Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeniden yapılanma son çeyrekte AMD'ye kar getirdi

4 yıl
705
1
40
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeniden yapılanma son çeyrekte AMD'ye kar getirdi

Yılın başından bu yana kayıplar yaşayan ve düze çıkmak için yeniden yapılanma sürecine giren AMD, sürecin meyvelerini toplamaya başladı. Firma bu yıl ilk kez kar elde etmeyi başardı. 

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle 1.43 milyar dolar gelir elde eden AMD, faaliyet karı olarak 63 milyon dolar, net kar olarak da 17 milyon doları hanesine yazdırdı. Yılın ilk çeyreğinde 20 milyon dolar zarar eden firma, ikinci çeyrekte de 36 milyon dolar zarar açıklamıştı.

Elde edilen gelirde aslan payı bilgisayar ve grafik bölümünün oldu. Bölüm toplamda 781 milyon dolar gelir elde etti. Ancak 17 milyon dolar kayıptan kurtulamadı. Kurumsal bölüm ise 648 milyon dolar gelir ve 108 milyon dolar faaliyet karına ulaştı. 

AMD yıl sonuna kadar global işgücünü yüzde 7 azaltmayı planlıyor. Bu sayede yılın dördüncü çeyreğinde 9 milyon dolar, gelecek yıl ise 85 milyon dolar tasarruf elde edilecek. Ancak tazminatlar nedeniyle gelirin yüzde 13 oranında düşmesi bekleniyor.  

http://www.electronista.com/articles/14/10/17/net.revenues.positive.for.the.first.time.in.2014.reduced.workforce.will.save.9m/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
magnagizmo 4 yıl
amd buyur rekabet artar sacmalıklarını bırakın artık. 2 tane işlemci yapan firma var rekabet olsa ne olmasa ne. ha nolur amd 1000 lıraya satar ıntel 1300 yıne ucuza alamassınız merak etmeyın 10 tane fırma olsa eyv ama bu işler oyle deil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 4 yıl
adamlar en azından kazıkçı ve dolandırıcı değiller ürettikleri ürünlerin arkasındalar. İntelin U ibareli olup ta 4 çekirdekli işlemci fiyatına sattığı ürünlerdeki gibi akıl karıştıran işler ile uğraşmıyorlar. dizüstü cephesinde daha fazla amd ürün olmalı intelin U serisi ürünlerine herkesin tepki göstererek ya fiyatını indirmeye zorlamalı yada üretmesin nedir bu 4 çekirdekli işlemci yerine 2 çekirdekli makinaları 3000 lira ve üstü rakamlara bile satmak. gerçek 4 çekirdekliler bile yanında bedava kalıyor. İ7 işlemcileri düşük kapasitesi için kimse almıyor herkes yüksek performans ve istikrarlı olmasından dolayı tercih ediyor isim yapana kadar hep 4 çekirdek yaptılar isim yapınca kafalara İ7 en güçlü kazınınca yine çaktırmadan çakma çift çekirdekli İ7 leri sürmeye başladılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zotacing 4 yıl
AMD ucuz işlemci sloganından uzaklaştı. Orta seviye bir işlemcisini 500TL'ye satıyor, hiç bir avantajları kalmadı artık. Tabi bu 500TL içinde en az 200TL kâr yapan uyanıkları göz ardı etmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fds14 4 yıl ekrem71
güzel bir haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leaderjack1 4 yıl
fan değilim ama amd batarsa kredi ceker ekran kartı alırsınız artık .ARtık intel sizin cebinizemi yumruk atar yoksa başka bir yerinizemi bilemem orasını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilverBallers 4 yıl
Umarız AMD dahada kalkınır da şirketler arası rekabet artar.Artan bu rekabetle birlikte fiyatlarda daha alınabilir bir hale gelir.Ekran kartı bölümünde hem performans hemde fiyat konusunda başarılı olduklarını düşünüyorum.CPU bölümünde de tek çekirdek performansı konusunu da çözerlerse tamamdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 4 yıl
Yine bir " İntel daha iyidir " ile karşı karşıyayız.
Haber de İntel'le alakası olmayan bir haber aslında.
Bizde biliyoruz Bugatti Veyron çok iyi ama naparsın Passat bile bizim için lüks Bora bulsam öpüp başıma korum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 4 yıl
Fanboylara cevap verip konuyu kirletmeyin beyler

Şu işlemcilerin tek çekirdek performansını geliştirmeleri lazım artık çekirdek le olmuyor bu iş tamam F/P üretiyorlar ama biraz daha üstüne gitmeleri lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ynsemre1 4 yıl
Bu htc ile amd nin gidişatını birbirine çok benzetiyorum eskiden piyasanın krallarıydı sonra ardı arkası gelmeyen zarar açıklamaları ardından yeniden yapılanmalar felan toparlamaya daha düzgün işler yapmaya başlamaları hep aynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 4 yıl
Agzim acik kaldi.amd ve kar.sok oldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 4 yıl
Umarım bu çıkış devam eder, gpu ile yakaladığı başarıyı kesinlikle işlemci kısmında da göstermesi gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Üfler 4 yıl
helal olsun ama intel bana göre daha iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-ForeverY- 4 yıl
AMD 4790 gibi performansı olan bir işlemci çıkarsa ve fiyatı da uygun olsa millet AMD te şükürler sunar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CagriErcan 4 yıl
Amd yi gerçekten de İntel'in kurnazlığı ve İşlemci pazarında ki liderliği zarara sokuyor. Grafik birimine gerçekten önem veriyor lakin hala driver konusunda sıkıntılar mevcut. Şu an ARGE bölümünü acilen İşlemci kısmına çevirmeli ki, Gpu pazarındaki sağlıklı yükselişi İşlemci bölümünde de yakalasın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.i. 4 yıl
AMD şuan için sadece bilgisayar işlemcileri tarafında kötü.. Bu plana devam ederlerse yakında batabilir bile.. Stratejileri çok kötü, övdüğü hızlı işlemcileri ufak dizüstülere çıkmadı büyük ihtimal ısınma sorunu vardı, markalar ufak disüstü modellerde hızlı amd işlemcilerini koymadı.


Tamamen çok farklı bir yol izlemeleri gerek, dizüstü pazarını resmen intele bıraktı kendi salaklığı yüzünden, nokta. Kaç yıldır hatasını düzeltmedi gitti, artık millet 12-13-14niç hızlı yüksek donanımlı dizüstüleri tercih ediyor, özellikle iş adamları vs. yanında gezdirmek için..

AMD gözümden düştü, gidişhatı çok berbat..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
705 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite Özel: Apple lansmanını değerlendirdik 4 yıl Mobilite Özel: Google Nexus Lansmanı 4 yıl 2si1 "Uzun metraj" Teknoloji ve Oyun programı 4 yıl Turkcell'in yeni TV platformu Turkcell TV Plus lanse edildi 4 yıl Mikado MD-2552 Test Masamızda 4 yıl iPad Air 2 Canlı "Simultane Çeviri" ile Tekrar yayın 4 yıl Nokia Lumia 735 ve Lumia 830 özel röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim