Yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e 10 kişilik görüntülü görüşme özelliği geldi

Turkcell tarafından hem iOS hem de Android kullanıcıları için geliştirilen ve dünya genelinde 32 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan yerli anlık mesajlaşma uygulaması BiP'e kalabalık aileleri ve arkadaş gruplarını hayli sevindirecek yeni bir özellik geldi.

Uygulamanın grup görüntülü görüşmesi için bugüne dek yalnızca 6 kullanıcıyı destekliyordu, yeni güncelleme ile artık kullanıcılar 10 kişiye kadar yüksek kalitede görüntülü arama yapabilecekler.

Ayrıca uygulamanın kullanıcılarını oldukça sevindirecek başka bir haberimiz daha var. Şirket, Turkcell kullanıcılarının Ramazan Bayramı boyunca BiP üzerinden yaptığı sesli ve görüntülü aramaların internet paketlerinden düşülmeyeceğini, tamamen ücretsiz olacağını açıkladı.

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