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Yeni nesil iPhone ve LG G4 modelinin DRAM bellekleri Samsung'dan

4 yıl
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1
35
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil iPhone ve LG G4 modelinin DRAM bellekleri Samsung'dan
Son dönemde üretim süreçlerini geliştirmenin yanında bellek modülleri konusunda da önemli adımlar atan Samsung, son olarak 20nm fabrikasyon süreci ile DDR4 RAM bellekler üretmeye başlamıştı. Firmanın bu yıl önemli tedarik anlaşmalarına imza attığı belirtiliyor.
Sektörden gelen bilgilere göre Samsung, bu yıl itibariyle LG G4 modeli için DRAM tedariği yapacak. Ayrıca Apple'ın firma içerisinde Phone 6S olarak adlandırılan yeni iPhone modeli için de yüzde 50 oranında tedarik yapmaya hazırlanıyor.
DRAM belleklerinin hangi türde olacağı belirtilmemiş ancak tahminler her iki firmanın da Samsung'un DDR4 RAM'lerinin tabiri yerindeyse tadına bakmak istediği yönünde. Samsung hatırlanacağı üzere Apple A9 yongasetlerinin de önemli bir kısmının üretimini üzerine almıştı. (https://www.donanimhaber.com/iphone/haberleri/Samsung-yeni-nesil-A9-yongasetlerinin-yuzde-75ini-uretecek.htm) Apple'ın geçmiş yıllarda Samsung'un izlerini iOS cihazlarından tamamen silme çalışmalarına rağmen bu izlerin artarak devam etmeye başladığına şahit oluyoruz.
Samsung zaten yonga bölümünün önümüzdeki yıllar için büyük üretim anlaşmaları yaptığını ve üretim tesislerine büyük yatırımlar yapacağını geçen yıl dile getirmişti. Firma her ne kadar mobil cihaz pazarında durgunluk yaşasa da yonga üretiminin artması ile oluşan dezavantajı telafi eecek seviyeye gelebilir. Elbette bunlar şimdilik resmiyet kazanmamış haberler.




http://www.phonearena.com/news/Samsung-signs-mega-deals-to-supply-DDR4-RAM-for-the-iPhone-6S-and-the-LG-G4_id66335 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
SAMSUNG MU IĞĞĞĞYYY İĞRENÇ BİR TASRIMCI FİRMA BENCE
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Bence mobilden çıkmalılar zarar ettiriyor firmaya bence mobil yerine bilgisayar mobil işlemci ram üretimi iş makinaları ekran teknolojileri akıllı ev aletleri ne daha çok yönlenmeliler o kadar çok telefon çıkarıyor ve satamıyor sonra Buda onun zarar etmesine neden oluyor yada tizen i geliştirip telefonlarına onu koyarsa ve iOS gibi gizliydi süper olur ve daha az telefon çıkarmalı çok zarar ediyor çünkü
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DesertEagle67 4 yıl
Adamlar affetmiyor artık samsung cidden değişiyor
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Elsa 4 yıl DesertEagle67
DesertEagle67
Adamlar affetmiyor artık samsung cidden değişiyor

Samsung uzun zamandır yarı iletken sektöründe faaliyet gösteriyor. Ama mobil sektörde yenilik yapamıyor
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darkdiva 4 yıl
Samsung, kendisini batıran Donanım Haber üyelerine öpücük gönderiyor :p
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Crashlone 4 yıl
Samsung yakında pc sektöründede kendini göstermeye başlarsa işte rekabet ozaman başlar.
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McLaren64 4 yıl
Samsung her türlü para kazanıyor. Şu adamlara imreniyorum resmen.
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Guest-FA9189F46 4 yıl McLaren64
McLaren64
Samsung her türlü para kazanıyor. Şu adamlara imreniyorum resmen.

Şöyle bir şirketimiz olsa daha neydi :( adamlar bizden çok çok daha sonra kuruldular ama bizi ezdi geçtiler :(
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Batumatu 4 yıl
Samsung batarcılar neredeler?
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Guest-FA9189F46 4 yıl Batumatu
Batumatu
Samsung batarcılar neredeler?

Ben Samsung mobile batar diyiyorum ve hala aynı fikirdeyim 10 telefon çıkarmıyormuş yılda 25 tane telefon çıkartıyor a e s note Alpha j modelleri var ha edge mini onları saymadım daha temel serileri saydım grand mega da var sonra biz tüketiciler için kötü oluyor satamıyor üretimini durduruyor ara modellerim örneğin Alpha bence güzel telefonda s5 den daha çok beğeniyordum ama üretimi durdu maalesef
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mu5tafa 4 yıl
Yani lg apple sattıkça samsung kazanacak.
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i3e 4 yıl
rakipleri satışta samsungu geçerse ne olur? samsung kazanır :)
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GoldPunch 4 yıl
Samsung coştu resmen.
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