LG Mobile büyük kayıp yaşıyor

Bu yıla akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getireceğini düşündüğü amiral gemisi G5 ile başlayan LG Mobile, bununla birlikte aradığını yine bulamadı ve hayal kırıklığına uğradı. ABD pazarında başarılı işler yapsa da genel tablolarda düşüş büyük oldu.

Zarar Derinleşiyor

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde 13.5 milyon adet akıllı telefon satıldı. Elde edilen gelir 2.3 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 23 kayıp yaşandı. Düşen satışlar nedeniyle faaliyet zararı 389 milyon dolar olarak kayıtlara geçirildi. Bu yıl ABD pazarına biraz daha fazla önem veren firma yüzde 14 civarında bir artış yakalamayı başardı.

Üçüncü çeyrekte en fazla katkı LG X ve LG K serilerinden geldi. Firma yılın dördüncü çeyreğinde de serileri ön plana çıkarmayı düşünüyor. Yeni amiral gemi modeli LG V20 ise dördüncü çeyrek dönemine sarktığı için tablolarda görünmüyor.

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Firma özellikle Galaxy Note 7 faciası sonrasında LG V20 modeline olan talebin artacağını düşünüyor. Yazlım ve donanım güvenliği açısından sayısız testten geçirilen LG V20 modeline firma çok güveniyor. LG V20 ve diğer serilerin özellikler dördüncü çeyrekte kayıpları azaltacağı düşünülüyor.