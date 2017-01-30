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Trump'ın göçmen yasağına teknoloji devlerinden tepki yağdı

Donald Trump’ın imzaladığı seyahat yasağı düzenlemesine teknoloji devleri de sessiz kalmadı. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook gibi isimlerinde aralarında bulunduğu isimler karara tepkili.
2 yıl
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18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Trump'ın göçmen yasağına teknoloji devlerinden tepki yağdı

ABD’nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump, ülkenin göçmen politikasını değiştiren yeni kararıyla pek çok farklı kesimden tepki almaya devam ediyor. İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somali ve Suriye vatandaşlarına yönelik bu yeni düzenleme bünyelerinde oldukça fazla sayıda göçmen barındıran Silikon Vadisi şirketlerinin de tepkisini çekti.

Google’ın patronu protestolara katıldı

1979 Yılında Sovyetler Birliği’nden kaçarak ABD’ye sığınan ve ardından bilişim dünyasının belki de en önemli şirketi Google’ı kuran Sergey Brin dün San Francisco havaalanındaki gösterilerde yerini aldı. Havalimanında ülkeye girmeyi bekleyen yüzlerce göçmene destek olmak için orada olduğunu belirten Brin, ‘’Buradayım çünkü ben de bir göçmenim’’ demekle yetindi. 

Bununla birlikte Google CEO’su Sundar Pichai, yaptığı açıklamayla karardan hoşnutsuzluğu dile getirmiş ve şirket çalışanlarına attığı mail ile onları bir an önce Amerika’ya dönmeleri için uyarmıştı.

Apple CEO’su Tim Cook da dün çalışanlarına gönderdiği mesaj ile yetkililerle irtibatta olduklarını ve bu düzenlemeden hiçbir çalışanın etkilenmemesi için Apple’ın elinden geleni yapacağını belirtti. Cook ayrıca Apple çalışanlarının dünyanın en yeteneklileri arasında olduklarını ve memleket, dil, inanç gibi farklılıkların sakıncası olmadığını belirtti. Mesajın sonunda ise şiddete karşı olan ve ırksal eşitliği savunan ABD’li düşünür Martin Luther King’in ‘’Farklı gemilerden gelmiş olabiliriz ancak şu an hepimiz aynı bottayız’’ sözüne yer verdi.

Elon Musk: Mülteciler reddedilmeyi hak etmiyor

Tesla ve Spacex’in CEO’su olan Elon Musk yeni düzenlemeye olan tepkisini Twitter hesabından gösterdi. Müslüman ülkelerden gelen insanlara yönelik yasaklamanın ülkenin karşılaştığı güçlükleri gidermek için en iyi yol olmadığı yazan Musk, bu karardan dolayı hayatı etkilenecek pek çok kişinin bunu hak etmediğinin de altını çizdi.

Musk’ın bu tweetlerinin ardından takipçilerinin ise sert söylemleriyle karşılaştı. Takipçileri; Musk’ı Donald Trump’ın danışmanı olduğu için eleştirdi ve bu yazdıklarında samimi olmadığından yakındılar.
Donald Trump'ın danışmanı olan bir diğer isim Travis Kalanick; Uber CEO'su olarak şirket çalışanlarına yolladığı mesajla durumun telafisi için her şeyi yapacaklarını ve yasaktan etkilenen herhangi bir çalışan olduğu takdirde kendisi ve ailesi için gerekli ödemelerin yapılacağını dile getirdi. Kalanick ayrıca önümüzdeki günlerde Trump'la bu konuyu konuşacağını da ekledi.

‘’Biz göçmen ülkesiyiz’’

Facebook’un patronu Mark Zuckerberg düşüncelerini Facebook hesabından paylaştı. Kendisi ve eşi Priscilla Chan’in ebeveynleri arasında da çeşitli ülkelerden ABD’ye sığınanlar olduğunu belirten Zuckerberg: ‘’Başkan Trump tarafından imzalanan kararnameden endişeliyim. Bu ülkeyi güvenli hale getirmeliyiz. Ancak bunu gerçekten tehdit olan kişiler üzerinde odaklanarak yapabiliriz. Kapılarımızı yardıma muhtaç olan sığınmacılara her zaman açık tutmalıyız. Bütün dünyanın en iyi ve en zekilerinin burada yaşayıp, çalışıp, katkı vermelerinden hepimiz karlı çıkarız’’ dedi. 

Airbnb ücretsiz konaklama imkanı sunacak

Airbnb CEO'su Brian Chesky cumartesi günü Twitter hesabından herkesi bir araya getirmenin yollarını bulmaları gerektiğini ve kapıların kapanmasının ABD'ye zarar verdiğini paylaşmıştı. Chesky pazar günü yaptığı açıklama ile mültecilere ve ABD'de bulunması istenilmeyen diğer herkese Airbnb'nin ücretsiz konaklama imkanı sunacağını duyurdu.
Microsoft CEO'su Satya Nadella, Linkedln profilinde paylaştığı duyuru ile bir CEO ve bir göçmen olarak göçlerin Microsoft, ABD ve tüm dünya için olumlu etkilerini gördüğünü ve bunu savunmaya devam edeceğini açıkladı. Nadella, Microsoft başkanı Brad Simith'in kendisine şu an için düzenlemeden 76 çalışanın etkilendiğini bildirdiğini ve önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir oturum düzenlemek istediğini de ekledi.
 

