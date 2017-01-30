Trump'ın göçmen yasağına teknoloji devlerinden tepki yağdı

ABD’nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump, ülkenin göçmen politikasını değiştiren yeni kararıyla pek çok farklı kesimden tepki almaya devam ediyor. İran, Irak, Sudan, Yemen, Libya ve Somali ve Suriye vatandaşlarına yönelik bu yeni düzenleme bünyelerinde oldukça fazla sayıda göçmen barındıran Silikon Vadisi şirketlerinin de tepkisini çekti.

Google’ın patronu protestolara katıldı

1979 Yılında Sovyetler Birliği’nden kaçarak ABD’ye sığınan ve ardından bilişim dünyasının belki de en önemli şirketi Google’ı kuran Sergey Brin dün San Francisco havaalanındaki gösterilerde yerini aldı. Havalimanında ülkeye girmeyi bekleyen yüzlerce göçmene destek olmak için orada olduğunu belirten Brin, ‘’Buradayım çünkü ben de bir göçmenim’’ demekle yetindi.

Bununla birlikte Google CEO’su Sundar Pichai, yaptığı açıklamayla karardan hoşnutsuzluğu dile getirmiş ve şirket çalışanlarına attığı mail ile onları bir an önce Amerika’ya dönmeleri için uyarmıştı.

Apple CEO’su Tim Cook da dün çalışanlarına gönderdiği mesaj ile yetkililerle irtibatta olduklarını ve bu düzenlemeden hiçbir çalışanın etkilenmemesi için Apple’ın elinden geleni yapacağını belirtti. Cook ayrıca Apple çalışanlarının dünyanın en yeteneklileri arasında olduklarını ve memleket, dil, inanç gibi farklılıkların sakıncası olmadığını belirtti. Mesajın sonunda ise şiddete karşı olan ve ırksal eşitliği savunan ABD’li düşünür Martin Luther King’in ‘’Farklı gemilerden gelmiş olabiliriz ancak şu an hepimiz aynı bottayız’’ sözüne yer verdi.

Elon Musk: Mülteciler reddedilmeyi hak etmiyor

Tesla ve Spacex’in CEO’su olan Elon Musk yeni düzenlemeye olan tepkisini Twitter hesabından gösterdi. Müslüman ülkelerden gelen insanlara yönelik yasaklamanın ülkenin karşılaştığı güçlükleri gidermek için en iyi yol olmadığı yazan Musk, bu karardan dolayı hayatı etkilenecek pek çok kişinin bunu hak etmediğinin de altını çizdi.

Musk’ın bu tweetlerinin ardından takipçilerinin ise sert söylemleriyle karşılaştı. Takipçileri; Musk’ı Donald Trump’ın danışmanı olduğu için eleştirdi ve bu yazdıklarında samimi olmadığından yakındılar.

Donald Trump'ın danışmanı olan bir diğer isim Travis Kalanick; Uber CEO'su olarak şirket çalışanlarına yolladığı mesajla durumun telafisi için her şeyi yapacaklarını ve yasaktan etkilenen herhangi bir çalışan olduğu takdirde kendisi ve ailesi için gerekli ödemelerin yapılacağını dile getirdi. Kalanick ayrıca önümüzdeki günlerde Trump'la bu konuyu konuşacağını da ekledi.

‘’Biz göçmen ülkesiyiz’’

Facebook’un patronu Mark Zuckerberg düşüncelerini Facebook hesabından paylaştı. Kendisi ve eşi Priscilla Chan’in ebeveynleri arasında da çeşitli ülkelerden ABD’ye sığınanlar olduğunu belirten Zuckerberg: ‘’Başkan Trump tarafından imzalanan kararnameden endişeliyim. Bu ülkeyi güvenli hale getirmeliyiz. Ancak bunu gerçekten tehdit olan kişiler üzerinde odaklanarak yapabiliriz. Kapılarımızı yardıma muhtaç olan sığınmacılara her zaman açık tutmalıyız. Bütün dünyanın en iyi ve en zekilerinin burada yaşayıp, çalışıp, katkı vermelerinden hepimiz karlı çıkarız’’ dedi.

Airbnb ücretsiz konaklama imkanı sunacak

Airbnb CEO'su Brian Chesky cumartesi günü Twitter hesabından herkesi bir araya getirmenin yollarını bulmaları gerektiğini ve kapıların kapanmasının ABD'ye zarar verdiğini paylaşmıştı. Chesky pazar günü yaptığı açıklama ile mültecilere ve ABD'de bulunması istenilmeyen diğer herkese Airbnb'nin ücretsiz konaklama imkanı sunacağını duyurdu.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, Linkedln profilinde paylaştığı duyuru ile bir CEO ve bir göçmen olarak göçlerin Microsoft, ABD ve tüm dünya için olumlu etkilerini gördüğünü ve bunu savunmaya devam edeceğini açıkladı. Nadella, Microsoft başkanı Brad Simith'in kendisine şu an için düzenlemeden 76 çalışanın etkilendiğini bildirdiğini ve önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir oturum düzenlemek istediğini de ekledi.



Linkedin, Lyft, Mozilla, Twitter ve Netflix’in CEO’ları da karara tepki gösterirken e-ticaret Amazon’dan yapılan açıklama ise diğer şirketlere nazaran daha hafif ve yetersiz olması nedeniyle eleştirildi. Amazon yaptığı açıklamada kararın olası tehlikelere karşı alınmış olduğunu ve şu an ABD’de bulunan göçmenlerin dönüşte bir sorun yaşamamaları için ülkeyi terk etmemeleri gerektiğini söyledi.

Amazon CEO’su Jeff Bezos her ne kadar seçim döneminde Trump karşıtlığı ile dikkat çekse ve hatta şaka yoluyla Trump’ı uzaya fırlatmayı önermiş olsa da şirket tarafından yapılan açıklama, Amazon’un Alibaba ile olan yarıştan kopmamak için Trump’la ilişkilerini iyi tutmaya çalıştığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.