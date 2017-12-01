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Yenilenen Mazda6 artık daha güçlü!

Mazda, orta üst sınıfta yer alan modeli Mazda6'yı makyaj işleminden geçirdi. Dış kısımda ufak dokunuşlarla tazelenen otomobildeki asıl değişim kaputunun altında yer alıyor.
1 yıl
6,6b
1
39
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Mazda, 2017 Los Angeles Otomobil Fuarı kapsamında yenilenen 2018 Mazda6 sedan modelini tanıttı. Dışarıdan pek fazla değişikliğe uğramayan otomobilin farları ve ızgarasında markanın yeni modellerinde uyguladığı "Mazda Premium" dokunuşları gerçekleşmiş. En büyük değişiklikler aracın iç kısımlarında gerçekleşirken, makyajlanan Mazda6'da yeni turbo beslemeli motor ve elden geçirilen daha komforlu bir kabin yer alıyor.
Yenilenen Mazda6 kaputunun altında markanın CX-9 SUV modelinde de gördüğümüz Skyactiv-G 2.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motora kavuşmuş. Dört silindirli olan bu motor 250 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor. Mazda'nın Dinamik Basınçlı turbo teknolojisine sahip olan motor bu sayede maksimum torkunu 2.000 d/d'dan itibaren vermeye başlıyor. Tasarımı ve yol tutuş yetenekleriyle pek çok kişinin takdirini toplayan Mazda6 yetersiz performansı nedeniyle eleştirilere maruz kalıyordu, anlaşılan o ki Mazda bu eleştirilere kulak asmış.
Aktarma tarafında Mazda'nın Skyactiv-Drive isimli 6-ileri otomatik şanzımanı yer alırken, marka bu şanzımanın diğer ortalama otomatiklere göre daha dinamik olduğunu ifade ediyor. Güncel modelde yer alan atmosferik 2.5 litrelik Skyactiv-G motor makyajlanan versiyonda da yerini korurken, yakıt tasarrufu sağlayan silindir kapama özelliğine kavuşmuş.
Aracın sürüş konforunu arttırmak için koltuklarını S şeklindeki yeni nesil koltuklarla güncelleyen Mazda, kabinin diğer yerlerinde de daha kaliteli malzeme kullanımına yönelmiş. Yenilenen Mazda6'nın 2018'in ilkbahar döneminde satışa sunulması bekleniyor.

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EfsaneFocus 1 yıl en beğenilen
Bazıları vergileri bahane etmişte, düşük motorda olsa kimse gidip almaz.
Bizim millet pasatcı, bemeveci , mersedesci. Malasef ki..
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TheCaliph_ 1 yıl
Mazda premium len
Japonlar bir numara len
Almanlar çabuk bozuluyor len
vs vs vs
Bu liste uzar gider. Yıllık araç satışına bakıyoruz Mazda ayda 100 araç satsa yarın olmayacakmış gibi çılgın parti veriyorlar.
Bizim insanımız böyle aracı över över şu bu der sonra almaya gidince ama Kılışdar Sesekayı batırdı pardon böyle değildi

Almaya gidince ama 2.eli yok vs vs
Mazda premium lenJaponlar bir numara lenAlmanlar çabuk bozuluyor lenvs vs vsBu liste uzar gider. Yıllık araç satışına bakıyoruz Mazda ayda ...
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2 Yanıt Yanıtla +26
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xxxx1 1 yıl
Merco ve Bmw' nin bir çok modelinden bile daha etkileyici bir model mazda 6,gemi gibi araba yapmışlar...











Yere yakın ve kaslı,Mazda 6 da :bir çok üst seviye özellik standart olarak gelir.Bose ses sitemi, sunroof, takip ve fren sistemi vs.Alman arabaları gibi her tuşa, makyaj aynasına bile para yazmazlar!..




Alışık olmadık bir kalite anlayışı var Mazda nın. Kodo ruhu diyorlar japonlar...
Merco ve Bmw' nin bir çok modelinden bile daha etkileyici bir model mazda 6,gemi gibi araba yapmışlar...
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boşnak17 1 yıl
1.6 motordan 1000 bg de çıkıyor(Mercedes project one). Mesele ideal güç-tüketim- ömür dengesini sağlamak. Ayrıca motor Amerika için üretiliyor ve Amerika'da bizdeki gibi reklam amaçlı sidik yarışı olduğunu sanmıyorum.
Not: Mazda'm yok ama sempati duyuyorum.
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haberelectro 1 yıl
millet 1.6 turbodan rahatlıkla 200 hp çıkarıyor artık 2.5 turbo 250 beygir ne mazda?
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DH Misafiri 1 yıl
MAZDA 323 1.5 99 model aracım vardı sanruf Hariç bütün Özellikler mevcutt aynalar bile ısıtmalı idi Türkiye'de tutmamasının nedenini hala anlayamadım toyotanın efsane Kasasından çok daha iyi bence
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forumu 1 yıl
Mazda zenginler icin arac ureten bir marka oldugunu bir kez daha kanitladi :)
2.5 motora turbo koyacagina 1.0 turbo mazda 3 dizel yap.
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axesis 1 yıl
nede olsa buraya gelmicek buraya gelse bile 2.5 motorla satmıcak vergilerdne dolayı satsa bile 1400 kayme askerii ücrete çalışan milet alamıcak kısacası ÇÖP
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lojistisyen 1 yıl
Motoru geçtim de bu araba gerçekten şaheser ya...
Şu iç mekanın resminden bile kalite akıyor, çok iyi görünüyor, premium ayarında resmen.
Adamlar arabayı tasarlarken, üretirken resmen keyif almışlar ve keyif vermeye, özel hissettirmeye odaklanmışlar, bu işin özeti bu.
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TheLastNinja 1 yıl
2,5 litre olunca 290 beygir olsun bir zahmet, benzin canavarı başka da bir şey değil, abd de olsak buradaki herkes gözü kapalı alır ama teknik değerleri alman araçlar gibi değil sanırım (alman araba sevdalısı değilim,güney kore araçları ilk tercihim çoğu zaman)
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alcohol06 1 yıl TheLastNinja
Ne benzin canavarı yahu, bu nasıl ezber. Aksine ekonomisi ile ünlü bir makina 2.5 turbo skyactiv, performans motoru değil ama çekiş kuvveti çok yüksek.
Teknik değerler niye alman araçları gibi değil, onu da anlamadım. En ciddi rakibi VW Atlas bu aracın ve tüketimi de performansı da buna göre zayıf kalıyor. Hatta bunun kadar verimli büyük sınıf SUV yok bu sınıfta.
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Nirvana333 1 yıl
Japonların nadir yakışıklı arabalarının en yakışıklısı
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Commodore_64_ 1 yıl
2017 makyajlı Mazda 3 atmosferik benzinli full deri döşemeli power sense paketli 125 milyar şehir içide 7-8 litre yakar..
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Cryin 1 yıl
bu mazdaların iç tasarımı audi-bmw karması bir şey biraz ondan biraz bundan
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