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Yeni nesil Xbox'ın üzerindeki perde E3 2012'de kalkabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,3b
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Oyun Konsolları
Shady
Haber Editörü
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Yazılım devi Microsoft'un şüphesiz piyasaya sürdüğü en başarılı donanımsal ürünü olan Xbox'un yeni nesili gelecek yaz düzenlenecek olan E3 2012'de görücüye çıkabilir.

BGR'ın Microsoft'un Eğlence ve Cihaz Bölümü içersindeki kaynağından aldığı bilgiye göre, yeni nesil Xbox oyun konsolunu gelecek yıl düzenlenecek olan E3 fuarında gün yüzüne çıkarmayı planlıyor. Microsoft'un sergileyeceği konsolun satışa sunulma takvimiyle ilgili bir bilgisi bulunmayan kaynak, Microsoft'un konsol üzerinde 2006 yılından bu yana geliştirme çalışmaları yaptığını belirtiyor.

Microsoft, 2005 Kasım ayında satışa sunduğu Xbox 360 ile yaklaşık 54,4 milyonluk satış sayısına ulaşmayı başarmıştı.


<a href="http://www.bgr.com/2011/06/27/microsoft-to-unveil-new-xbox-at-e3-2012/">BGR</a> Yorum Yaz
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OZKNaln 8 yıl
bnde merak edıyorum grafık ve işlemci ne kllanılacak neyle kıyaslanacak 8800gt ıle oynadıgın detayda bu konsollarda oynaya mıyorsun halan bıraz yazık artık deyıstırmelerı lazım bırtakım seylerı .
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acmtncy 8 yıl
Legend_Warrior
Sonyde tanıtabilir aynı zamanda konsolunu yani daha az farklı bir donanım olur zaten hissedilmiyor..Bir medya olayı var onu da çok büyük donanım farkı gibi söylemişsin ama MSde yeterli büyüklükte bir medya kullanacaktır başka ne farkı kaldı hissettiğimiz çok merak ettim..Multiplatform oyunlarda çuvallar yine PS4 ama o kesin..

yeterli büyüklükte medya olarak benim bildiğim blu-ray var sadece.başka varsa söyleyin. hd-dvd blu-ray karşısında kaybetti ve blu-ray de sonye ait. bakalım neler olacak
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NKFPK 8 yıl

acmtncy

Legend_Warrior

Sonyde tanıtabilir aynı zamanda konsolunu yani daha az farklı bir donanım olur zaten hissedilmiyor..Bir medya olayı var onu da çok büyük donanım farkı gibi söylemişsin ama MSde yeterli büyüklükte bir medya kullanacaktır başka ne farkı kaldı hissettiğimiz çok merak ettim..Multiplatform oyunlarda çuvallar yine PS4 ama o kesin..

yeterli büyüklükte medya olarak benim bildiğim blu-ray var sadece.başka varsa söyleyin. hd-dvd blu-ray karşısında kaybetti ve blu-ray de sonye ait. bakalım neler olacak

xp vista win7 de microsoft a ait....
bunlar sana bir şey ifade ediyormu.....
download....live falan....medya ne depolama ne

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LKLC 8 yıl
Benim fikrime göre; böyle haberleri, bir grup insan sallayarak ortaya atıyor. Resmi açıklama olmadan inanılmaması gerek.
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séquestre 8 yıl
5 yıldır uğraşıyorlarmış güzel bir konsol olur umarım
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blank42 8 yıl
Bellliydi zaten,kesinleşti gibi bir şey söylentiler bu şekilde çoğalacak.Resmi açıklama gelmiyecek / yada gelecek şimdilik plan yok denilecek.

E3 2012' yaklaşıncada resmi açıklama gelecek


2013 ile yeni konsola merhaba diyeceğiz
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tablocu 8 yıl
kesin açıklama geldiği an satarım
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