Yeniden yapılanma son çeyrekte AMD'ye kar getirdi





Yılın başından bu yana kayıplar yaşayan ve düze çıkmak için yeniden yapılanma sürecine giren AMD, sürecin meyvelerini toplamaya başladı. Firma bu yıl ilk kez kar elde etmeyi başardı.





Yılın üçüncü çeyreği itibariyle 1.43 milyar dolar gelir elde eden AMD, faaliyet karı olarak 63 milyon dolar, net kar olarak da 17 milyon doları hanesine yazdırdı. Yılın ilk çeyreğinde 20 milyon dolar zarar eden firma, ikinci çeyrekte de 36 milyon dolar zarar açıklamıştı.





Elde edilen gelirde aslan payı bilgisayar ve grafik bölümünün oldu. Bölüm toplamda 781 milyon dolar gelir elde etti. Ancak 17 milyon dolar kayıptan kurtulamadı. Kurumsal bölüm ise 648 milyon dolar gelir ve 108 milyon dolar faaliyet karına ulaştı.





AMD yıl sonuna kadar global işgücünü yüzde 7 azaltmayı planlıyor. Bu sayede yılın dördüncü çeyreğinde 9 milyon dolar, gelecek yıl ise 85 milyon dolar tasarruf elde edilecek. Ancak tazminatlar nedeniyle gelirin yüzde 13 oranında düşmesi bekleniyor.

http://www.electronista.com/articles/14/10/17/net.revenues.positive.for.the.first.time.in.2014.reduced.workforce.will.save.9m/