Linkedin, Lyft, Mozilla, Twitter ve Netflix’in CEO’ları da karara tepki gösterirken e-ticaret Amazon’dan yapılan açıklama ise diğer şirketlere nazaran daha hafif ve yetersiz olması nedeniyle eleştirildi. Amazon yaptığı açıklamada kararın olası tehlikelere karşı alınmış olduğunu ve şu an ABD’de bulunan göçmenlerin dönüşte bir sorun yaşamamaları için ülkeyi terk etmemeleri gerektiğini söyledi.

Amazon CEO’su Jeff Bezos her ne kadar seçim döneminde Trump karşıtlığı ile dikkat çekse ve hatta şaka yoluyla Trump’ı uzaya fırlatmayı önermiş olsa da şirket tarafından yapılan açıklama, Amazon’un Alibaba ile olan yarıştan kopmamak için Trump’la ilişkilerini iyi tutmaya çalıştığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.


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oray 2 yıl en beğenilen joven
Orijinalden alıntı: joven
Bizler gönülden
onlar göstermelik
bizler Allah için
onlar olmayan vicdanlarını rahatlatmak için

Biz mükemmeliz, tertemiziz, ak sütten kaşığız, öyle geldik günahsız gidicez... onlarsa öcü...
Buna sen mi karar veriyorsun? İnsan her yerde insandır. Vicdanın dini dili ırkı yoktur, her normal bireyin vicdanı vardır. Kimse Allah'a inandığı için vicdan sahibi olmaz, vicdan insanın kendisinde var olandır.
Orijinalden alıntı: jovenBizler gönüldenonlar göstermelikbizler Allah içinonlar olmayan vicdanlarını rahatlatmak içinBiz ...
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Guest-31C579044 2 yıl
Adam secim kampanyasi boyunca bunlari yapacagini soyledi.
Simdi de yapiyor. Nesi abartiliyor, nesi tepki cekiyor anlamiyorum. 1.5 yil boyunca yaptigi her mitingi takip eden, yuru trump arkandayiz diyen amerikalilar simdi "keske sana oy vermeseydim" diyor.
Salakmisiniz birader siz ?
Adama vaatleri icin oy verdiniz simdi yapmayin diyorsunuz ? ABD'liler hayatlarinda sahtekar yalanci politikaci gormeye alisik olduklari icin, dedigini yapan politikaciya ne tepki vereceklerini bilmiyorlar.
Trump'i sevin sevmeyin, Trump secim kampanyasi boyunca sozler vermis, o sozleri de simdi isleme koyuyor. Turkiye'deki malum kisiler gibi, secim kampanyasi boyunca "don gel de bitsin bu hasret" deyip, secim ibitince "paralele" baglamiyor.
Edit: Kaldi ki 2010 yilinda demokrat Barack "Yes we can" Obama, Irakli binlerce multeciyi 6 a boyunca rehin tutmus, Trump'in giris izni vermedigi ulkeleri iktidarda oldugu 8 yil boyunca araliksiz dronelarca bombalamistir.
Sagda solda onlarca sivil olurken, binlerce multeci Irak'ta mahsur kalmisken, Irak ve Afganistan'tan zamansiz cekilmesiyle ISID'in dogusuna zaman hazirlayan Obama'ya laf etmeyip, Obama'nin bombaladigi ulkelerden multeci almayan Trump'a laf etmek dengesizliktir.
Adam secim kampanyasi boyunca bunlari yapacagini soyledi.Simdi de yapiyor. Nesi abartiliyor, nesi tepki cekiyor anlamiyorum. 1.5 yil boyunca yaptigi her m...
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ankaland 2 yıl
dünyanın başına musallat olan 2 deli yetmedi.. üçüncüsü de geldi.
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'dhTestUnit 2 yıl
Bu ülkelerden çalışanları olduğunu bilmiyordum
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Lumibrite 2 yıl
bize öyle birşey gözükmüyor...Müslüman dünyasından anlaşdığı bir tek Mısırla, biz varız galiba ( tabii şimdilik )
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'dhTestUnit 2 yıl
Bu ülkelerden çalışanları olduğunu bilmiyordum
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Xeblion 2 yıl
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Akbell 2 yıl
Göçmen ülkesi göçmen kabul etmiyor. :) Vasıflı veya vasıfsız. Amerika'daki her göçmen vasıflı sanki.
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ankaland 2 yıl Akbell
Akbell
Göçmen ülkesi göçmen kabul etmiyor. :) Vasıflı veya vasıfsız. Amerika'daki her göçmen vasıflı sanki.

