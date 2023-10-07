Nintendo Switch 2’nin çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı

Yeni Nintendo Switch Eylül 2024’te satışa çıkacak
Rise of the Ronin sızıntıları ile bilinen SoldierDelta, Discord üzerinden yeni Nintendo konsolu hakkında bilgiler paylaştı. Bu rapora göre Nintendo’nun yeni nesil konsolu, şirket içerisinde NG adıyla geliştiriliyor ancak konsolun son ismine henüz karar verilmemiş. Ayrıca NG kod adlı konsolun 2024 yılının eylül ayında satıla çıkacağı belirtiliyor. Konsolun dijital sürümünün 399$ fiziksel sürümünün ise 449$ olacağı da gelen bilgiler arasında.
Nintendo Switch 2 neler sunacak?
Switch’in dünyada en çok satan üçüncü konsol olması Nintendo’nun planlarını oldukça değiştirmişe benziyor. Normalde her konsolu ile yeni fikirler deneyen firma, yeni nesil konsolu ile Nintendo Switch’in izinden gidecek. Taşınabilir ve ev konsolu formatı sunacak olan bu sistem, baştan aşağı yenilenmiş donanımı ile dikkatleri üzerine çekecek. İddialara göre firmanın yeni platformu, Playstation 4 ve Xbox One seviyesinde bir performans sunacak. Nvidia tarafından tasarlanacak özel bir Tegra işlemcisine sahip olacak bu konsolun DLSS ve ışın izleme gibi yeni nesil teknolojileri desteklemesi de bekleniyor.
Bütün bu yeniliklere rağmen yeni nesil Switch’in OLED ekran yerine LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca raporlara göre Nintendo, geriye dönük uyumluluk konusunda henüz bir karara varmamış. Bakalım Nintendo, yeni nesil konsolu ile oyun pazarını nasıl etkileyecek.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.