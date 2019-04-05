Yenilenebilir enerji üretimi artarken, fosil yakıtlara olan talep bir türlü azalmıyor

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Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyaçlarımızı farklı kaynaklardan karşılamak hem insanlığın hem de gezegenimizin geleceği için önem arz ediyor. Toplumlardaki bilinç arttıkça yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeler de daha hızlı olabiliyor. Ancak farklı iklim kurumlarından gelen raporlar, küresel enerji kullanımı konusunda maalesef tamamen olumlu bir tablo çizemiyorlar.

Örneğin Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (the International Renewable Energy Agency - IRENA), yenilenebilir enerjinin; toplam dünya enerji kapasitesinin üçte birini oluşturarak en yüksek seviyesine ulaştığını söylemiş. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı (the International Energy Agency - IEA) ise enerji için en hızlı talep artışının, içinde bulunduğumuz 10 yılda gerçekleştiğini ve fosil yakıtların da bu artışa önderlik ettiğini belirtiyor.

IRENA’ya göre 2018 yılında küresel enerji hacmine 171GW yenilenebilir enerji eklenmiş. Söz konusu miktar yıl bazında artışı %7.9 seviyesinde yükseltirken, yeni enerji üretim kapasitesinin de üçte ikisinden sorumlu olmuş. Hidroelektrik enerjisi dünya çapında 1,172GW ile birincilik ipini göğüslerken onu sırasıyla 564GW ile rüzgâr enerjisi ve 2018 yılında en hızlı büyümeyi gerçekleştiren güneş enerjisi ise 480GW ile takip etmiş.

Doğal gaz sektörde lider

Yukarıda bahsi geçen büyüme rakamlarına rağmen, fosil yakıtlara olan iştahımız ise kabarmaya devam ediyormuş gibi gözüküyor. IEA raporuna göre 2018 yılında gezegenin yakıt seçimi, doğal gaz olmuş. Sektörde en çok kârı getiren doğal gaz ticareti, toplam enerji tüketimi artışının %45’inin sorumlusu olmuş. Hesaba kömür katıldığında ise fosil yakıtların artışa katkısı son iki yılda %70’leri bulmuş. Bütün bu rakamların CO2 emisyonlarını %1.7 oranında artırarak, miktarı 2018 yılında 33 gigatona ulaştırdığı ifade ediliyor.

IEA’nın icra direktörü Dr. Fatih Birol, 2018’in petrol için yine bir “altın yıl” olduğunu söylerken, iklim üzerinde yapılan yıkımı hafifletmek için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulamış. Birol, “Yenilenebilir enerjideki önemli artış oranlarına rağmen, küresel emisyon değerleri de artmaya devam ediyor. Bu durum da gösteriyor ki mücadeleye her cephede devam edilmesi ve %100 temiz enerji çözümleri, emisyonların azaltılması, verimliliğin artırılması, ayrıca karbon yakalama, kullanma ve depolama gibi yaratıcı yöntemlerin teşvik edilmesi alternatiflerinin hızla masaya yatırılması gerekiyor.” sözleriyle durumun önemini özetlemiş.

https://www.engadget.com/2019/04/03/renewable-energy-is-on-the-rise-but-so-are-fossil-fuels/