Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli geliştiriciden eğlenceli oyun: Doods

Zigot Game Studios'un iOS ve Android işletim sistemli cihazlar için hazırlandığı oyunlardan Doods, zeka gerektiren yapısıyla kullanıcılarına bağımlı olacakları bir eğlence vaadediyor.
3 yıl
7,4b
1
3
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yerli geliştiriciden eğlenceli oyun: Doods

Yerli geliştircilerden bir yenisi de Adana'dan geliyor. Çukurova Üniversitesi, Teknokent'te faliyet gösteren ZigotGameStudio , iOS ve Android cihazlar için hazırladığı oyunu Doods ile kişilere eğlenceli dakikalar vaadediyor.
Oldukça renkli bir arayüzle hazırlanan Doods, Zonder'in gönderdiği ölümcül girdap ile mücadele edilmesine ve Beacon şehrinin eski barış dolu günlerine döndürülmesine dayanıyor. Bunu sınırları sayıda hareket hakkına sahip olduğunuz renkli noktaları bir araya getirerek (Yan yana beş aynı rengin gelmesi gerekiyor) yapmaya çalıştığınız oyun, akıllı hareketler yapılmasını gerektiriyor çünkü girdap bir anda noktaları yutabiliyor. Daha fazla renk eşlemesi daha fazla puan ile adım anlamına geliyor ve bu şekide girdabın gücü düşüyor.
Ücretsiz olarak sunulan Doods oyununa aşağıda ulaşabilirsiniz.
 

https://itunes.apple.com/tr/app/doods-../id1066187894?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EnemyDestroyeD 3 yıl
ddos sandım kör oluyorum galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bender B. Rodriquez 3 yıl
İzin falanda istemiyor deneyelim bakalim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blckhm 3 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Tarantino'nun yeni filmini sızdıran korsanlar özür diledi 3 yıl Microsoft ile programlama dersleri #3 "Sayfalar arası geçiş ve buton kullanımı" 3 yıl En iyi video düzenleyici uygulamalarından FiLMiC Pro Android'de 3 yıl Mobil işlemci pazarına yeni bir oyuncu katılıyor: RISC-V 3 yıl Windows 10 kurulu cihaz sayısı 200 milyonu geçti 3 yıl LG G3 için Android 6.0 Marshmallow güncellemesi dağıtılmaya başlandı 3 yıl HTC Vive VR'ın önündeki önemli bir engel kalktı 3 yıl Microsoft'tan iOS platformuna özel özçekim uygulaması: Microsoft Selfie 3 yıl Thumbs.db, desktop.ini ve .DS_Store dosyaları ne anlam ifade ediyor? 3 yıl HP Falcon'un rakibi Lumia 950 XL olacak 3 yıl ASRock da Xeon destekli oyunculara yönelik anakart kervanına katılıyor 3 yıl Evinizin kontrolü Samsung televizyonlardan sağlanacak 3 yıl Assassin's Creed filminden yeni görüntüler yayınlandı 3 yıl Türkiye'deki ailelerin haberleşme giderleri artmaya devam ediyor 3 yıl Elektrikli otomobil firması Faraday Future'dan CES 2016 öncesi yeni bir kısa video geldi 3 yıl Bloody'nin oyunculara özel ekipmanlarından T60 oyuncu faresi incelemesi 3 yıl Twitter'ın Mac kullanıcılarına müjde 3 yıl Samsung Galaxy S7 üç farklı ekran boyutuyla gelebilir 3 yıl Firefox OS farklı sektörlerde yaşayacak 3 yıl Samsung'un en sürpriz projeleri CES 2016 fuarında 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yerli geliştiriciden eğlenceli oyun: Doods Sonraki Intel, tarihindeki en büyük satın alma hamlesini tamamladı 3 yıl Mobil platformlarda sağlık danışmanlığı yapan uygulama: Doktorderki 3 yıl Yeni teknik ile mikrosensör fiyatları 100 kat ucuzlayabilir 3 yıl Google, Android N ile köklü bir değişikliğe hazırlanıyor 3 yıl Facebook, mobilde konu bazlı haber kaynağını test ediyor 3 yıl iPhone 4S sahiplerinden Apple'a dava 3 yıl Spotify, ödenmemiş telifler yüzünden dava edildi 3 yıl Japon araştırmacılardan "dokunulabilen" hologram 3 yıl Panasonic'in Lumix serisi yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı 3 yıl Apple'ın OLED ekran üretimini LG Display ve Samsung üstelenecek 3 yıl Özel eldiven ile su altındaki objeler hissedilebiliyor 3 yıl Samsung Gear S2'ye batarya iyileştirmesi 3 yıl ARM'dan giyilebilir cihazlara yönelik Mali-470 grafik birimi 3 yıl ZTE, Nubia.com alan adı için 2 milyon doları gözden çıkardı 3 yıl Samsung, özelleştirilmiş yonga setinde farklı bir strateji izleyecek 3 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk hakkında ilk detaylar 3 yıl Samsung'un biyo işlemcisi hacimli üretime başlıyor 3 yıl Intel Broadwell ve Skylake tabanlı yeni işlemciler geldi 3 yıl G.Skill Ripjaws SR910 oyuncu kulaklığı inceleme videosu "10 sürücülü, 7.1 kanal kulaklık" 3 yıl Yeni Marvel filmi Doctor Strange'den ilk görüntüler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim