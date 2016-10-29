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LG Mobile büyük kayıp yaşıyor

Bu yıl da akıllı telefon pazarında istediğini bulamayan LG Mobile, kayıplar yaşamaya devam ediyor. Yılın üçüncü çeyreğindeki gelir kaybı yüzde 23 civarında oldu.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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LG Mobile büyük kayıp yaşıyor

Bu yıla akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getireceğini düşündüğü amiral gemisi G5 ile başlayan LG Mobile, bununla birlikte aradığını yine bulamadı ve hayal kırıklığına uğradı. ABD pazarında başarılı işler yapsa da genel tablolarda düşüş büyük oldu.

Zarar Derinleşiyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde 13.5 milyon adet akıllı telefon satıldı. Elde edilen gelir 2.3 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 23 kayıp yaşandı. Düşen satışlar nedeniyle faaliyet zararı 389 milyon dolar olarak kayıtlara geçirildi. Bu yıl ABD pazarına biraz daha fazla önem veren firma yüzde 14 civarında bir artış yakalamayı başardı.

Üçüncü çeyrekte en fazla katkı LG X ve LG K serilerinden geldi. Firma yılın dördüncü çeyreğinde de serileri ön plana çıkarmayı düşünüyor. Yeni amiral gemi modeli LG V20 ise dördüncü çeyrek dönemine sarktığı için tablolarda görünmüyor.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm, tarihteki en büyük yarı iletken satın alımına imza atıyor"

Firma özellikle Galaxy Note 7 faciası sonrasında LG V20 modeline olan talebin artacağını düşünüyor. Yazlım ve donanım güvenliği açısından sayısız testten geçirilen LG V20 modeline firma çok güveniyor. LG V20 ve diğer serilerin özellikler dördüncü çeyrekte kayıpları azaltacağı düşünülüyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/LG-reports-a-Q3-annual-sales-decline-of-23-for-its-mobile-communications-division_id87163 Yorum Yaz
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Onurmsq 2 yıl en beğenilen kucukyenici
kucukyenici
muratcool


KoşanBalık

Vestel'in Lg nin yerini alabilmesi icin öncelikle telefon üretebilmesi gerekir


sanırım haberin yok. MANİSA da üretiliyor telefonlar.
Ki bence 10 seneden Türkiye de milli bilinç oturursa yerli telefon kullanımı ile döviz yurtdışına çıkmayacak. bu da büyümeyi o da gelir dağılımında adalet ve kişi başına geliri artıracaktır. ama hainler boş durmuyor Patlayacak samsung alıyorlar

Telefonun en önemli bileşenleri; İşlemci, Ekran, Ram, Kamera, Sensor vs. vs. Hangisi Manisa'da üretiliyor, bizi de aydınlatır mısın?


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kucukyenicimuratcoolKoşanBalıkVestel'in Lg nin yerini alabilmesi icin önceli...
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KoşanBalık 2 yıl muratcool
Vestel'in Lg nin yerini alabilmesi icin öncelikle telefon üretebilmesi gerekir
3 Yanıt Yanıtla +64
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V4LKyR 2 yıl
Bu ne arkadaş mobil telefon pazarında HER ŞİRKET zarar ediyor?
Biz bu telefonlara boşuna mı 3 milyar veriyoruz?
3 Yanıt Yanıtla +48
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Marlboro 2 yıl
V20 almayı düşünüyorum. Tabi ki paralel ithalat. Şu an G5 kullanıyorum, çok güzel cihaz memnunum. Sırf FM radyo yüzünden değiştirecegim. Bilseydim G5'imi paralel ithalat alırdım. LG Türkiye kullanıcı memnuniyeti konusunda çok başarısız. Belki güncelleme ile sorunu giderirler diye bekledim ama nafile artık LG Türkiye ile işim olmaz.
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Asus535 2 yıl
G Pro3 yapsalardı, note 7'ye alternatif olurdu.
Pro serisine neden devam etmediler anlamadım.
Bir de LG Türkiye, G3 satışlarını baltalamamk için G Pro2'yi Türkiye'ye getirmedi. O da, Note'un eski serilerine rakipti
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kumdanşato 2 yıl Asus535
aynen g2 almak yerine g2 pro düşünmüştüm.Bataryası çıkabilmesi ve sd kart takılması özellikleri g2 ye göre iyiydi.Getirmediler sahibinden birkaç yerde satanları gördüm güvenmedim.Bilerek getirmediler.
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Teknolojik Maniac 2 yıl
2014 yılında G3 aldım hemde severek aldım ama 2.5 yıldır telefonun sorunlarından bıktım usandım. son 3 aydır da telefonu yeniden başlattığımda sim kart yok uyarısı vermeye başladı. iyice soğudum ve nefret eder oldum. yaz ayına kadar idare edicem ve direkt çöpe atacam arkadaş. yeter bıktım vallahi. ne bir daha Lg alırım ne de kimseye tavsiye ederim.

