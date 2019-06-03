iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli izleyici barındırıyor

Bugün kullanıcılardan elde edilen kişisel veriler özellikle reklamcılık alanında büyük önem taşıyor. Bu nedenle şirketlerin en çok önem verdiği konulardan birisi olabildiğince çok kullanıcı verisi tutmak oluyor. Bunun da en kolay yolu uygulamalar.

Hemen tümünde var

Günlük hayatta sayısız uygulamayı sayısız kereler kullanıyoruz. Bu istatistik geliştiricilerin uygulamalara kullanıcıları takip edecek çeşitli kodlar entegre etmesine neden oluyor. Bunların bir kısmı bilinirken çoğu ise gizli bir şekilde çalışıyor.

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Wall Street Journal tarafından yapılan bir araştırmaya göre iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli izleyiciler barındırıyor ve bu izleyiciler Facebook başta olmak üzere üye olmasanız bile bilgilerinizi gönderiyor.

Araştırma aslında bir gazetecinin Curious World adındaki uygulamanın çocuğuna dair pek çok veriyi Facebook’a gönderdiğini keşfetmesiyle başlamış. Üstelik Facebook’un 13 yaş altındaki çocuklara ait verileri toplamaya izin vermemesine rağmen.

İki kişilik ekip sonrasında çok bilinen 80 uygulamayı mercek altına almış ve 79 tanesinde gizli izleyiciler keşfetmiş. Bu izleyiciler Facebook, Google gibi pek çok platforma gizlice veriler gönderiyor. Her uygulamada ortalama 4 tane izleyici bulunduğu tespit edilmiş. Curious World uygulamasında 7 tane, Sephora uygulamasında ise 13 izleyici bulunmuş. Bu izleyicilerin arama davranışlarını bile topladığı belirtiliyor. Uygulamaların sözleşmelerinde ise kişisel verilerin müşteri deneyimini geliştirmek amacıyla toplandığı ifade ediliyor.

Aslında ücretli sürümlerini ücretsiz olarak sunan uygulamalarda bu tarz kişisel verilerin toplanması çok garip karşılanmıyor. Bununla birlikte ücretli versiyonlarda da aynı toplama sisteminin devam ettiği vurgulanıyor. Yani para da ödeseniz bundan kurtulamıyorsunuz.

Bununla birlikte bugün başlayacak olan WWDC 2019 konferansında Apple’ın veri toplama konusunda bazı ciddi adımlar atacağı ifade ediliyor. Özellikle çocuklara yönelik uygulamalarda veri toplama kodlarının kısıtlanacak.