Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de satışa sunuldu

Mercedes-Benz’in amiral gemisi olarak adlandırılan S-Serisi, yeni teknolojileri bünyesinde barındıran, yüksek verimliliğe sahip tamamen yenilenen motor ailesi ile Eylül ayı itibariyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi, kapsamlı yenilikleri ve yeni motor ailesi ile otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor. Yeni motorların kullanılmaya başlandığı araçata sıralı altı silindirli dizel ve benzinli motorların yanı sıra yeni V8 çift turbo beslemeli benzinli motor da ürün gamına ekleniyor.

Mercedes-Benz ürün gamının tepe noktasını oluşturan S-Serisi, daha da geliştirilen Intelligent Drive donanımı ile otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım daha atıyor. Sürücüyü mesafe takibi ve direksiyon yönlendirmesinde daha da konforlu destekleyen Aktif Takip Yardımcısı Distronic ve Aktif Direksiyon Yardımcısı, viraj veya kavşak öncesinde seyir hızını otomatik olarak ayarlıyor. Multibeam LED farlar ve Ultra Range uzun farlar aracın gece görüşünü oldukça arttırırken, yol bozukluklarını önceden tespit eden Road Surface Scan ve virajda eğimi dengeleyen Curve gibi özellikler yeni Mercedes-Benz S-Serisi’ndeki diğer önemli özellikler olarak öne çıkıyor.

Öncesinde E-Serisi ile karşımıza çıkan direksiyondaki dokunmatik kumanda panelleri yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nde de yer alırken, bu yüzeyler tıpkı akıllı cep telefonlarında olduğu gibi dokunma ve kaydırma hareketlerine cevap veriyor. Böylece sürücü ellerini direksiyondan ve gözünü yoldan ayırmadan bilgi-eğlence sistemini güvenli ve konforlu bir şekilde yönetebiliyor. Bilgi-eğlence sistemi ayrıca orta konsoldaki Touchpad kumanda paneli veya sesli komut sistemi Linguatronic üzerinden de kumanda edilebiliyor. Doğrudan direksiyon üzerine entegre edilen Distronic ve hız sabitleme sistemine ait kumanda düğmeleri de yeni S-Serisi’ndeki yeniliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Mercedes-Benz S 560 4MATIC ve Mercedes-Maybach S 560 4MATIC modellerinde sunulan yeni V8 silindirli çift turbo beslemeli motor 469 BG (345 kW) ve 700 Nm ile yerini aldığı V8 motor ile kıyaslandığında ortalama yüzde 10 daha az yakıt tüketerek dünyanın en tutumlu V8 silindirli benzinli motoru olarak öne çıkıyor. Modern teknolojinin nimetlerinden yararlanan yeni V8 motorda güç gereksiniminin olmadığı sürüş koşullarında subap kontrol sistemi Camtronic sekiz silindirin dördünü kapatarak devreden çıkartıyor ve böylece yakıt tüketimini önemli oranda düşürüyor. Bu sayede kayıplar azaltılırken, toplam verimlilik de arttırılıyor. Silindir sıralarının V’sinin içine yerleştirilen turbo beslemeler de bir diğer yenilik olarak öne çıkıyor. Böylece termal verimlilik ve performans artarken turbo beslemeli motorların ortak sorunu olan turbo boşluğu ortadan kalkıyor.

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ modelinde ise üstün performansı çok daha düşük yakıt tüketimi değerleriyle elde etmek üzere önceki nesildeki 5,5 litre hacimli V8 motor, yerini silindir kapatma özelliğine sahip AMG imzalı 4,0 litre hacimli V8 silindirli çift turbo beslemeli motora bırakıyor. Yeni motor çok daha düşük olan hacmine karşın 612 BG (450 kW) üretirken, karma koşullarda yakıt tüketimi 8,9 lt/100 km ve karma koşullarda CO2 salınımı 203 gr/km olarak gerçekleşiyor.

Mercedes-Benz, tarihinin en güçlü dizel otomobil motorunu Mercedes-Benz, S 400 d 4MATIC versiyonunda kullanıma sunuyor. Yeni sıralı altı silindirli turbo beslemeli dizel motor 340 BG (250 kW) güç ile 700 Nm tork üretirken, karma koşullarda yakıt tüketimi 5,6 lt/100 km ve karma koşullarda CO2 salınımı 147 gr/km olarak gerçekleşiyor. Yerini aldığı öncüsüne oranla güç üretimi önemli oranda artmış olsa da yeni motor yüzde 7 daha az yakıt tüketiyor. Premium dizel motor ailesinin tepe noktasını oluşturan motor; kademeli yanma süreci, iki kademeli turbo besleme ve değişken subap kontrol sistemi Camtronic gibi teknolojilerle öne çıkıyor. Alüminyum yatak ve çelik piston kombinasyonundan oluşan motor ayrıca daha da geliştirilen Nanoslide adındaki yatak kaplamasıyla yüksek verimlilik ve dayanım seviyesi sunuyor.

Mercedes-Benz'in amiral gemisi olarak tanımlanan otomobil, 2016 yılında tüm dünyada lüks sedan pazarının en çok satan modeli olurken, 2013 yılından günümüze kadar sedan gövde tipi 300.000 adetlik satış performansına imza atmış durumda. Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi, Eylül ayından itibaren 853.300 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulmuş durumda.