Yeni nesil Xbox'ın üzerindeki perde E3 2012'de kalkabilir

Yazılım devi Microsoft'un şüphesiz piyasaya sürdüğü en başarılı donanımsal ürünü olan Xbox'un yeni nesili gelecek yaz düzenlenecek olan E3 2012'de görücüye çıkabilir.

BGR'ın Microsoft'un Eğlence ve Cihaz Bölümü içersindeki kaynağından aldığı bilgiye göre, yeni nesil Xbox oyun konsolunu gelecek yıl düzenlenecek olan E3 fuarında gün yüzüne çıkarmayı planlıyor. Microsoft'un sergileyeceği konsolun satışa sunulma takvimiyle ilgili bir bilgisi bulunmayan kaynak, Microsoft'un konsol üzerinde 2006 yılından bu yana geliştirme çalışmaları yaptığını belirtiyor.

Microsoft, 2005 Kasım ayında satışa sunduğu Xbox 360 ile yaklaşık 54,4 milyonluk satış sayısına ulaşmayı başarmıştı.

<a href="http://www.bgr.com/2011/06/27/microsoft-to-unveil-new-xbox-at-e3-2012/">BGR</a>