Trump'ın göçmen yasağına teknoloji devlerinden tepki yağdı

Google’ın patronu protestolara katıldı
1979 Yılında Sovyetler Birliği’nden kaçarak ABD’ye sığınan ve ardından bilişim dünyasının belki de en önemli şirketi Google’ı kuran Sergey Brin dün San Francisco havaalanındaki gösterilerde yerini aldı. Havalimanında ülkeye girmeyi bekleyen yüzlerce göçmene destek olmak için orada olduğunu belirten Brin, ‘’Buradayım çünkü ben de bir göçmenim’’ demekle yetindi.
Bununla birlikte Google CEO’su Sundar Pichai, yaptığı açıklamayla karardan hoşnutsuzluğu dile getirmiş ve şirket çalışanlarına attığı mail ile onları bir an önce Amerika’ya dönmeleri için uyarmıştı.
Apple CEO’su Tim Cook da dün çalışanlarına gönderdiği mesaj ile yetkililerle irtibatta olduklarını ve bu düzenlemeden hiçbir çalışanın etkilenmemesi için Apple’ın elinden geleni yapacağını belirtti. Cook ayrıca Apple çalışanlarının dünyanın en yeteneklileri arasında olduklarını ve memleket, dil, inanç gibi farklılıkların sakıncası olmadığını belirtti. Mesajın sonunda ise şiddete karşı olan ve ırksal eşitliği savunan ABD’li düşünür Martin Luther King’in ‘’Farklı gemilerden gelmiş olabiliriz ancak şu an hepimiz aynı bottayız’’ sözüne yer verdi.
Elon Musk: Mülteciler reddedilmeyi hak etmiyor
Tesla ve Spacex’in CEO’su olan Elon Musk yeni düzenlemeye olan tepkisini Twitter hesabından gösterdi. Müslüman ülkelerden gelen insanlara yönelik yasaklamanın ülkenin karşılaştığı güçlükleri gidermek için en iyi yol olmadığı yazan Musk, bu karardan dolayı hayatı etkilenecek pek çok kişinin bunu hak etmediğinin de altını çizdi.
‘’Biz göçmen ülkesiyiz’’
Facebook’un patronu Mark Zuckerberg düşüncelerini Facebook hesabından paylaştı. Kendisi ve eşi Priscilla Chan’in ebeveynleri arasında da çeşitli ülkelerden ABD’ye sığınanlar olduğunu belirten Zuckerberg: ‘’Başkan Trump tarafından imzalanan kararnameden endişeliyim. Bu ülkeyi güvenli hale getirmeliyiz. Ancak bunu gerçekten tehdit olan kişiler üzerinde odaklanarak yapabiliriz. Kapılarımızı yardıma muhtaç olan sığınmacılara her zaman açık tutmalıyız. Bütün dünyanın en iyi ve en zekilerinin burada yaşayıp, çalışıp, katkı vermelerinden hepimiz karlı çıkarız’’ dedi.
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Linkedin, Lyft, Mozilla, Twitter ve Netflix’in CEO’ları da karara tepki gösterirken e-ticaret Amazon’dan yapılan açıklama ise diğer şirketlere nazaran daha hafif ve yetersiz olması nedeniyle eleştirildi. Amazon yaptığı açıklamada kararın olası tehlikelere karşı alınmış olduğunu ve şu an ABD’de bulunan göçmenlerin dönüşte bir sorun yaşamamaları için ülkeyi terk etmemeleri gerektiğini söyledi.
Amazon CEO’su Jeff Bezos her ne kadar seçim döneminde Trump karşıtlığı ile dikkat çekse ve hatta şaka yoluyla Trump’ı uzaya fırlatmayı önermiş olsa da şirket tarafından yapılan açıklama, Amazon’un Alibaba ile olan yarıştan kopmamak için Trump’la ilişkilerini iyi tutmaya çalıştığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
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Biz mükemmeliz, tertemiziz, ak sütten kaşığız, öyle geldik günahsız gidicez... onlarsa öcü...
Buna sen mi karar veriyorsun? İnsan her yerde insandır. Vicdanın dini dili ırkı yoktur, her normal bireyin vicdanı vardır. Kimse Allah'a inandığı için vicdan sahibi olmaz, vicdan insanın kendisinde var olandır.
Simdi de yapiyor. Nesi abartiliyor, nesi tepki cekiyor anlamiyorum. 1.5 yil boyunca yaptigi her mitingi takip eden, yuru trump arkandayiz diyen amerikalilar simdi "keske sana oy vermeseydim" diyor.
Salakmisiniz birader siz ?
Adama vaatleri icin oy verdiniz simdi yapmayin diyorsunuz ? ABD'liler hayatlarinda sahtekar yalanci politikaci gormeye alisik olduklari icin, dedigini yapan politikaciya ne tepki vereceklerini bilmiyorlar.
Trump'i sevin sevmeyin, Trump secim kampanyasi boyunca sozler vermis, o sozleri de simdi isleme koyuyor. Turkiye'deki malum kisiler gibi, secim kampanyasi boyunca "don gel de bitsin bu hasret" deyip, secim ibitince "paralele" baglamiyor.
Edit: Kaldi ki 2010 yilinda demokrat Barack "Yes we can" Obama, Irakli binlerce multeciyi 6 a boyunca rehin tutmus, Trump'in giris izni vermedigi ulkeleri iktidarda oldugu 8 yil boyunca araliksiz dronelarca bombalamistir.
Sagda solda onlarca sivil olurken, binlerce multeci Irak'ta mahsur kalmisken, Irak ve Afganistan'tan zamansiz cekilmesiyle ISID'in dogusuna zaman hazirlayan Obama'ya laf etmeyip, Obama'nin bombaladigi ulkelerden multeci almayan Trump'a laf etmek dengesizliktir.