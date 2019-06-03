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Yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e 10 kişilik görüntülü görüşme özelliği geldi

Yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP'in kullanıcıları artık 10 kişiye kadar yüksek kalitede görüntülü arama yapabilecekler. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Mobil Uygulamalar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Turkcell tarafından hem iOS hem de Android kullanıcıları için geliştirilen ve dünya genelinde 32 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e kalabalık aileleri ve arkadaş gruplarını hayli sevindirecek yeni bir özellik geldi.
Uygulamanın grup görüntülü görüşmesi için bugüne dek yalnızca 6 kullanıcıyı destekliyordu, yeni güncelleme ile artık kullanıcılar 10 kişiye kadar yüksek kalitede görüntülü arama yapabilecekler.
Ayrıca uygulamanın kullanıcılarını oldukça sevindirecek başka bir haberimiz daha var. Şirket, Turkcell kullanıcılarının Ramazan Bayramı boyunca BiP üzerinden yaptığı sesli ve görüntülü aramaların internet paketlerinden düşülmeyeceğini, tamamen ücretsiz olacağını açıkladı.
Uygulamayı Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise buradan indirebilirler.
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SEO-Uzmanı 5 gün
piyasada adam mı var ki ?
10 taneyi yan yana koya bilesin !
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DIA 5 gün
Turkcell yerli mi?
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Sharparrow 5 gün
Çinlilerin yazdığı uygulamayı sermayesinin büyük çoğunluğu yabancılara ait ama isminde Türk geçtiği için yerli zannettiğimiz bir firma sahipleniyor diye neden yerli oluyormuş???
1 Yanıt Yanıtla +3
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javaprof 4 gün Sharparrow
Türkcell in çok büyük bir yazılım ekibi var bip yazılımı nı da yazmak çok kolay basit bir şekilde string leri ve datetime ları tutup date time a göre sıralayınca basit bir örneğini yazmış olursun android kursunda 1 saatte yapılıyor ama burda zor olan arkada socket veya benzeri bir teknoloji kullanılıyor ve kullanan kişi sayısı fazla bu ölçeklemeyi yapmak zor.
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