amerika da "kızılderili" diye tabir edilen halk dışında geri kalan herkes göçmendir.. adam kafayı yemiş.. nasyonelsosyalisti oynuyor aklı sıra.. zaten dünyada kim ne iddia etmişse tersidir.. adolf hitler alman ırkının üstünlüğünü savunuyordu.. adolf hitler polonyalıydı..
..........bayanlar baylar dünya tımarhanesine hoş geldiniz..........
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Guest-31C579044 2 yıl
Adam secim kampanyasi boyunca bunlari yapacagini soyledi.
Simdi de yapiyor. Nesi abartiliyor, nesi tepki cekiyor anlamiyorum. 1.5 yil boyunca yaptigi her mitingi takip eden, yuru trump arkandayiz diyen amerikalilar simdi "keske sana oy vermeseydim" diyor.
Salakmisiniz birader siz ?
Adama vaatleri icin oy verdiniz simdi yapmayin diyorsunuz ? ABD'liler hayatlarinda sahtekar yalanci politikaci gormeye alisik olduklari icin, dedigini yapan politikaciya ne tepki vereceklerini bilmiyorlar.
Trump'i sevin sevmeyin, Trump secim kampanyasi boyunca sozler vermis, o sozleri de simdi isleme koyuyor. Turkiye'deki malum kisiler gibi, secim kampanyasi boyunca "don gel de bitsin bu hasret" deyip, secim ibitince "paralele" baglamiyor.
Edit: Kaldi ki 2010 yilinda demokrat Barack "Yes we can" Obama, Irakli binlerce multeciyi 6 a boyunca rehin tutmus, Trump'in giris izni vermedigi ulkeleri iktidarda oldugu 8 yil boyunca araliksiz dronelarca bombalamistir.
Sagda solda onlarca sivil olurken, binlerce multeci Irak'ta mahsur kalmisken, Irak ve Afganistan'tan zamansiz cekilmesiyle ISID'in dogusuna zaman hazirlayan Obama'ya laf etmeyip, Obama'nin bombaladigi ulkelerden multeci almayan Trump'a laf etmek dengesizliktir.
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Kerim5100 2 yıl Guest-31C579044
_RevO_

Adam secim kampanyasi boyunca bunlari yapacagini soyledi.

Simdi de yapiyor. Nesi abartiliyor, nesi tepki cekiyor anlamiyorum. 1.5 yil boyunca yaptigi her mitingi takip eden, yuru trump arkandayiz diyen amerikalilar simdi "keske sana oy vermeseydim" diyor.

Salakmisiniz birader siz ?

Adama vaatleri icin oy verdiniz simdi yapmayin diyorsunuz ? ABD'liler hayatlarinda sahtekar yalanci politikaci gormeye alisik olduklari icin, dedigini yapan politikaciya ne tepki vereceklerini bilmiyorlar.

Trump'i sevin sevmeyin, Trump secim kampanyasi boyunca sozler vermis, o sozleri de simdi isleme koyuyor. Turkiye'deki malum kisiler gibi, secim kampanyasi boyunca "don gel de bitsin bu hasret" deyip, secim ibitince "paralele" baglamiyor.

Edit: Kaldi ki 2010 yilinda demokrat Barack "Yes we can" Obama, Irakli binlerce multeciyi 6 a boyunca rehin tutmus, Trump'in giris izni vermedigi ulkeleri iktidarda oldugu 8 yil boyunca araliksiz dronelarca bombalamistir.

Sagda solda onlarca sivil olurken, binlerce multeci Irak'ta mahsur kalmisken, Irak ve Afganistan'tan zamansiz cekilmesiyle ISID'in dogusuna zaman hazirlayan Obama'ya laf etmeyip, Obama'nin bombaladigi ulkelerden multeci almayan Trump'a laf etmek dengesizliktir.


Soğuk damacanayı kafaya diktim hocam büyüksün
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halilsaari 2 yıl
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ankaland 2 yıl
dünyanın başına musallat olan 2 deli yetmedi.. üçüncüsü de geldi.
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SigSauer6 2 yıl ankaland
ankaland

dünyanın başına musallat olan 2 deli yetmedi.. üçüncüsü de geldi.

aynen KNKA putin, esad yetmedi bide bu TRUMP geldi.
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catastrop 2 yıl
Amazon CEO’su Jeff Bezos her ne kadar seçim döneminde Trump karşıtlığı ile dikkat çekse ve hatta şaka yoluyla Trump’ı uzaya fırlatmayı önermiş olsa da şirket tarafından yapılan açıklama, Amazon’un Alibaba ile olan yarıştan kopmamak için Trump’la ilişkilerini iyi tutmaya çalıştığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
Musk’ın bu tweetlerinin ardından takipçilerinin ise sert söylemleriyle karşılaştı. Takipçileri; Musk’ı Donald Trump’ın danışmanı olduğu için eleştirdi ve bu yazdıklarında samimi olmadığından yakındılar.

Burada bir hata var sanırım, Musk yerine Bezos olacaktı sanırım.
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zwanzig 2 yıl
Trump'ın gelişiyle böyle kararlar alınacağı belliydi.Tahminlerimiz teker teker gerçekleşiyor.Yapılan hareketi de yanlış buluyorum.
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