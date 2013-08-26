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Yeni retina MacBook Pro'lar, Eylül ayında satışa sunuluyor (?)

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Yeni retina MacBook Pro'lar, Eylül ayında satışa sunuluyor (?)
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2013 model MacBook Air’ların yüksek pil ömrü sunmasıyla birlikte teknoloji severlerin merakla beklediği yeni nesil retina MacBook Pro’lar, 10 Eylül’de yapılacak olan etkinliğin sürpriz konukları olabilir.

MacBook Pro’ların tedarik zinciri içerisindeki bazı isimlerin Tayvan’ın yerel yayın organlarından Want Daily’ye yaptığı açıklamalara göre Haswell işlemcisinden güç alan yeni nesil MacBook Pro’lar eylül ayı içerisinde satışa sunulacak. Bu durumda yeni rMBP’ların lansmanı ise 10 Eylül’de yapılması beklenen ve yeni iPhone’lar ile iPod’ların tanıtılacağı etkinlikte gerçekleştirilecek.

Apple’a yakın isimlerden biri olan KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo, yeni nesil rMBP’ların tanıtımı için ilk olarak WWDC 2013’ü işaret etmiş; ancak sonradan bu tarihi eylül ayı olarak güncellemişti. Ayrıca OS Mavericks'in hali hazırda 6.betasının geliştiricilere yayınlanmış olması ve Mavericks ile yeni rMBP'ların aynı zamanda satışa sunulacağı beklentisiyle; yeni rMBP'ların eylül ayında satışa sunulma ihtimalini arttırmıyor değil.

Haswell işlemcisinden gücünü alması beklenen yeni rMBP’ların standart konfigürasyonlarında neler sunacağı merakla bekleniyor. Ortak kanı standart konfigürasyonda 256GB’lık depolama alanı olacağı yönündeyken; bellek kapasitesinin ise 8 mi yoksa 16 mı olacağı konusunda çelişkili açıklamalar bulunuyor. Ayrıca, Haswell tarafındaki grafik performansının, önceki nesile göre çok daha yüksek olmasından ötürü, Apple’ın en azından standart konfigürasyonlarda harici ekran birimine yer vermeyeceği ve bunun özel konfigürasyonlarda yer alacağı konuşulanlar arasında.

Diğer taraftan Apple’ın geleneksel MBP’ları güncelleyip güncellemeyeceği de şimdilik netlik kazanmamakla birlikte, beklenti Apple’ın MacBook Pro tarafından sadece retina modelleriyle birlikte yoluna devam edeceği yönünde.


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Salvatuon 6 yıl
Arkadaslar Final Cut ogrenmem lazim, bunun icin de numerik klavyesi olan minimum 15 inch bir Macbook Pro almayi dusunuyorum. Haswell ve retina ikilisini beklemeli miyim sizce? Fiyat olarak aşağı yukari ne olur bir de?
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EddyCue 6 yıl
32gb bak hadi diyorum, uctun mu 32 tamam da 64 nedir arkadas. server mi aliyorsun, yoksa akademik calisma mi yapacaksin?

8 yeter, 16 onundeki 5-6 sene kafanin rahat olmasini saglar. fazlasi gereksiz. 15 yillik ram alsan ne fayda edecek ki? 5 sene sonra islemcisi zaten sinira dayanmis olacak. hic bir ise yaramayacak o esktra 48 gb ram. islemci o veriyi adam gibi kontrol edemez cunku.
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thal1on 6 yıl
Bana göre:
-Intel Core i7 4700MQ
-8 GB 1600 MHz RAM
-Nvidia GeForce GTX 765M veya GT 750M
-256 GB SSD
özellikleriyle gelir.
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greenleafffff 6 yıl

-Intel Core i7 4700MQ
-8 GB 1600 MHz RAM
-Nvidia GeForce GT 750M
-256 GB SSD
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senersongur 6 yıl
7990 koyarlarsa iyi.
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multiTYRT 6 yıl
i7 4770K
Minimum GTX 680XM harici
Bunlar gelirse alıcıyım
Onun için bekliyorum.
MBP değil bomba bildiğiniz
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balcis 6 yıl
sadece retina gelirse fiyatlar da retina ve normal pro'lar arasında bir yerde olacaktır diye tahmine diyorum. ondan sonra gelsin retina 13" refurb :)
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TeamAnimus 6 yıl
Harici ekran kartlarında çok da yüksek bir beklenim içine girmeyin derim, büyük ihtimalle HD 8850M ya da GT 750M görürüz yeni nesilde.
16GB her ne kadar mükemmel olacaksa da Apple'dan böyle mütevazı bir davranış görmek çok zor olur, bu yüzden ben 8GB geleceği kanaatindeyim.
256GB SSD depolamaya zaten kesin gözüyle bakıyorum, HDD seçeneği ise rMBP'lerde incelik ön planda olduğu için bana imkansız gibi geliyor fakat yine de belli olmaz, Apple bizi şaşırtabilir.

Harici ekran kartı olmayacağı ve yüksek çözünürlüklü panel üretimindeki maliyetlerin düşmüş olabileceğini değerlendirirsek şu anki rMBP'lerin başlangıç fiyatında yaklaşık bi 200$'lık düşüş olabilir. Tabi bu düşüşü bahane ederek 256GB'lik SSD'yi 128'e de düşürebilir Apple.

Fakat ben hep MBP'lerin revize edilip ekran çözünürlüklerinin 1920x1200'e çıkarılması gerektiğini düşünmüştüm. Sonuçta şu an bir çok kişinin rMBP yerine MBP almasındaki en büyük sebep konfigrasyonlarının tarafımızca değiştirilebilmesi idi. Apple'ın bunu göz önünde bulundurarak MBP hakkında da iyi birşeyler yapması gerekiyor diye düşünüyorum.

edit:imla
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tolgabjk 6 yıl
Ya artık 256 gb ı bıraksalarda 1 tb falan koysalar fazla pahalı olmadan ne güzel olur çok az
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Guest-F8946C419 6 yıl tolgabjk
tolgabjk

Ya artık 256 gb ı bıraksalarda 1 tb falan koysalar fazla pahalı olmadan ne güzel olur çok az

SSD den mi bahsediyorsun?
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Divinity 6 yıl
gtx 770li bir versiyon çıkartırlarsa talibim
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