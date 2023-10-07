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    Nintendo Switch 2’nin çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı

    Dünyanın en popüler oyun konsollarından olan Nintendo Switch’in yakın zamanda yenilenmesi bekleniyor. Birçok sızıntıya konu olan yeni konsolun şimdi de çıkış tarihi ortaya çıktı.
    Merakla beklenen Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Wii U ile büyük bir başarısızlığa imza atan Nintendo, 2017 yılında hem taşınabilir hem de ev konsolu olan Switch’i piyasaya sürmüştü. Hibrit konsol, kısa sürede popülerlik kazandı ve gelmiş geçmiş en çok satan konsollardan biri olmayı başardı. Ancak Switch’in performans konusunda yaşadığı sıkıntılar, yeni bir konsolun yakın zamanda tanıtılacağına işaret ediyor. Bir süredir sızıntılara konu olan yeni Nintendo konsolundan önemli detaylar geldi.

    Yeni Nintendo Switch Eylül 2024’te satışa çıkacak

    Rise of the Ronin sızıntıları ile bilinen SoldierDelta, Discord üzerinden yeni Nintendo konsolu hakkında bilgiler paylaştı. Bu rapora göre Nintendo’nun yeni nesil konsolu, şirket içerisinde NG adıyla geliştiriliyor ancak konsolun son ismine henüz karar verilmemiş. Ayrıca NG kod adlı konsolun 2024 yılının eylül ayında satıla çıkacağı belirtiliyor. Konsolun dijital sürümünün 399$ fiziksel sürümünün ise 449$ olacağı da gelen bilgiler arasında.

    Merakla beklenen Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tüm bunların yanı sıra SoldierDelta, yeni Nintendo konsolunun ufak bir gecikme yaşayabileceğini ve Kasım 2024’te satışa çıkabileceğini de belirtti. Bu bilgiler, Nintendo Switch 2 hakkında daha önce ortaya atılan sızıntıları destekler nitelikte. İddialara göre Nintendo, haziran-ağustos arasında ciddi bir pazarlık kampanyası başlatmayı planlıyor, bu da demek oluyor ki Switch’in yeni versiyonu önümüzdeki aylarda tanıtılabilir.


    Nintendo Switch 2 neler sunacak?

    Switch’in dünyada en çok satan üçüncü konsol olması Nintendo’nun planlarını oldukça değiştirmişe benziyor. Normalde her konsolu ile yeni fikirler deneyen firma, yeni nesil konsolu ile Nintendo Switch’in izinden gidecek. Taşınabilir ve ev konsolu formatı sunacak olan bu sistem, baştan aşağı yenilenmiş donanımı ile dikkatleri üzerine çekecek. İddialara göre firmanın yeni platformu, Playstation 4 ve Xbox One seviyesinde bir performans sunacak. Nvidia tarafından tasarlanacak özel bir Tegra işlemcisine sahip olacak bu konsolun DLSS ve ışın izleme gibi yeni nesil teknolojileri desteklemesi de bekleniyor.

    Bütün bu yeniliklere rağmen yeni nesil Switch’in OLED ekran yerine LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca raporlara göre Nintendo, geriye dönük uyumluluk konusunda henüz bir karara varmamış. Bakalım Nintendo, yeni nesil konsolu ile oyun pazarını nasıl etkileyecek.
     

    Kaynakça https://www.polygon.com/nintendo/23899504/nintendo-switch-2-release-date-power-name-games https://wccftech.com/nintendo-switch-2-september-release-two-models/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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