Yerli geliştiriciden eğlenceli oyun: Doods

Yerli geliştircilerden bir yenisi de Adana'dan geliyor. Çukurova Üniversitesi, Teknokent'te faliyet gösteren ZigotGameStudio , iOS ve Android cihazlar için hazırladığı oyunu Doods ile kişilere eğlenceli dakikalar vaadediyor.

Oldukça renkli bir arayüzle hazırlanan Doods, Zonder'in gönderdiği ölümcül girdap ile mücadele edilmesine ve Beacon şehrinin eski barış dolu günlerine döndürülmesine dayanıyor. Bunu sınırları sayıda hareket hakkına sahip olduğunuz renkli noktaları bir araya getirerek (Yan yana beş aynı rengin gelmesi gerekiyor) yapmaya çalıştığınız oyun, akıllı hareketler yapılmasını gerektiriyor çünkü girdap bir anda noktaları yutabiliyor. Daha fazla renk eşlemesi daha fazla puan ile adım anlamına geliyor ve bu şekide girdabın gücü düşüyor.

Ücretsiz olarak sunulan Doods oyununa aşağıda ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/doods-../id1066187894?mt=8