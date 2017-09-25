Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk, Mercedes'in yatırımını tehdit olarak görmüyor

Geçtiğimiz günlerde Mercedes'in, elektrikli otomobiller için 1 milyar dolarlık yatırım yapması üzerine açıklama yapan Elon Musk, bu miktarın Mercedes için son derece az olduğunu dile getirdi.
1 yıl
3,8b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elon Musk, Mercedes'in yatırımını tehdit olarak görmüyor
Tam Boyutta Gör
 

Mercedes-Benz'in çatı şirketi olan Daimler, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile  ABD'deki elektrikli otomobil ve batarya üretim hattına 1 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmuştu. Şirketin Alabama eyaletindeki üretim tesisinin yenilenmesi için harcanacak olan bu para ile elektrikli otomobil üretimi için yeniden yapılanmaya gidilecek ve tesisin yanına bir de batarya üretim tesisi inşa edilecek. Bu yatırımın basında ''Tesla tehditi'' olarak yer almasının ardından Twitter'dan açıklama yapan Tesla CEO'su Elon Musk, bu tehditten pek etkilenmiş gibi görünmüyor.


Yatırımı Yetersiz Buldu 

Diğer otomobil üreticilerinin aksine Mercedes'in, ABD'ye yönelik bir yatırım kararı alması sık rastlanan bir durum değil ancak yatırım miktarı Musk'ı etkilememiş. Daimler/Mercedes gibi dev bir şirket için bu miktarın çok fazla olmadığını belirten Musk ''Keşke daha fazlasını yapsalardı.'' dedi. Bu açıklamanın ardından ''daha fazlasını'' da tanımlayan Musk, Mercedes'in yatırım miktarının yanına bir sıfır daha eklediğini ve böylece yatırımı 10 milyar dolara çıkardığını görmek istediğini kaydetti. 


Daimler'in geçtiğimiz yıl 180 milyar dolar gelir elde ettiğini göz önünde bulundurursak Elon Musk'ın değerlendirmesinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Daimler'in elektrikli otomobil pazarına yönelik yatırımları 1 milyar dolar ile sınırlı değil. Bu yılın başlarınd yaptığı açıklama ile 2022 yılına kadar üretmeyi planladığı 11 elektrikli otomobil için toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Daimler, Almanya'daki araçlar için de kendi batarya fabrikasını açmış durumda. Bununla birlikte şirket, Çin'deki batarya tedarikçisine de 740 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.


Tesla'ya Yatırım Yapmıştı 

Tüm bu yatırım hamlelerin de gösterdiği gibi Daimler, elektrikli otomobil pazarına karşı kayıtsız değil. Şirketin geçmişine baktığımızda elektrikli otomobillere olan ilgisinin Tesla ile ortaya çıktığını görüyoruz. 2009 yılında Tesla'ya 50 milyon dolarlık yatırım yapan Daimler, Elon Musk'ın ifadesiyle şirketin kurtarıcısı olmuştu.  B-Serisi hatchbacklerin elektrikli versiyonların üretilmesi için de Tesla ile anlaşan Daimler 2015 yılına gelindiğinde elindeki Tesla hisselerini kazanç için satmış ve Tesla ile olan ortaklığa son vermişti. Ayrıca bu tarihten itibaren şirket, kendi elektrikli otomobil çalışmalarını da hızlandırmıştı.


Volkswagen ve Daimler elektrikli otomobil pazarına yönelik hamleleriyle halihazırda pazarın lideri olan Tesla'yı tehdit ediyor olsa da Tesla henüz bu hamleleri fazla önemsemiyor gibi görünüyor ancak ilerleyen yıllarda pazardaki üreticilerin artmasıyla birlikte daha sıkı bir rekabetle karşılaşabiliriz. 


