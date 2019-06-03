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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli izleyici barındırıyor

Çocuğunuza eğlenmesi için indirdiğiniz bir uygulama yüzde 99 oranında Facebook veya Google gibi internet devlerine kişisel verilerinizi gönderiyor olabilir. Detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün kullanıcılardan elde edilen kişisel veriler özellikle reklamcılık alanında büyük önem taşıyor. Bu nedenle şirketlerin en çok önem verdiği konulardan birisi olabildiğince çok kullanıcı verisi tutmak oluyor. Bunun da en kolay yolu uygulamalar.

Hemen tümünde var

Günlük hayatta sayısız uygulamayı sayısız kereler kullanıyoruz. Bu istatistik geliştiricilerin uygulamalara kullanıcıları takip edecek çeşitli kodlar entegre etmesine neden oluyor. Bunların bir kısmı bilinirken çoğu ise gizli bir şekilde çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "LEGO’nun NASA temalı yeni setleri hazır"

Wall Street Journal tarafından yapılan bir araştırmaya göre iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli izleyiciler barındırıyor ve bu izleyiciler Facebook başta olmak üzere üye olmasanız bile bilgilerinizi gönderiyor.

Araştırma aslında bir gazetecinin Curious World adındaki uygulamanın çocuğuna dair pek çok veriyi Facebook’a gönderdiğini keşfetmesiyle başlamış. Üstelik Facebook’un 13 yaş altındaki çocuklara ait verileri toplamaya izin vermemesine rağmen.

İki kişilik ekip sonrasında çok bilinen 80 uygulamayı mercek altına almış ve 79 tanesinde gizli izleyiciler keşfetmiş. Bu izleyiciler Facebook, Google gibi pek çok platforma gizlice veriler gönderiyor. Her uygulamada ortalama 4 tane izleyici bulunduğu tespit edilmiş. Curious World uygulamasında 7 tane, Sephora uygulamasında ise 13 izleyici bulunmuş. Bu izleyicilerin arama davranışlarını bile topladığı belirtiliyor. Uygulamaların sözleşmelerinde ise kişisel verilerin müşteri deneyimini geliştirmek amacıyla toplandığı ifade ediliyor.

Aslında ücretli sürümlerini ücretsiz olarak sunan uygulamalarda bu tarz kişisel verilerin toplanması çok garip karşılanmıyor. Bununla birlikte ücretli versiyonlarda da aynı toplama sisteminin devam ettiği vurgulanıyor. Yani para da ödeseniz bundan kurtulamıyorsunuz.

Bununla birlikte bugün başlayacak olan WWDC 2019 konferansında Apple’ın veri toplama konusunda bazı ciddi adımlar atacağı ifade ediliyor. Özellikle çocuklara yönelik uygulamalarda veri toplama kodlarının kısıtlanacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Apple-to-limit-third-party-tracking-in-kids-apps_id116478 Yorum Yaz
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Askaparta 1 hf. en beğenilen
Elmanın içi kurt dolu.
Yanıtla +29
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Bay Robot 1 hf.
Ee bunlar her platformda var?
Ayrıca uygulamalara facebook gibi medyalardan giriş yapacağınız zaman hayvan gibi yazarlar izin veriyor musun diye...
Yanıtla +22
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terimer 1 hf.
Hani apple ve IOS cok guvenli idi? :-)
Yanıtla +18
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Bay Robot 1 hf.
HİÇBİR BİLDİRİMDE BULUNULMADAN SİLİNEN YORUMUMU AYNEN EKLİYORUM.
Ya hu siz ne laftan anlamaz okuduğunu anlamaz cahil insanlarsınız. Haberi okudun mu apple değil uygulamalar topluyor. Ama yok okumadın tabii anca bok atayım derdindesin...
Sizin gibi marka, işletim sistemi, şirket fanları belli bir olgunluğa daha doğrusu beyin olgunluğuna ulaşamamış oluyor gerçi anlayışla karşılamak gerek...
Yanıtla +9
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Virinom 1 hf. Bay Robot
Benim profilime gir yorumlarımı oku asıl kendinin bir şey bilmeden "bok" atan biri olduğunu anlayacaksın. Apple sadece 2 satır kodla tüm bu gizli izlemeleri engelleyebileceği halde engellemiyorsa kendi çıkarı vardır. Apple kendi izlemiyor onun yerine seni izleyen uygulamalardan izleme verilerini satın alıyor. Hiçbir firma benim babamın firması değil. Yemişim Apple ı Google ı. Az makul mantıklı olun hayata at gözlüğü ile bakmayın.
Yanıtla +1
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Vega 1 hf.
Bu iOS'a özel birşey değilki.Bu,internet üzerinde bütün sitelerde olan bir şey.Mesela DH'de bile var.91 engelli isteğin yarısı izleme kodu içeriyor.
Sitelerin,uygulamaların çoğu "analytic" ve "tracker" denen kodlar içerir.Genellikle reklam ya da site performansını iyileştirmek amacıyla sizi izlerler.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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V4LKyR 1 hf.
Acaba bir ülke de Apple'ı ülkesinde yasaklar mı ki?
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Sharparrow 1 hf.
Trump esas casusu görmüyor gidiyor sırf satışları Apple'ı geçti diye huawei'e savaş açıyor.. gitsin Apple'a ambargo uygulasın... Tabi yerse......
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mezarcı35 1 hf. yeni yorumcu
En guvenlu platform bılgılerınızı sonuna kadar ogrenen platformdur 😂 kullan gec ıste fazla takılma
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WB 1 hf.
Insanlarin zihniyetleri bu kadar pis ve ac gozlu oldukca kullandiginiz yediginiz ictiginiz velhasil hayatinizdaki hic bir seyde guven aramayin..
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Virinom 1 hf.
Apple'ın kullanıcı gizliliğini önemsediğini sananlar nerede acaba? Buna ne cevap verecekler?
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The Hollow 1 hf.
Bu durum uygulama gelistiricisinin istegine bagli. Zaten her platformda var. iOS'un ayricaligi nedir? Demek ki gozunuzde iOS en guvenlisi. Cunku bu olayin onda da olmasi bazi kisileri sasirtmis.

Kayit tutmuyorum diye belirten VPN sirketlerinin uygulamalari sanki bir web browser gibi sitelere baglaniyor. Veri gonderiyor/aliyor. Firewall'a neler neler dusuyor...
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KızgınHokkabaz 1 hf.
Tabi ABD şirketleri herkesi dinleyip, izleyebilir. Ama Çin’li şirketler dinleyemez. İstihbarat toplamayan ülke mi var? Ne yazık ki; Bilim çağında bilgiyi elinde tutan güçlüdür. Tüm ülkeler buna yatırım yapıyor. Hepimizin cebinde bilgi toplamak için bir telefon var.
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