Elon Musk, Mercedes'in yatırımını tehdit olarak görmüyor

Yatırımı Yetersiz Buldu
Diğer otomobil üreticilerinin aksine Mercedes'in, ABD'ye yönelik bir yatırım kararı alması sık rastlanan bir durum değil ancak yatırım miktarı Musk'ı etkilememiş. Daimler/Mercedes gibi dev bir şirket için bu miktarın çok fazla olmadığını belirten Musk ''Keşke daha fazlasını yapsalardı.'' dedi. Bu açıklamanın ardından ''daha fazlasını'' da tanımlayan Musk, Mercedes'in yatırım miktarının yanına bir sıfır daha eklediğini ve böylece yatırımı 10 milyar dolara çıkardığını görmek istediğini kaydetti.
Daimler'in geçtiğimiz yıl 180 milyar dolar gelir elde ettiğini göz önünde bulundurursak Elon Musk'ın değerlendirmesinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Daimler'in elektrikli otomobil pazarına yönelik yatırımları 1 milyar dolar ile sınırlı değil. Bu yılın başlarınd yaptığı açıklama ile 2022 yılına kadar üretmeyi planladığı 11 elektrikli otomobil için toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Daimler, Almanya'daki araçlar için de kendi batarya fabrikasını açmış durumda. Bununla birlikte şirket, Çin'deki batarya tedarikçisine de 740 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.
Tesla'ya Yatırım Yapmıştı
Tüm bu yatırım hamlelerin de gösterdiği gibi Daimler, elektrikli otomobil pazarına karşı kayıtsız değil. Şirketin geçmişine baktığımızda elektrikli otomobillere olan ilgisinin Tesla ile ortaya çıktığını görüyoruz. 2009 yılında Tesla'ya 50 milyon dolarlık yatırım yapan Daimler, Elon Musk'ın ifadesiyle şirketin kurtarıcısı olmuştu. B-Serisi hatchbacklerin elektrikli versiyonların üretilmesi için de Tesla ile anlaşan Daimler 2015 yılına gelindiğinde elindeki Tesla hisselerini kazanç için satmış ve Tesla ile olan ortaklığa son vermişti. Ayrıca bu tarihten itibaren şirket, kendi elektrikli otomobil çalışmalarını da hızlandırmıştı.
Volkswagen ve Daimler elektrikli otomobil pazarına yönelik hamleleriyle halihazırda pazarın lideri olan Tesla'yı tehdit ediyor olsa da Tesla henüz bu hamleleri fazla önemsemiyor gibi görünüyor ancak ilerleyen yıllarda pazardaki üreticilerin artmasıyla birlikte daha sıkı bir rekabetle karşılaşabiliriz.
https://electrek.co/2017/09/25/mercedes-benzs-1-billion-electric-car-investment-tesla-elon-musk/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"2009 yılında Tesla'ya 50 milyon dolarlık yatırım yapan Daimler, Elon Musk'ın ifadesiyle şirketin kurtarıcısı olmuştu."
sankı parayı basmış" her gun benım bır haberımı yayınlayacaksınız" demiş
1 Misafir
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