https://electrek.co/2017/09/25/mercedes-benzs-1-billion-electric-car-investment-tesla-elon-musk/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MPT-76 1 yıl en beğenilen
Adam haklı. Mercedes için 1 milyar yatırım az.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TSY 1 yıl
kaileye alınmaması gereken dünyanın en büyük ukalası olduğunu kendi sözleri ie her seferinde ispat eden bir tür.
"2009 yılında Tesla'ya 50 milyon dolarlık yatırım yapan Daimler, Elon Musk'ın ifadesiyle şirketin kurtarıcısı olmuştu."
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
O kadar para içindeler neden o kadar az miktar ayırmışlar acaba ? Musk haklı!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 1 yıl
Dağılın beyler adam haklı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 yıl
tesla elektrik araclari icin giga factory gibi devasa batarya uretim tesisleri insa ederken, dunyadaki tum araclar elektrikliye donustugunda global olcekde kac tane giga factory gerekli oldugunun fizibilitesini cikartirken 1 milyar dolar yatirimi ciddi rekabet olarak gormemesi gayet dogal. su bir gercekki tesla elektrikli araclarin uretimi ve tasarimi acisinda mevcut otomobil devlerinin senelerce ilerisinde. kendi hata yapip tokezlemedikden sonra ivmesini kaybetmesi cok guc.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şifon 1 yıl
Şuan için görmemesi normal ama bir kaç yıl içinde teslayı baya zorlayacak gibi görünüyor mercedes
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 1 yıl
Kim ne derse desin elektrikli otomobillerde lider şuan Tesla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
falken34 1 yıl
neden donanım haberde gündelık elon musk haberlerı cıkıyor?
sankı parayı basmış" her gun benım bır haberımı yayınlayacaksınız" demiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canvarol 1 yıl
Mercedes elektrikli araçlarını geliştirip satana kadar tesla zaten pazarda daha da büyümüş olacak model 3 ile, tehdit olarak görmemesi normal, daha en az 5-6 sene sonraya kadar teslanın öncü marka imajını koruyacağı kesin.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9E354C1A9 1 yıl
"çılgın"sin Musk...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 1 yıl
Şu soldaki S400 Hybrid'e bak hey maaşALLAH be. Kısrak gibi ayrılmış geliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3839 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elon musk, tesla ve
6 etiket daha daimler mercedes Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bilgisayarınız sizi kalbinizden tanıyacak! Kardiyak Tarama nedir? 1 yıl Yeni nesil ANKA’lar her türlü hava koşulunda gözetleme yapabilir hale geldi 1 yıl Microsoft, Office 2019'u önümüzdeki yıl piyasaya sunacak 1 yıl Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit Hepsiburada'da satışta! 1 yıl Samsung, otomobiller için eUFS bellek üretimine başladı 1 yıl 30 santimetre doğrulukla konum tespiti yapan telefonlar gelecek yıl piyasada 1 yıl Instagram aylık 800 milyon kullanıcıya ulaştı 1 yıl Android Oreo'da alarm sorunu başladı 1 yıl iPhone X ön siparişleri 50 milyonu geçebilir 1 yıl Japonya kendi dijital para birimini oluşturuyor: J Coin 1 yıl İşletmelere Windows 10 S’li bilgisayarlar geliyor 1 yıl CrossFire gidiyor mGPU geliyor 1 yıl iPhone X’in bataryası kaç mAh? 1 yıl Mars'taki buzul yatakları kolonilerin su ihtiyacını karşılayabilir mi? 1 yıl Bixby butonu orta sınıf Samsung modellerine geliyor 1 yıl iPhone 8 batarya testi sonuçları 1 yıl Yenilenen Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye'de satışa sunuldu 1 yıl Ethereum madenciliği giderek zorlaşıyor 1 yıl Levi's ve Google işbirliğinde üretilen akıllı ceketler önümüzdeki hafta satışa sunulacak 1 yıl NASA'dan günün fotoğrafı: İşte İstanbul Boğazı'nın uzaydan muhteşem görüntüsü 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk, Mercedes'in yatırımını tehdit olarak görmüyor Sonraki Yerli siber güvenlik girişimi ATAR dünyaya açılıyor 1 yıl Samsung Galaxy On7 Prime inceleme 1 yıl Dubai’de elektrikli araçlara ücretsiz otoyol, otopark ve şarj veriliyor 1 yıl "Modern" uzay yarışından onlar da var: Avustralya Uzay Ajansı kuruluyor 1 yıl Bitcoin için önemli hafta: Çin bitcoin pazarından çekiliyor 1 yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eSpor turnuvası düzenlenecek 1 yıl Labirent benzeri çip ile kanser hücreleri tespit edilebilir 1 yıl Veri tasarruflu Twitter Lite test sürecine başladı 1 yıl Zuckerberg açıkladı: Facebook hisseleri satışa çıkacak 1 yıl Yeni algoritmalar ile robotların yürüme kabiliyeti geliştirilebilir 1 yıl Turkcell’den her şeyi internete taşıyan yepyeni bir hizmet: Lifecell 1 yıl Nokia 9 göründü: Kavisli ekran, çift kamera, kablosuz şarj 1 yıl THK her uçak biletinden 50 kuruş istiyor 1 yıl AMD Radeon RX 500 ekran kartlarının yerini Vega 11 alabilir 1 yıl G.Skill’den AMD Ryzen ve Threadripper işlemciler için DDR4 bellek kitleri 1 yıl Microsoft ve Facebook’tan dev denizaltı kablo atağı 1 yıl Super Mario Run güncellemesi yeni karakter ve yüzde 50 indirim getiriyor 1 yıl Intel Coffee Lake masaüstü işlemciler karşınızda 1 yıl Güncelleme: Apple; macOS High Sierra'yı yayınladı. İndirebilirsiniz. 1 yıl It, The Exorcist'in 44 yıllık rekorunu kırmayı başardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim