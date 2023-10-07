Nintendo Switch 2’nin çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Wii U ile büyük bir başarısızlığa imza atan Nintendo, 2017 yılında hem taşınabilir hem de ev konsolu olan Switch’i piyasaya sürmüştü. Hibrit konsol, kısa sürede popülerlik kazandı ve gelmiş geçmiş en çok satan konsollardan biri olmayı başardı. Ancak Switch’in performans konusunda yaşadığı sıkıntılar, yeni bir konsolun yakın zamanda tanıtılacağına işaret ediyor. Bir süredir sızıntılara konu olan yeni Nintendo konsolundan önemli detaylar geldi.

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Yeni Nintendo Switch Eylül 2024’te satışa çıkacak

Rise of the Ronin sızıntıları ile bilinen SoldierDelta, Discord üzerinden yeni Nintendo konsolu hakkında bilgiler paylaştı. Bu rapora göre Nintendo’nun yeni nesil konsolu, şirket içerisinde NG adıyla geliştiriliyor ancak konsolun son ismine henüz karar verilmemiş. Ayrıca NG kod adlı konsolun 2024 yılının eylül ayında satıla çıkacağı belirtiliyor. Konsolun dijital sürümünün 399$ fiziksel sürümünün ise 449$ olacağı da gelen bilgiler arasında.

Tam Boyutta Gör Tüm bunların yanı sıra SoldierDelta, yeni Nintendo konsolunun ufak bir gecikme yaşayabileceğini ve Kasım 2024’te satışa çıkabileceğini de belirtti. Bu bilgiler, Nintendo Switch 2 hakkında daha önce ortaya atılan sızıntıları destekler nitelikte. İddialara göre Nintendo, haziran-ağustos arasında ciddi bir pazarlık kampanyası başlatmayı planlıyor, bu da demek oluyor ki Switch’in yeni versiyonu önümüzdeki aylarda tanıtılabilir.



Nintendo Switch 2 neler sunacak?

Switch’in dünyada en çok satan üçüncü konsol olması Nintendo’nun planlarını oldukça değiştirmişe benziyor. Normalde her konsolu ile yeni fikirler deneyen firma, yeni nesil konsolu ile Nintendo Switch’in izinden gidecek. Taşınabilir ve ev konsolu formatı sunacak olan bu sistem, baştan aşağı yenilenmiş donanımı ile dikkatleri üzerine çekecek. İddialara göre firmanın yeni platformu, Playstation 4 ve Xbox One seviyesinde bir performans sunacak. Nvidia tarafından tasarlanacak özel bir Tegra işlemcisine sahip olacak bu konsolun DLSS ve ışın izleme gibi yeni nesil teknolojileri desteklemesi de bekleniyor.

Bütün bu yeniliklere rağmen yeni nesil Switch’in OLED ekran yerine LCD ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca raporlara göre Nintendo, geriye dönük uyumluluk konusunda henüz bir karara varmamış. Bakalım Nintendo, yeni nesil konsolu ile oyun pazarını nasıl etkileyecek.



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