LG PIŞMANLIKTIR ALMAYIN ALDIRMAYIN!!!
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DnyL 2 yıl
Valla Sıfır g2 aldım paralel ithalat garantili tek sorun yaşamadan ikinci el de sattım
G3 aldım iki tane bi kız kardeşime bi kendime onlarda paralel ithalat garantili kendiminkini sattım kardeşim hala kullanıyor cihazda tek kusur yok.
Tekrar forumdan g2 paralel ithalat aldım tek sorun yaşamadım.
G4 aldım yine forumdan paralel ithalat yine tek bir sorun yaşamadım şarjın az gitmesi dışında.
Şimdi sıfır g5 aldım h860 olanından delta garantili 606 serisi
Tek sorun yok maşallahı var
Ben fm radyo olayına takık biriyim lg türkiye fm radyo çiplerini söküp getirdiği için cihazları asla almam. Yemişim onların garantisini.
Paralel ithalat mis gibi cihazda kısıtlama yok.
Güncellemeler de daha çabuk geliyor.
G5 i sabah 06:30 da şarjdan çıkardım şu an bu msjı yazdığım saate kadar şarja takmadım Allah şahidim bütün gün belli periyotlarda da yüklendim tlfona şarj şu saat itibariyle %22
Bu cihaz daha ne yapsın uçak mı kaldırsın size


Sorun yaşayan bi kitle var ama çok uçlarda mevzuyu abartıp samsung ve iphoneyi kahraman yapmaya çalışanlara sadece gülüyorum.
Lg cihazın değerinden sarrafları anlar derim başka da bişey demem ;)
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HoLY.oNE 2 yıl DnyL
DnyL
Valla Sıfır g2 aldım paralel ithalat garantili tek sorun yaşamadan ikinci el de sattım
G3 aldım iki tane bi kız kardeşime bi kendime onlarda paralel ithalat garantili kendiminkini sattım kardeşim hala kullanıyor cihazda tek kusur yok.
Tekrar forumdan g2 paralel ithalat aldım tek sorun yaşamadım.
G4 aldım yine forumdan paralel ithalat yine tek bir sorun yaşamadım şarjın az gitmesi dışında.
Şimdi sıfır g5 aldım h860 olanından delta garantili 606 serisi
Tek sorun yok maşallahı var
Ben fm radyo olayına takık biriyim lg türkiye fm radyo çiplerini söküp getirdiği için cihazları asla almam. Yemişim onların garantisini.
Paralel ithalat mis gibi cihazda kısıtlama yok.
Güncellemeler de daha çabuk geliyor.
G5 i sabah 06:30 da şarjdan çıkardım şu an bu msjı yazdığım saate kadar şarja takmadım Allah şahidim bütün gün belli periyotlarda da yüklendim tlfona şarj şu saat itibariyle %22
Bu cihaz daha ne yapsın uçak mı kaldırsın size


Sorun yaşayan bi kitle var ama çok uçlarda mevzuyu abartıp samsung ve iphoneyi kahraman yapmaya çalışanlara sadece gülüyorum.
Lg cihazın değerinden sarrafları anlar derim başka da bişey demem ;)

Ya bi git Allah aşkına
G4üm bootloop oldu 2 aydır sürünüyormuş hakem heyetine başvurdum para iadesi bekliyorum
Ekran kamera tasarım güzel ama
Kullan at telefon bildiğin
Bir daha LG nin hiçbir ürününü almam
Batmaya mahkumlar batsınlar da insanları mağdur etmesinler
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djvietnam 2 yıl
G5de cihazın eksiğini modüler yada yenilik adı altında ayrı bi fiyatla müşteriye kakalarsaniz musteride size böyle bir ders vermiş olur elmi yaman belmi yaman akillanirsiniz artık bundan sonra
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DH Misafiri 2 yıl
Gm 5 plus aldım telefon ile konuşurken yüzüm ekrana temas edince ya konuşma kesiliyor yada başka işler oluyodu kamera berbat. çok pişman oldum yurtdışı imei lg g3 aldım herşey bir yana sadece kamerası yeter çin den 8600mah batarya kılıf aldım sabaha kadar kesintisiz kullanıyorum. g4 aldım ekran gitti servis 2 ayda g5 ile değişim yaptı.şimdi de yurt dışı g4 alıp kullanacam mercedes gibi birşey evladiyelik kronik sorunlar var tabi ama yerli lerde artık 200tl fazla alsın ama kaliteyi yakalasınlar
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DH Misafiri 2 yıl
Serviste kullanıcılarını yüzüstü bırakan şirket batmaya mahkumdur. G4 kullanıyordum, çok ta memnundum telefondan, bariz anakart arızası olan telefonu sırf düşmüş diye tamir etmediler, 700? fiyat çıkarttılar. Aynı sorun iPhone 4s te de olmuştu, apple sorgusuz cihazı yenilemişti zamanında. Şu an ne mi kullanıyorum iPhone 6S.
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erenceyla 2 yıl
Kayıplar yaşadığı belli. G3 garantiye gönderdim, 20 iş günü dolalı 34 gün oldu.
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Kulspruta 2 yıl erenceyla
erenceyla

Kayıplar yaşadığı belli. G3 garantiye gönderdim, 20 iş günü dolalı 34 gün oldu.

Neden tüketici hakem heyetine şikayet etmiyorsunuz, şu an fatura bedelinizin tamamını geri alma şansınız var.
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Whippoorwill 2 yıl
Tuhaf sorunları olmasa muhteşem bir alternatif LG. Neden böyle ilginç sorunlardan arınıp iyi bir cihaz piyasaya sürmezler anlam veremiyorum.
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Opeth 2 yıl
LG G2 ile efsane oldu ve orada kaldı malesef
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ertewas 2 yıl
beter olsun, ne hikmetse bu markada garanti biter bitmez arızalar başlıyor, servis ürünün 2. el fiyatına yakın maliyet çıkarıyor,. satsan o parayı vermezler. bu servis anlayışıyla daha çok zarar eder...
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