu ortam yetenekleri, cep telefonu yönetimi ve diğer fonksiyonları Tegra 2 platformuna emanet edilmiş durumda. Otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak, akıllı cihaz verisyonuna kıyasla bazı farklar içeren platform, Volkswagen Golf’e ek olarak yeni Audi A3 ve Skoda Octavia’da da kullanılıyor.