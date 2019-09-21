İki Android uygulamasında daha zararlı yazılım ortaya çıktı

Son dönemde Google’ın en çok başını ağrıtan konulardan birisi Android uygulamalardaki zararlı yazılımlar oldu. Bir şekilde Google Play denetimlerinden geçen bu uygulamalar kullanıcıları zora sokacak işler yapıyor.

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Zararlı yazılım kavramı aslında sisteme zarar veren, kullanıcıyı gizlice izleyen veya kullanıcı verilerini çalan kodlar için kullanılıyor ancak izinsiz reklam gösterimleri yapan kodlar da artık bu kavramın içerisine dahil edilmiş durumda zira bir süre sonra sisteme zarar vermeye başlıyor.

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Wandera güvenlik platformu tarafından fark edilen iki uygulama 1 milyon kez indirilen Sun Pro Beauty Camera ve 500 bin kez indirilen Funny Sweet Beauty Selfie Camera. İlk uygulama kapatsanız dahi belirli aralıklarla tam ekran reklam gösterimi yapıyor. İkinci uygulama ise efekt indirdiğinizde ekranı kaplayan reklamlar gösteriyor. Bu nedenle kullanıcıların işlemleri bölünüyor ve zaman kaybı oluyor.

Kurulduğunda ikonu olmayan uygulamalar sadece ana ekranda kısa yol olarak görünüyor. Bunu silerseniz de gizli kaldığı için reklam gösterimleri yapmaya devam ediyor. Haksız kazanç elde eden uygulamalar ayrıca batarya performansını da olumsuz etkiliyor ve uç durumlarda telefonun donmasına neden oluyor.

Uygulamaların yorumlarında da zaten kullanıcıların bu davranışlardan şikâyet ettiği görülmüş. Bunun üzerine iki uygulama araştırma kapsamına alınmış. Google bu iki uygulamayı kaldırdı ancak halen 1.5 milyon cihazda kurulu olabileceği düşünülüyor.