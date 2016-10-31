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Yerli akıllı baston WeWalk dünyada bir ilk peşinde

GSMA Birliği ve MIT Enstitüsü tarafından prestijli ödüllere layık görülen WeWalk adındaki akıllı baston, görme engelli vatandaşlara hayatı daha da kolaylaştırmanın yollarını ararken ortaya çıkmış.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Kendisi de bir görme engelli olan Kürşat Ceylan liderliğindeki Hayal Ortağım ekibi tarafından geliştirilen ve prestijli ödüller kazanan akıllı baston projesi WeWalk, Arıkovanı üzerinde kısa sürede hedefine ulaştı. Rekor bağış toplaması beklenen WeWalk ayrıca dünyada bir ilk.

Zorluklardan Ortaya Çıkmış Bir Proje

GSMA Birliği ve MIT Enstitüsü tarafından ödüllere layık görülen WeWalk, görme engellilere hayatı kolaylaştırmanın yollarını ararken ortaya çıkmış. Young Guru Academy altında geliştirilen proje daha sonra Arıkovanı kitle fonlama platformu üzerinden destek aramaya başlamış.

WeWalk, ultrason tabanlı sensörü sayesinde belirli bir mesafe içerisindeki engelleri algılayarak, iki yanda bulunan titreşim motorları ile kullanıcısını uyarıyor. Göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engeller, bu sayede kolaylıkla aşılabiliyor.

Bluetooth yongasına sahip olan WeWalk, bu sayede akıllı telefonlara bağlanabiliyor ve daha geniş fonksiyonlara sahip oluyor. Üzerinde bulunan dokunmatik alan sayesinde akıllı telefonun uzaktan kontrolü mümkün oluyor. Bu özellik şimdilik sadece Android uygulaması tarafından destekleniyor. Android ve iOS cihazlarda ise touch pad, titreşim motorları, ultrasonik sensör, pusula ve LED'ler uzaktan kontrol edilebilir veya erişilebilir hale geliyor.

Uygulama Desteği

Açık bir platform olan WeWalk, bu sayede üçüncü taraf uygulamalara da entegre olabiliyor. WeWalk’a entegre olan ilk uygulama YGA ve Turkcell işbirliğiyle hayata geçen, 200 bin engellinin hayatını kolaylaştıran Hayal Ortağım oldu. Hayal Ortağım’ın Yol Arkadaşım teknolojisi sayesinde, WeWalk görme engellilere alışveriş merkezlerinde gitmek istedikleri mağazaya kadar eşlik edecek.

WeWALK SDK ile tüm uygulama geliştiriciler cihaza bağlanıp mevcut sensör ve touchpad girdilerini alabilir, ayrıca titreşim motorları ve ledler ile de istedikleri komutları cihaza gönderebilirler.

Ayrıca Bkz. "LG Mobile büyük kayıp yaşıyor"

Arıkovanı üzerindeki kampanya boyunca yapılan bir 1TL bağış, Turkcell ve Vestel’in desteğiyle 2TL olacak. Böylece kampanya bitiminde elde edilen bağış kadar daha katkı yapılacak ve iki kat daha fazla finansman ile projenin hayata geçmesi hızlanacak. İlk WeWalk bastonlarının Temmuz 2017 tarihinde teslim edilmesi planlanıyor.

 

https://arikovani.com/projeler/akilli-baston/detay Yorum Yaz
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versamaxx 3 yıl en beğenilen
Çok güzel bir proje olmuş, ülkem adına gurur duydum.
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Spider_hip 3 yıl
Helal olsun. Gurur verici süper bir proje. Türkiye'ye özgü değil, tüm dünyada ihtiyaç duyulabilecek bir ürün üretilmiş. Başarılarının devamını, bol ihracatları dilerim.
Helal olsun. Gurur verici süper bir proje. Türkiye'ye özgü değil, tüm dünyada ihtiyaç duyulabilecek bir ürün üretilmiş. Başarılarının devamını, bol ihracatları ...
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muratcool 3 yıl
Ağladım...
Bu ülke ve bu ülkenin insanları herşeyin en iyisine layık.
Teşekkürler Turkcell, Teşekkürler ilgili arkadaşlar...
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hdblack35 3 yıl
Gurur duyulacak bir proje olmuş. Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum.
Ayrıca bu projeye inanıp destek olan Turkcell ve Vestel'ide kutluyorum.
Bu tip projelerin daha fazla olması dileğiyle...
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kadirirdem 3 yıl
Dünya'da ilk vay be Helal olsun.
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B J K 3 yıl
Şu memlekete gram faydası olan insanı alnından öpmek gerekir.
Emeği geçen herkese teşekkürler.
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asaltek 3 yıl
10 NUMARA proje olmuş, emeklerine sağlık.
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FRAPS_TR 3 yıl
Çok güzel bir ürün yapmışlar , yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Türkiyemiz üreterek dünyada yer sahibi olabilir. Gençlerin önünü açalım destek verelim çok daha güzel şeyler ortaya çıkacaktır.
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***Respect*** 3 yıl
Tüm emeği geçenlerin ellerine sağlık, başarılarının devamını dilerim.
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Vipracing 3 yıl
Çok güzel bir haber! Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Iyi bir proje olucak hayırlısıyla.
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BekirTemel 3 yıl
Tüm dünyada karşılık bulabilecek bir iş.
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musa_unsal2005 3 yıl
Umarım proje versiyonlar halinde geliştirilerek ilerler. Desteklerinden dolayı turkcell ve vestel e de teşekkür etmek lazım.
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