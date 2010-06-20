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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Mac Mini'ler SDXC desteği sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,7b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın geçtiğimiz hafta içinde sessiz sedasız güncellediği yeni nesil Mac Mini'nin reklamı yapılmayan yeni bir özelliği ortaya çıktı. Gizmodo'nun bir kullanıcıya dayandırdığı haberine göre yeni nesil Mac Mini'ler SD kart girişleri üzerinden yeni nesil hafıza kartları SDXC kartlarına da destek veriyor. Kısacası 300MB/s'lik veri transfer hızıyla 2TB'a kadar depolama alanı sunabilen SDXC'ler sayesinde Mac Mini'lerin depolama kapasitelerinde rahatlıkla üst seviyelere çıkartılabilecek.

Her ne kadar SDXC'ler 2TB'a kadar depolama alanı sunabilse de şimdilik kart üreticilerinin 64GB'lık SDXC modelleri bulunuyor.


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Batuist 9 yıl
zaten 2TB lık bir kart bulablirsen onu satıp birkaç mac mini alabilirsin.. hatta üstüne birde iphone alırsın...
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