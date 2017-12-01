Yenilenen Mazda6 artık daha güçlü!

Mazda, 2017 Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında yenilenen 2018 Mazda6 sedan modelini tanıttı. Dışarıdan pek fazla değişikliğe uğramayan otomobilin farları ve ızgarasında markanın yeni modellerinde uyguladığı "Mazda Premium" dokunuşları gerçekleşmiş. En büyük değişiklikler aracın iç kısımlarında gerçekleşirken, makyajlanan Mazda6'da yeni turbo beslemeli motor ve elden geçirilen daha komforlu bir kabin yer alıyor.

Yenilenen Mazda6 kaputunun altında markanın CX-9 SUV modelinde de gördüğümüz Skyactiv-G 2.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motora kavuşmuş. Dört silindirli olan bu motor 250 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Mazda'nın Dinamik Basınçlı turbo teknolojisine sahip olan motor bu sayede maksimum torkunu 2.000 d/d'dan itibaren vermeye başlıyor. Tasarımı ve yol tutuş yetenekleriyle pek çok kişinin takdirini toplayan Mazda6 yetersiz performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalıyordu, anlaşılan o ki Mazda bu eleştirilere kulak asmış.

Aktarma tarafında Mazda'nın Skyactiv-Drive isimli 6-ileri otomatik şanzımanı yer alırken, marka bu şanzımanın diğer ortalama otomatiklere göre daha dinamik olduğunu ifade ediyor. Güncel modelde yer alan atmosferik 2.5 litrelik Skyactiv-G motor makyajlanan versiyonda da yerini korurken, yakıt tasarrufu sağlayan silindir kapama özelliğine kavuşmuş.

Aracın sürüş konforunu arttırmak için koltuklarını S şeklindeki yeni nesil koltuklarla güncelleyen Mazda, kabinin diğer yerlerinde de daha kaliteli malzeme kullanımına yönelmiş. Yenilenen Mazda6'nın 2018'in ilkbahar döneminde satışa sunulması bekleniyor.