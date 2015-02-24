Yeni nesil iPhone ve LG G4 modelinin DRAM bellekleri Samsung'dan

Son dönemde üretim süreçlerini geliştirmenin yanında bellek modülleri konusunda da önemli adımlar atan Samsung, son olarak 20nm fabrikasyon süreci ile DDR4 RAM bellekler üretmeye başlamıştı. Firmanın bu yıl önemli tedarik anlaşmalarına imza attığı belirtiliyor.

Sektörden gelen bilgilere göre Samsung, bu yıl itibariyle LG G4 modeli için DRAM tedariği yapacak. Ayrıca Apple'ın firma içerisinde Phone 6S olarak adlandırılan yeni iPhone modeli için de yüzde 50 oranında tedarik yapmaya hazırlanıyor.

DRAM belleklerinin hangi türde olacağı belirtilmemiş ancak tahminler her iki firmanın da Samsung'un DDR4 RAM'lerinin tabiri yerindeyse tadına bakmak istediği yönünde. Samsung hatırlanacağı üzere Apple A9 yongasetlerinin de önemli bir kısmının üretimini üzerine almıştı. (https://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/Samsung-yeni-nesil-A9-yongasetlerinin-yuzde-75ini-uretecek.htm) Apple'ın geçmiş yıllarda Samsung'un izlerini iOS cihazlarından tamamen silme çalışmalarına rağmen bu izlerin artarak devam etmeye başladığına şahit oluyoruz.

Samsung zaten yonga bölümünün önümüzdeki yıllar için büyük üretim anlaşmaları yaptığını ve üretim tesislerine büyük yatırımlar yapacağını geçen yıl dile getirmişti. Firma her ne kadar mobil cihaz pazarında durgunluk yaşasa da yonga üretiminin artması ile oluşan dezavantajı telafi eecek seviyeye gelebilir. Elbette bunlar şimdilik resmiyet kazanmamış haberler.













http://www.phonearena.com/news/Samsung-signs-mega-deals-to-supply-DDR4-RAM-for-the-iPhone-6S-and-the-LG-G4_id66335