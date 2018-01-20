Rocky efsanesi yeniden mobilde

Geçtiğimiz yıl Real Boxing serisinde antrenör olarak karşımıza çıkan Rocky efsanesi, 40. yıl anısına bu kez kendi oyununa kavuştu. Rocky oyunu dünyanın dört bir yanından boks severleri karşı karşıya getiriyor.

Rocky oyunu neler sunuyor?

Biraz daha çizgi film tadında 2D grafikler ile gördüğümüz Rocky oyunu, ilk Rocky filminin vizyona girişinin 40. yılı anısına geliştirildi. 4 Aralık tarihinde indirmeye sunulan oyun ayrıca Apollo’nun da geçtiğimiz günlerdeki doğum gününü kutlamayı unutmadı.

Oyun filmdeki efsane karakterleri bir araya getiriyor. Yine efsane olan yaşlı antrenör Mickey Goldmill ile çalıştığımız oyunda, karakteri sürekli geliştirmek ve en iyi boksör haline getirmemiz anlatılıyor.

Bir boks salonu sahibi olduğumuz oyunda maçlar kazanarak para birimleri elde ediyor, ayrıca hediye sandıklardan da Apollo Creed, Clubber Lang ve Ivan Drago gibi karakterleri toplamaya çalışıyoruz. Geliştikçe salonumuz da gelişiyor ve bize güçlendirmeler kazandırıyor.

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Rocky olarak oyuna başlarken sonrasında diğer karakterleri de seçebiliyoruz. Her karakterin kendine özgü bir vuruş stili var. Antrenman yaparak yeteneklerimizi geliştiriyoruz ancak bunun için para lazım. Bu bakımdan aynı filmdeki gibi sürekli dövüşmek gerekiyor.

Oyun Tapinator tarafından geliştirilmiş. Daha çok dokunma üzerine oyunlar yapan Tapinator, Rocky oyununda da bundan vazgeçmiyor. Ringde dövüşürken alt kısımda renkli karolara dokunmamız gerekiyor. Hızlı hareket eden karolar renklere göre vuruş yapıyor, korunuyor, iyileştirme alıyor veya bitiriş yumruğunu vuruyor. Bu bakımdan hızlı refleksler gerekli.

PvP tarzında ilerleyen oyunda gerçek para harcamadan da uzun süreler keyif alabilirsiniz. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.

















