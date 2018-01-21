Yerli Gram Games’ten yeni bir bulmaca oyunu daha

Bulmaca tarzındaki etkileyici oyunlarıyla mobil dünyanın önemli geliştiricilerinden birisi haline gelen ve 200 milyon yaklaşan indirme sayısına sahip Gram Games, Paint Tower ile karşımızda.

Paint Tower neler sunuyor?

Tetris’i hatırlatan bir tasarım ile açılan oyunda amaç dengeyi korumak ve kuleyi yıkmamaya çalışmak. Ekranın alt kısmında boyamanız gereken karolar ve kaç tane boyayacağınıza dair bilgi yer alıyor. Boyadığınız bloklar yükselerek en tepeye yerleşiyor.

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Dengeyi korumak için kule kısmında boş kalan yerleri tam olarak doldurmanız gerekiyor. Aksi takdirde kenarlara yük biniyor ve denge bozuluyor. Oyunda haliyle bitiyor. Boş kalan alanları tam olarak doldurursanız çeşitli güçlendirmeler ve puan katlayıcılar baloncuk olarak ortaya çıkmaya başlıyor.

Bölümler şeklinde ilerleyen oyunun grafikleri de oldukça başarılı. Uzun süreli eğlence sunmaya aday oyun ücretsiz.









