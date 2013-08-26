Yeni retina MacBook Pro'lar, Eylül ayında satışa sunuluyor (?)

2013 model MacBook Air’ların yüksek pil ömrü sunmasıyla birlikte teknoloji severlerin merakla beklediği yeni nesil retina MacBook Pro’lar, 10 Eylül’de yapılacak olan etkinliğin sürpriz konukları olabilir.

MacBook Pro’ların tedarik zinciri içerisindeki bazı isimlerin Tayvan’ın yerel yayın organlarından Want Daily’ye yaptığı açıklamalara göre Haswell işlemcisinden güç alan yeni nesil MacBook Pro’lar eylül ayı içerisinde satışa sunulacak. Bu durumda yeni rMBP’ların lansmanı ise 10 Eylül’de yapılması beklenen ve yeni iPhone’lar ile iPod’ların tanıtılacağı etkinlikte gerçekleştirilecek.

Apple’a yakın isimlerden biri olan KGI Securities analistlerinden Ming-Chi Kuo, yeni nesil rMBP’ların tanıtımı için ilk olarak WWDC 2013’ü işaret etmiş; ancak sonradan bu tarihi eylül ayı olarak güncellemişti. Ayrıca OS Mavericks'in hali hazırda 6.betasının geliştiricilere yayınlanmış olması ve Mavericks ile yeni rMBP'ların aynı zamanda satışa sunulacağı beklentisiyle; yeni rMBP'ların eylül ayında satışa sunulma ihtimalini arttırmıyor değil.

Haswell işlemcisinden gücünü alması beklenen yeni rMBP’ların standart konfigürasyonlarında neler sunacağı merakla bekleniyor. Ortak kanı standart konfigürasyonda 256GB’lık depolama alanı olacağı yönündeyken; bellek kapasitesinin ise 8 mi yoksa 16 mı olacağı konusunda çelişkili açıklamalar bulunuyor. Ayrıca, Haswell tarafındaki grafik performansının, önceki nesile göre çok daha yüksek olmasından ötürü, Apple’ın en azından standart konfigürasyonlarda harici ekran birimine yer vermeyeceği ve bunun özel konfigürasyonlarda yer alacağı konuşulanlar arasında.

Diğer taraftan Apple’ın geleneksel MBP’ları güncelleyip güncellemeyeceği de şimdilik netlik kazanmamakla birlikte, beklenti Apple’ın MacBook Pro tarafından sadece retina modelleriyle birlikte yoluna devam edeceği yönünde.