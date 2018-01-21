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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli Gram Games’ten yeni bir bulmaca oyunu daha

Tetris tarzında blokları renklendirerek üst üste bindirdiğiniz Paint Tower, yerli stüdyo Gram Games’in en yeni bulmaca oyunu. Keyifli saatler geçireceğiniz Paint Tower ücretsiz.
1 yıl
2,4b
1
8
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulmaca tarzındaki etkileyici oyunlarıyla mobil dünyanın önemli geliştiricilerinden birisi haline gelen ve 200 milyon yaklaşan indirme sayısına sahip Gram Games, Paint Tower ile karşımızda.

Paint Tower neler sunuyor?

Tetris’i hatırlatan bir tasarım ile açılan oyunda amaç dengeyi korumak ve kuleyi yıkmamaya çalışmak. Ekranın alt kısmında boyamanız gereken karolar ve kaç tane boyayacağınıza dair bilgi yer alıyor. Boyadığınız bloklar yükselerek en tepeye yerleşiyor.

Ayrıca Bkz. "Rocky efsanesi yeniden mobilde"

Dengeyi korumak için kule kısmında boş kalan yerleri tam olarak doldurmanız gerekiyor. Aksi takdirde kenarlara yük biniyor ve denge bozuluyor. Oyunda haliyle bitiyor. Boş kalan alanları tam olarak doldurursanız çeşitli güçlendirmeler ve puan katlayıcılar baloncuk olarak ortaya çıkmaya başlıyor.

Bölümler şeklinde ilerleyen oyunun grafikleri de oldukça başarılı. Uzun süreli eğlence sunmaya aday oyun ücretsiz.

Paint Tower: App Store II Google Play





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Nexi-Ma 1 yıl
Oyun sarıyor ve sıkmıyo bence önemli bir özellik.
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DH Misafiri 1 yıl
gram games satılmadı mı ? merkezi londrada diye biliyorum çalışanları türk ama
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ankara06ankara 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

gram games satılmadı mı ? merkezi londrada diye biliyorum çalışanları türk ama

Merkezi Bingöl sınırında ki börekçinin yanı hemen. Sarı dolmuşların orası.
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sadrag 1 yıl
Gram games ketchup a benziyor.. Mantalitesi, oynanışı hep birbirine benzeyen oyunlar yapıyorlar. Gerçi para arzusu kalitenin onüne geçince normal yani..
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10ff 1 yıl
haber icin tesekkurler, reklam mi demeliydim yoksa? indirip 1 yildiz verip uygulamayi acmadan silecegim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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amerikanvarisi 1 yıl 10ff
10ff
haber icin tesekkurler, reklam mi demeliydim yoksa? indirip 1 yildiz verip uygulamayi acmadan silecegim.


ayni yorumu rules of survival konusunda da gormek isterim
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TheLastNinja 1 yıl
Harcanan emeğe bir şey diyemem ama sıkıcı gibi, yine de inşallah uluslar arası kalitede güzel oyunlar yapabilen firmalarımız olur yakın zamanda
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Yigido59 1 yıl
Bu haberiniz için Gram Games'ten ne kadar maaş aldınız?
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